Das Landgericht Verden hat das Verfahren gegen einen 59-Jährigen aus Osterholz-Scharmbeck wegen Körperveerletzung Fall gegen die Zahlung eines Schmerzensgeldes von 200 Euro eingestellt. (Peter Steffen)

Verden/Osterholz-Scharmbeck. Für einen 59-Jährigen aus Osterholz-Scharmbeck hat es sich allemal gelohnt, das gegen ihn im Februar ergangene Urteil des Amtsgerichts anzufechten. Danach hätte er wegen gefährlicher Körperverletzung in minderschwerem Fall eine Geldstrafe von 3600 Euro leisten müssen. Vor dem Landgericht Verden erwirkte der Informatiker nun zwar nicht den angestrebten Freispruch, doch nach Zustimmung der Staatsanwaltschaft und dem eigenen Okay wurde das Verfahren gegen die Zahlung eines Schmerzensgeldes von 200 Euro endgültig eingestellt.

Und genau diese Summe war nach einem Zivilprozess im November vergangenen Jahres bereits an den nicht übermäßig Geschädigten geflossen. Damit musste der Mann sich gemäß einer ebenfalls vom örtlichen Amtsgericht getroffenen Entscheidung begnügen. Der für einen Zustelldienst tätige Kraftfahrer hatte das Vierfache verlangt. Aber das Ausmaß und die Folgen der Fußverletzung, die ihm der Angeklagte durch „Wegreißen“ eines schwer beladenen Hubwagens zugefügt haben soll, wurden geringer eingestuft, als es sich der heute 57-Jährige wohl erhofft hatte.

Der von Anfang bis Ende strittige Fall hatte sich in der ersten Januarwoche 2019 in der Innenstadt von Osterholz-Scharmbeck zugetragen. Als dem Angeklagten ein bestellter Serverschrank gebracht wurde, sah er sich nach eigenen Angaben von dem Fahrer mit der Forderung von zehn Euro für eine spezielle Palette konfrontiert: angeblich erforderlich, weil die Ware über eine höhere Schwelle hinweg ins Gebäude befördert werden musste. In der Gewissheit, das Palettengeld sei im Lieferpreis enthalten, habe er die zusätzliche Zahlung verweigert, so der gebürtige Saarländer. Daraufhin habe sich „ein Streitgespräch entsponnen“.

Dementi des Fahrers

Die betreffende Firma habe ihm später auf Nachfrage bestätigt, dass die zehn Euro extra keineswegs fällig gewesen seien. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Fahrer die Fracht allerdings schon wieder in den Wagen befördert und war seines Weges gerollt. Dies wiederum veranlasste den weiterhin ohne Netzwerkschrank dastehenden Mann, sich beim Zustellunternehmen zu beschweren. Zu seiner Verwunderung, erklärte er vor der 5. kleinen Strafkammer, sei dann einige Tage später derselbe Fahrer erschienen.

Dieser dementierte zehn Euro für eine Palette verlangt zu haben. „Das dürfte ich doch gar nicht“, beteuerte er treuherzig und betonte auch, es sei ihm wichtig gewesen, auch den zweiten Liefertermin bei dem Kunden wahrzunehmen. Er habe ihn wegen der falschen Behauptung und der Beschwerde bei seinem Arbeitgeber „zur Rede stellen“ wollen. Er habe die Sache zumindest „mal abklären“ wollen, schränkte er schnell ein. Über das, was sich dann im zweiten, actionreicheren Akt abspielte, gaben Angeklagter und Zeuge unterschiedliche Versionen zum Besten.

Aktenkundig war die ganze Angelegenheit geworden, weil der Fahrer während des erneuten, offenbar wieder komplizierten Liefervorgangs die Polizei verständigt hatte, nach telefonischer Rücksprache mit seinem Disponenten, wie er vor Gericht sagte. Grund für die Alarmierung der Ordnungshüter war nach seiner Darstellung, dass ihm der ohnehin „ziemlich aggressive“ Kunde bei einer neuerlichen Auseinandersetzung den besagten Hubwagen aus der Hand gerissen beziehungsweise, wie es auch hieß, diesen „mit aller Gewalt zurückgezogen“ habe. Dabei sei die Metallgabel gegen seinen kleinen rechten Zeh geraten.

Die kleinen Zehen seien nämlich in den Arbeitsschuhen nicht durch die vorderen Stahlkappen geschützt, so der redefreudige Zeuge. Er habe damals „einen stechenden Schmerz“ verspürt, „ich konnte nicht mehr laufen“. An anderer Stelle sprach er auch von einem „ziemlichen Schockzustand“. Dass der Fahrer „da plötzlich rumhumpelte“, bestätigte auch der Angeklagte, der die Geschehnisse vor seinem Garagentor jedoch weitgehend anders in Erinnerung hatte und die Tatvorwürfe energisch zurückwies.

Es habe zwar ein Hin und Her um den Hubwagen gegeben, auf dem sich der rund 130 Kilogramm schwere Schrank befand. Aber dabei habe sich der Fahrer vermutlich irgendwie selbst am Fuß verletzt. Ihm sei aufgefallen, dass der Mann das Angebot der erschienenen Polizeibeamten abgelehnt habe, einen Krankenwagen zu rufen. Und während es vor Ort noch um den rechten Fuß gegangen sei, habe der Fahrer während des Zivilprozesses angegeben, der linke Fuß sei lädiert gewesen. Auf den Widerspruch vom Vorsitzenden Richter angesprochen, meinte der 57-Jährige, da sei ja schon so viel Zeit vergangen gewesen, „ich wusste es nicht mehr so genau“.

Der angeblich so Schmerzgeplagte war seinerzeit selbst in seinem Dienstwagen zu einem Arzt gefahren und für eine Woche krankgeschrieben worden. Laut Attest wurden eine Prellung und eine Rötung diagnostiziert. Von Folgeschäden ist nichts bekannt. Das Gericht ließ nach der Beweisaufnahme durchblicken, es komme allenfalls eine Verurteilung wegen fahrlässiger Körperverletzung in Betracht. Schließlich verständigten sich die Verfahrensbeteiligten rasch auf eine Einstellung des Verfahrens.