Steht dem TSV Dannenberg mit Rat und Tat zur Seite: Vorsitzender Dieter Lange. (Fabian Wilking)

Grasberg. Dieter Lange ist ein positiv denkender Mensch. Für den Vereinsvorsitzenden des TSV Dannenberg klingt es wie Musik in seinen Ohren, sich für seinen Stammverein ehrenamtlich einzusetzen. Der 59-jährige Versicherungskaufmann aus Meinershausen verbindet mit seinen Tätigkeiten zum Wohle des Klubs angenehme Angelegenheiten.

Bei all seinem Schaffen für den TSV Dannenberg geht es dem Vereinsoberhaupt vor allem darum, Hand anzulegen auf ehrenamtlicher Basis. „Vom Grundsatz her bin ich ein Mensch, der sagt: nicht nur reden, sondern auch tun“, berichtet Dieter Lange. In all den Jahren hat der Vater der beiden erwachsenen Kinder Julia (25) und Oliver (22) an verschiedenen Stellen im Verein Spuren hinterlassen. Die Liste der geleisteten Tätigkeiten für den TSV Dannenberg ist umfangreich: Organisator der Altpapiersammlungen, Pressewart, Jugendtrainer, Spartenleiter, Kassenwart und Vorsitzender. Inzwischen steht der Meinershauser schon seit 2002 dem Klub vor. „Ich bin auch ersetzbar und nicht perfekt. Ein paar Sachen kann ich aber ganz gut“, charakterisiert Dieter Lange sein Engagement. Der TSV Dannenberg hat immerhin 789 Mitglieder in fünf Abteilungen. Neben Turnen, Fußball, Tischtennis und Tennis unterhält der Verein seit dem Vorjahr auch eine Volleyballsparte. Die Turnabteilung ist mit 422 Vereinsangehörigen die größte Sparte. „Elke Bahrenburg bringt eine unheimliche Empathie für die Kinder mit“, führt Dieter Lange die hohe Mitgliederzahl der Abteilung auch ein wenig auf den Einsatz von Elke Bahrenburg zurück. Inge Hahnenfeld hat sich gleichfalls um die Turnsparte verdient gemacht. Positiv auf sich aufmerksam machte zuletzt die Tischtennissparte. Dem Frauenteam um Betreuer Uwe Stark gelang der Aufstieg in die Landesliga Lüneburg.

Ausgleich zum Job

Die Motivation, dem TSV Dannenberg mit Rat und Tat zur Seite zu stehen, bezieht Sportler Dieter Lange, der seit 26 Jahren mit Doris Lange verheiratet ist, aus einer festen Überzeugung heraus. „Ich empfinde das Ehrenamt als eine unheimliche Bereicherung meines Lebens und als Ausgleich zu meinem Job“, gibt Dieter Lange zu verstehen. In seinem Stammverein trifft der Vorsitzende viele Mitglieder an, die sich ehrenamtlich engagieren. „Wir haben eine gute Quote an Leuten, die was tun“, sagt Dieter Lange. Dies weiß der Verein von 1929 durch einen jährlich stattfindenden Tag der Ehrenamtlichen auch zu schätzen. „Da lade ich immer so 110 Leute ein“, erzählt das Vereinsoberhaupt. Die Idee zum Tag der Ehrenamtlichen beim TSV Dannenberg geht auf Edith Hünecken zurück.

Den Verein beschäftigt auch im laufenden Kalenderjahr noch die „Vision 2020“ nachhaltig. Dahinter verbirgt sich das Projekt der neuen Sportanlage samt neuem Vereinsheim. Das Volumen beläuft sich auf 700 000 Euro. Die Vision nahmen der zweite Vorsitzende Stefan Meyer und Vereinsboss Dieter Lange im Herbst 2014 in Angriff. „Mit der Vision 2020 sind wir voll im Plan, sowohl im Ablauf als auch von der finanziellen Seite her“, bemerkt der Vereinschef. Der Vorstand des TSV Dannenberg erachtete es schon vor Jahren als notwendig, etwas zu unternehmen gegen die bescheidenen Verhältnisse der alten Sportanlage an der Neu-Dannenberger Straße. Mit der Fertigstellung des Großprojekts soll dann auch der Verkehr raus aus der Neu-Dannenberger Straße. Das neue Sportareal wird über die Dannenberger Straße erreichbar sein.

Dieter Lange, der auch Mitglied im Heimatverein Dannenberg ist, widmet sich in seiner Freizeit dem Radfahren. Das Hobby führte den ehemaligen Schüler des Gymnasiums Lilienthal unter anderem an die Mosel und an den Rhein. „Wir bewahren uns die Gemütlichkeit“, hat sich der Vereinsvorsitzende auf die Fahne geschrieben. Mit Engagement, das sich beim TSV Dannenberg auf viele Schultern verteilt. „Ich schätze jedes einzelne kleine Tun“, ist die Philosophie, die für Dieter Lange hinter der Ehrenamtlichkeit steht. Der Traditionsverein hat die Zeichen der Zeit längst erkannt, unterhält sogar einen eigenen Fan-Shop. Die Souvenirausstattung geht auf Inge Hahnenfeld und Stefan Meyer zurück. Für Dieter Lange ist der Fan-Shop ein Positivbeispiel dafür, dass sich im TSV Dannenberg regelmäßig etwas bewegt.