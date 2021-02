Die Täter drangen in einigen Fällen durch Fenster in die Einrichtungen ein (Symbolfoto). (Silas Stein/dpa)

Landkreis Rotenburg. Gleich fünf Kindergärten in Zeven und Heeslingen sind in der Nacht zu Dienstag das Ziel von Einbrechern gewesen. Wie die Polizei berichtet, verschafften sich der oder die Täter in der Kirchstraße und im Kornblumenweg in Heeslingen gewaltsam Zugang zu den Einrichtungen. Als im Kindergarten Oste-Wichtel die Alarmanlage ausgelöst wurde, haben die Besucher vermutlich ohne Beute die Flucht ergriffen. Trotzdem sei erheblicher Sachschaden entstanden. Die Polizei vermutet, dass dieselben Täter gegen 1.30 Uhr auch eine Fensterscheibe des Kindergartens an der Berliner Straße in Zeven einschlugen, nach Beute suchten, aber nicht fündig wurden. In der Straße Klostergang drangen sie durch ein Bürofenster in den Kindergarten Die Börde ein. Im Büro fanden sie einen Tresorwürfel und eine Geldkassette. Beides nahmen sie mit. Beim Sprachheilkindergarten an der Straße An der Mehde hebelten die Unbekannten ein Fenster auf, öffneten einen Tresor und stahlen Bargeld.