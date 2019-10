Eine Insel für die Heidberger Straße

Zwischen Wiesendamm und Mühlendeich liegt die Heidberger Straße. Zur Verkehrsbelastung liegt nun das Ergebnis eines Gutachtens vor. (Christian Kosak)

Lilienthal. Die Gemeinde Lilienthal unternimmt einen neuen Anlauf, die Überquerung der Heidberger Straße in Höhe des Mühlendeiches/Wiesendamms für Fußgänger und Radfahrer sicherer zu machen. Die Idee vom Zebrastreifen ist zwar vom Tisch, dafür geht es nun um die Frage, ob auf der Landesstraße 154 eine Mittelinsel gepflastert oder rechts und links eine Ampel aufgestellt werden kann. Wie die Aussichten auf eine Genehmigung stehen, will die Lilienthaler Verwaltung nun mit dem Landkreis Osterholz und der Landesverkehrsbehörde in Verden klären. Damit ist sie Anfang der Woche von den Politikern im Baudienste- und im Verwaltungsausschuss beauftragt worden.

An einer Querungshilfe für die Heidberger Straße haben sich in der Vergangenheit immer mal wieder Ratsfraktionen die Zähne ausgebissen: Anträge dazu hat es schon 2001 gegeben und auch 2012, doch außer einer Genehmigung, ein Schild „Achtung, Radfahrer“ aufstellen zu dürfen, ist nichts dabei herausgekommen. Im September 2018 nahm die CDU-FDP-Gruppe im Gemeinderat einen weiteren Anlauf. Dabei verwies sie unter anderem auf die Schüler der Integrierten Gesamtschule und des Gymnasiums Lilienthal, die ihren Schulweg zwischen Lilienthal und Grasberg mit dem Fahrrad absolvieren und dabei den Mühlendeich und Wiesendamm nutzen. Die Querung der Heidberger Straße wird als Gefahrenpunkt angesehen, weil dort für Autos Tempo 70 gilt. Und die Fahrzeuge, die aus dem Ort herausfahren, sind in der Kurve kaum zu sehen.

Über das Verkehrsaufkommen an dieser Stelle hat die Gemeinde inzwischen gesicherte Erkenntnisse. Die Lilienthaler Verkehrs-und Regionalplanung GmbH hat an zwei Tagen im Juni den Verkehr gezählt. Ergebnis: Die meisten Radfahrer und Fußgänger pro Stunde waren am 18. Juni zwischen 16 und 17 Uhr unterwegs. Insgesamt wechselten 48 von ihnen die Straßenseite – bei 655 Autos, die in einer Stunde an diesem Punkt vorbeikamen. Abzuwarten bleibt nun, ob die Auslastung als ausreichend angesehen wird, um eine Querungshilfe zu genehmigen. Denn die Zahl der Radfahrer und Fußgänger schrammt gerade so an der Mindestgrenze von 50 Querenden vorbei. Eine Prognose, wie der Landkreis und die Landesverkehrsbehörde damit umgehen, mag man im Rathaus nicht abgeben. „Ich bin gespannt, wie die obere Behörde das einschätzt“, sagt Baudienste-Chef Stephen Riemenschneider.

Zuschüsse im Blick

Damit Fußgänger und Radfahrer sicher über die Straße kommen, empfiehlt Gutachterin Katja Jungeblut die Insellösung – sprich eine Aufpflasterung mitten auf der Fahrbahn. Dafür müsste die Heidberger Straße in Höhe des Wiesendamms und des Mühlendeiches etwas breiter gebaut werden. Kosten dürfte das Ganze um die 36 000 Euro. Deutlich teurer wäre es, eine Ampel aufstellen zu lassen, dafür würden sich die Kosten auf 55 000 Euro. Diese Variante sieht auch vor, dass auf der Südseite zusätzlich ein Weg vom Mühlendeich zur Ampel angelegt werden müsste.

Ein Zebrastreifen als Querungshilfe ist nach den rechtlichen Bestimmungen nur innerorts erlaubt. Wollte man diesen bauen, könnte das von Heidberg aus betrachtet nur hinter der Wörpebrücke passieren. Die Fachleute halten das für wenig sinnvoll und gehen davon aus, dass die Nutzer aus Seebergen, Heidberg und Grasberg den Zebrastreifen kaum nutzen würden, weil sie einen größeren Schlenker machen müssten, wenn sie den Wiesendamm und Mühlendeich als Strecke ausgeguckt haben.

Auch die Ratspolitiker finden die Mittelinsel-Variante am besten. Eine Ampel wäre an dieser Stelle übertrieben, findet Grünen-Ratsherr Hanno Dehlwes. „Das wäre doch eher so, als würde man mit Kanonen auf Spatzen schießen“, sagte er im Baudienste-Ausschuss. Die Aufpflasterung in der Mitte habe zudem eine verkehrsberuhigende Wirkung. Auch CDU, SPD und Linke schätzen das so ein. Dennoch soll mit dem Landkreis Osterholz und der Landesverkehrsbehörde auch über die Ampel gesprochen werden. Letztlich müssten sie entscheiden, welche Maßnahme am sinnvollsten wäre. „Das sollten wir nicht von vornherein einschränken“, empfahl Baudienste-Fachbereichsleiter Riemenschneider. Seiner Anregung folgten die Ratsleute im Ausschuss einstimmig.

Über Geld soll gesprochen werden, wenn es eine Rückmeldung vom Landkreis gibt. Die Haushaltsberatungen stehen demnächst an. Die Gemeinde hat auch Zuschüsse im Blick, so seien in den vergangenen Jahren ähnliche Maßnahmen aus den so genannten Blitzergeldern des Landkreises bezahlt worden. Fördermöglichkeiten sieht man auch im Rahmen des Dorfentwicklungsprogramms für die „4 Dörferregion zwischen Hamme und Wümme“.