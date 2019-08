Diakon Heino Meyer aus Tarmstedt geht in den Ruhestand. (Christian Kosak)

Tarmstedt/Wilstedt/Kirchtimke. Nach 40 Jahren geht Diakon Heino Meyer in den Ruhestand. Der Tarmstedter betreute vier Jahrzehnte lang vor allem die Kinder- und Jugendarbeit in den Kirchengemeinden Wilstedt-Tarmstedt und Kirchtimke. Außerdem war er viele Jahre lang für den Konfirmandenunterricht verantwortlich und kümmerte sich um die Finanzverwaltung.

Meyer ist bekannt dafür, dass er sich stets mit Hingebung engagierte. Der Kinder- und Jugendausschuss der Region hat sich just mit einem liebevollen Text im aktuellen Gemeindebrief bei ihm bedankt. Darin heißt es unter anderem: „Heino ist über die Zeit eine Institution geworden. Pastoren gingen, kamen, gingen, kamen... Heino blieb.“ Und: „In seinen 40 Jahren bei uns hat er unzählige junge Menschen auf einem wichtigen Teil ihres Lebensweges begleitet, bestärkt und zu ehrenamtlichem Engagement ermutigt.“

Meyer selbst sagt, ihm sei immer wichtig gewesen, junge Menschen zu bestärken und ihnen Selbstbewusstsein zu vermitteln. Auch für ein faires Miteinander einzustehen, sei ihm immer ein Anliegen gewesen. Seine Schützlinge sollten lernen, Gott zu vertrauen, wie er sagt. Und ihren eigenen Glauben, ihre eigene Christlichkeit entwickeln. Nebenbei wurde er außerdem zu einem geschätzten Fußballtrainer in der Region.

Dass Meyer für die Kinder- und Jugendarbeit brennt, ist nicht schwierig zu erkennen. Wenn er davon erzählt, hört man ihm die Freude an. Bis heute. Schon früher war er der Arbeit so zugeneigt, dass er dafür 1976 sogar seine Beamtenstelle bei der Deutschen Bundesbahn kündigte – trotz schwieriger Lage auf dem Arbeitsmarkt. Ursprünglich kommt Meyer aus Ostfriesland. Für die Ausbildung zum Diakon ging er nach Wuppertal. Anschließend wurden ihm drei Jobs als Diakon in Norddeutschland angeboten. Er entschied sich schließlich für die Kirchengemeinde, die damals noch Tarmstedt-Wilstedt hieß. Zum einen, weil es dort viele Jugendliche gegeben habe, die tatsächlich Interesse an Freizeitangeboten hatten, sagt er. Zum anderen erschien ihm der damalige Pastor als jemand, mit dem sich gut zusammenarbeiten ließ. Meyer sollte recht behalten – und blieb.

Einer, der Heino Meyer seit seinen Anfängen in Tarmstedt kennt, ist Henry Michaelis. Er kam ungefähr zur gleichen Zeit zur Kirchengemeinde Wilstedt-Tarmstedt wie Meyer. Michaelis beschreibt Meyer als bodenständigen Menschen. Und ist sich sicher: Dass einige ehemalige Schützlinge von Meyer später als Ehrenamtliche engagiert oder gar Pastoren wurden, sei zu einem großen Teil Meyer zu verdanken. Michaelis sagt: „Heino hat die Kinder- und Jugendarbeit bei uns in der Gemeinde sehr geprägt. Er wird uns sicher fehlen.“

Heino Meyer ist überzeugt, dass die Kirchengemeinde auch mit Beginn seines Ruhestandes gut betreut sein wird. Seine Nachfolgerin steht schon in den Startlöchern: Diakonin Sandra Rudat wird Meyers Aufgaben übernehmen. Wie seine zukünftige Rolle in der Kirchengemeinde aussehen wird, das weiß Meyer noch nicht genau. Fest steht, dass er die Fußball-Mädchen-D-Jugend weiterhin trainieren wird. Auch die Finanzen bleiben gegebenenfalls erst einmal in seiner Hand. Und seine Frau hätte da auch schon eine Liste mit Dingen, die sie mit ihm unternehmen wolle, sagt Heino Meyer. In den letzten 40 Jahren musste sie ihren Mann mit einer ganzen Kirchengemeinde teilen.

Ihm werde der vertrauensvolle und enge Kontakt zu den Kindern und Jugendlichen fehlen, sagt er. Bei seiner Verabschiedung am Sonntag wird ein Buch ausliegen, in dem Erinnerungen und Danksagungen an ihn verewigt werden können. Heino Meyer hatte im Vorfeld explizit darum gebeten, auf Reden zu verzichten. Warum eigentlich nicht? „Tja“, sagt der Tarmstedter. „Das bin ich einfach nicht.“

Weitere Informationen

Die Verabschiedung von Diakon Heino Meyer findet am Sonntag, 18. August, um 15 Uhr in der Martin-Luther-Kirche in Tarmstedt statt.