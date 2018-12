Der Wolf brachte Bülstedt im November in die Schlagzeilen. Ob er wirklich da war, ließ sich nicht nachweisen. (Bernd Weissbrod)

Der mutmaßliche Wolfsangriff von Bülstedt hat Urängste geweckt. Wenn die DNA-Analyse tatsächlich den Wolfsnachweis gebracht hätte, wäre es seit 150 Jahren das erste Mal in Deutschland gewesen, dass ein Wolf einen Menschen gebissen hätte. Das liegt zum einen daran, dass der Wolf zwischenzeitlich ausgerottet wurde, zum anderen aber auch daran, dass der Wolf ein scheues Wildtier ist und dem Menschen für gewöhnlich aus dem Weg geht. Auch wenn es keinen Beweis dafür gibt, dass auf dem Friedhof im Ortsteil Steinfeld ein Gemeindearbeiter von einem Wolf attackiert wurde, bleibt der 27. November den Menschen in der Region doch mit Schrecken in Erinnerung.

Mehr zum Thema Nach mutmaßlichem Angriff Ein Wolf macht Steinfeld berühmt Nach dem möglichen Angriff eines Wolfs auf einen Menschen ist das Dorf Steinfeld im Landkreis ... mehr »

Den Schilderungen den 55-Jährigen zufolge, hatte sich das Tier von hinten genähert und nach seiner Hand geschnappt, als er gerade kniend am Zaun hinter dem Kriegerdenkmal zu tun hatte. Er habe den Angreifer mit einem Hammer abgewehrt. Drei weitere Tiere hätten die Aktion von Weitem beobachtet. Soweit der Polizeibericht. Die anschließende DNA-Analyse im Senckenberg Institut im hessischen Gelnhausen konnte den Verdacht jedoch nicht bestätigen. Weder an der Kleidung noch am Werkzeug wurde Wolf-DNA gefunden, was nicht heißt, dass es kein Wolf war. Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD) jedenfalls ordnete eine Ad-hoc-Besenderung des Wolfsrudels im Raum Gnarrenburg an. Per GPS will das Land die Wölfe nun beobachten.

50 Nachweise im Kreis Osterholz

Ein Wolf lässt sich jedoch nicht so leicht fangen. Wochen zuvor hatten Wissenschaftler schon versucht, einen Wolf des Rudels im Raum Munster mit einer Kastenfalle zu stellen. Vergeblich. Deshalb wollen die Experten es nun im Raum Gnarrenburg mit einer Soft-Catch-Falle versuchen. Dabei handelt es sich um eine Tretfalle. Ad hoc jedenfalls lassen sich die inzwischen rund 250 Wölfe in 20 Rudeln in Niedersachsen nicht mit GPS versehen. Soweit die Zahlen des niedersächsischen Wolfsbüros. Dort werden die Wolfssichtungen akribisch festgehalten. Allein im Landkreis Osterholz gibt es nach Angaben des ehrenamtlichen Wolfsberaters Heike Ehing inzwischen über 50 Nachweise, 15 davon in Schwanewede. Laut Landesbauernverband gehört Niedersachsen inzwischen zu den Bundesländern mit der höchsten Wolfsdichte.

Die Wolfsgeschichte, die womöglich gar keine ist, hat den kleinen Ort jedenfalls von einem Tag auf den anderen in die überregionalen Medien katapultiert. Das 200-Seelen-Dorf wurde überrannt von der Aufregung um den Wolf. Steinfeld im Fernsehen, Steinfeld im Radio, Steinfeld in der Zeitung. Nachdem die DNA-Analyse auch keine Gewissheit brachte, bleiben die Menschen ratlos zurück. Vorsorglich hat Bürgermeister Jochen Albinger die Straßenbeleuchtung auf Dauerbetrieb stellen lassen. Er hält die Schilderungen des Gemeindearbeiters für glaubhaft. Es könnten allerdings auch Hunde gewesen sein, schließlich sei der angebliche Wolf dunkel gewesen und in Niedersachsen gebe es doch nur graue Wölfe, meint Nabu-Landeschef Holger Buschmann. Jäger Jörg Lemmermann, Leiter im Hegering Wilstedt, hält dagegen, dass ein Rudel wildernder Hunde den Jägern aufgefallen wäre. Ist es aber nicht.

Auch in Borgfeld war Wolfsberaterin Sonja Herrmann im Oktober zu Gast, um aufzuklären. Die Borgfelder sorgen sich insbesondere um ihre Nutztiere. Weitläufige Natur- und Landschaftsschutzgebiete machen eine Einzäunung der Weiden praktisch unmöglich. Das Land Niedersachsen verspricht unbürokratische Hilfe bei Herdenschutzmaßnahmen, auch wenn es bislang nur einen nachgewiesenen Wolfsriss in Bremen gab – und der war im Juni in Oberneuland.

Auch wenn die Angst vor dem Wolf groß ist, bleibt er weiter geschützt. Denn noch ist der Bestand für eine Bejagung nicht groß genug. Problemwölfe indes dürfen schon heute getötet werden. Bislang hat es nur einen Problemwolf in Niedersachsen gegeben. Der hieß Kurti und wurde wegen seines auffälligen Verhaltens vor zwei Jahren auf Anordnung des Umweltministeriums erschossen. Heute ist der inzwischen präparierte Kurti Star der Wanderausstellung „Der Wolf. Ein Wildtier kehrt zurück“.