In Lilienthal waren Einbrecher unterwegs, die Polizei sucht nun nach Zeugen (Symbolfoto). (Frank Rumpenhorst/dpa)

Lilienthal. Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Sonntag in ein Schreibwarengeschäft in der Falkenberger Landstraße in Lilienthal eingedrungen. Das hat die Polizei mitgeteilt. Ob die Eindringlinge Diebesgut erlangen konnten, war am Sonntag zunächst noch unklar. Eine spezialisierte Tatortgruppe war vor Ort und führte die Spurensicherung durch. Die Polizei bittet nun Zeugen, die vor Ort verdächtige Personen beobachtet haben, sich mit der Polizei in Lilienthal unter der Nummer 04298/ 920 00 oder in Osterholz-Scharmbeck, 04791/ 3070, in Verbindung zu setzen.