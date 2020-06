Radfahrer fahren über den Lehester Deich an der Ausgleichsfläche am Kreuzdeich vorbei. (Carmen Jaspersen)

„Die Arbeiten am Borgfelder Kreuzdeich werden fortgesetzt.“ Das teilt Axel Theilen von der Bremischen Naturschutzbehörde auf Nachfrage mit. Wie berichtet fehlt eine Million für die Ausgleichsfläche an der Wümme. Diese werde noch in diesem Jahr bewilligt, verspricht der Referent für Naturschutzförderung. „Die Projektrealisierung ist alternativlos“, so Theilen weiter. Diskussionen gibt es um die Fläche, weil die im vergangenen Jahr begonnenen Arbeiten, nach 20 Jahren Planungsphase, überraschend gestoppt worden sind. „Die Fläche bleibt vorläufig so, wie sie ist“, sagte hingegen der Sprecher des Bremer Amts für Straßen und Verkehr (ASV), Martin Stellmann, Ende Mai. Die Arbeiten an der Kompensationsfläche Kreuzdeich würden demnach in diesem Jahr nicht fortgesetzt.

„Das landschaftsplanerische Entwicklungskonzept wird auf jeden Fall umgesetzt“, widerspricht Theilen jetzt. Allerdings kenne er den Zeitplan nicht. Seit den 1990er-Jahren arbeitet Theilen an dem Projekt mit. Die Wiesen am Borgfelder Kreuzdeich sind derzeit eines der größten Ausgleichsprojekte in Bremen. Die 25 Hektar große Fläche soll für drei Millionen Euro in eine Überschwemmungslandschaft umgestaltet werden. Auf diese Weise soll die großflächige Versiegelung der Baugebiete Borgfeld-Ost und -West ausgeglichen werden, der Bau eines Teilstücks der Autobahn 281, der Ersatzbau der Wümmebrücke, die Anbindung der Ortsentlastungsstraße Lilienthal sowie der Bau der Straßenbahnlinie 4 bis zum Falkenberger Kreuz.

Ausgleichsmaßnahmen sind gesetzlich vorgeschrieben, unterstreicht Theilen. Die rechtliche Grundlage sei das Bundesnaturschutzgesetz. „Ich gehe davon aus, dass das Projekt so schnell wie möglich umgesetzt wird. Verantwortlich für die Umsetzung ist das Amt für Straßen und Verkehr (ASV)“, erklärt der Naturschutzbeauftragte.

Vor zwei Jahren hatte die Landschaftsplanerin Christine Bandel vom Amt für Straßen und Verkehr erstmals die Pläne für die 25 Hektar große Kompensationslandschaft am Kreuzdeich vorgestellt. 2019 sollte die Biotoplandschaft betreits entstehen. Denn „die Auflagen, die es zur Einhaltung von Fristen für bestimmte Kompensationsmaßnahmen gibt, waren im Grunde bereits verstrichen“, berichtete Projektplanerin Bandel. Außerdem lief die Frist für eine sogenannte wasserrechtliche Genehmigung ab. Nun aber hakt das Projekt erneut, weil Geld fehlt.

Ein Stauwerk am Wümme-Ufer

Die Naturschutzbehörde müsse die Fortsetzung der Maßnahme einfordern, ist dem Vernehmen nach aus dem Amt für Straßen und Verkehr zu hören. Denn bereits im Jahr 2001 hatten sich Naturschutzbehörde, Naturschutzbeirat und Naturschutzverbände sowie der Deichverband am rechten Weserufer auf einen Planungsentwurf geeinigt. 2006 wurde dazu ein Bebauungsplan festgeschrieben. Dort, wo am Borgfelder Kreuzdeich ein kleines Schutzhäuschen steht, soll ein Stauwerk am Wümme-Ufer gebaut werden.

Durch ein 31 Meter langes Stahlrohr, das durch den Deich gebohrt werden würde, soll Wümme-Wasser auf eine 20 Hektar große Überschwemmungsfläche fließen. Seltene Pflanzen- und Tierarten könnten sich dort ansiedeln – so der Plan. Ringsherum sind Deichanlagen vorgesehen sowie ein kleines Wäldchen. Die Überschwemmungsfläche soll komplett umwandert werden können.

Ein kleiner Deich, etwa 2,60 Meter hoch, ist zur Abgrenzung der Wasserfläche geplant. Dass dieser Plan realisiert werden wird, steht fest, sagt Theilen. Wann, das sei allerdings weiterhin offen. Theilen bedauert die verzögerten Baumaßnahmen. „Das ist kein Standard, dass das so lange dauert.“