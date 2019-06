Der scheidende Vorstand Helmut Grotheer und sein Nachfolger Bülent Kurtulus. (Christian Kosak)

Worpswede. Wenn eine Bank ihre Bilanz vorstellt, ist das meist eine nüchterne Angelegenheit. Zahlen dominieren, Emotionen sind fehl am Platz. Nicht so bei der Volksbank Worpswede, die zum einen in diesem Jahr ihren 85. Geburtstag feiert, die aber vor allem ihren Vorstand Helmut Grotheer verabschiedete. Allerdings sind es auch in diesem Zusammenhang Zahlen, die die Genossenschaftsmitglieder, Mitarbeiter und Wegbegleiter beeindruckten: 44 Jahre war Helmut Grotheer in der Bank tätig, 21 davon in Führungsposition. Es menschelte also kräftig bei der Generalversammlung, die zu diesem besonderen Anlass im Festzelt des Worpsweder Schützenvereins und nicht wie üblich im Schützenhof Hüttenbusch stattfand. Helmut Grotheer, das wurde in zahlreichen Redebeiträgen deutlich, war das Gesicht der Worpsweder Volksbank, er hat sie mit seiner Gradlinigkeit und seinem feinen Gespür für das genossenschaftliche Miteinander über Jahrzehnte geprägt.

Dass der scheidende Chef mit stehenden Ovationen und so mancher Träne im Knopfloch verabschiedet wurde, hatte allerdings auch wiederum mit den Zahlen zu tun, die zuvor im offiziellen Teil der festlichen Versammlung präsentiert wurden. Die Bilanzsumme, die sämtliche Geschäfte im Kalenderjahr widerspiegelt, wächst kontinuierlich. Sie betrug 2018 92,5 Millionen Euro, ein Zuwachs von 7,2 Prozent im Vergleich zu 2017. Die Kreditvergaben nahmen in Höhe von 56,5 Millionen Euro um 3,9 Prozent zu, die Einlagen der Kunden stiegen ebenfalls: um 7,3 Prozent auf 75,3 Millionen Euro.

Minus bei Zinsüberschüssen

Marco Scholz vom Vorstand des Genossenschaftsverbands betonte in seinem Redebeitrag, dass solche Zahlen „für eine kleine Bank unter schwierigen Marktverhältnissen“ keineswegs selbstverständlich seien. Exemplarisch für die Entwicklung, die das Worpsweder Institut unter der Führung Grotheers genommen hat, ist auch die Eigenkapitalausstattung: Die lag 1998, als der Banker zum Vorstand aufstieg, bei umgerechnet 2,5 Millionen Euro. Heute sind es 12,6 Millionen, allein im vergangenen Geschäftsjahr wuchs sie um 13,2 Prozent.

Das einzige Minus in der Bilanz schlug bei den Zinsüberschüssen zu Buche. Sie fielen leicht von 2,21 auf 2,19 Millionen Euro. Geschuldet sei diese Entwicklung der anhaltenden Niedrigzinsphase, erklärte Bülent Kurtulus, der Nachfolger Grotheers, in seinem Bericht. Unterm Strich präsentierte er einen Bilanzgewinn von 61 667 Euro, der zu rund zwei Drittel in Rücklagen fließen soll, knapp 20 000 Euro schüttet die Volksbank als vierprozentige Dividende an ihre Mitglieder aus.

Würdigung eines Lebenswerks

Sämtliche Vorschläge des Vorstands passierten die Versammlung einstimmig, ebenso die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat. Neben dem Wechsel an der Spitze wird sich personell nichts in beiden Gremien ändern: Der scheidende Aufsichtsrat Dietmar Höhn wurde ebenfalls einstimmig wiedergewählt. Die Regularien hatte man also zügig hinter sich gebracht, und das aus gutem Grund: Anschließend galt es, auf Helmut Grotheers Schaffen zurückzublicken, sein Lebenswerk angemessen zu würdigen und ihm mit den besten Wünschen zu verabschieden. Nicht zufällig fand die Generalversammlung also in einem Festzelt statt, das nun seiner eigentlichen Bestimmung folgend ausgiebig genutzt wurde.