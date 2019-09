An der Grundschule Fischerhude stehen einige Baumaßnahmen an. (FOCKE STRANGMANN)

Fischerhude. Was tun, wenn große Investitionen sich nicht mehr aufschieben lassen, aber die Kasse eigentlich leer ist? Im Flecken Ottersberg haben die Vertreter aus Verwaltung und Politik in den vergangenen Jahren reichlich Erfahrung gesammelt, wenn es um die Lösung derartiger Probleme geht. Und so haben die Mitglieder des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und Verkehr jetzt einen Kompromiss finden müssen, wie sich die dringend notwendigen Baumaßnahmen in den Grundschulen Fischerhude und Posthausen auch in Zeiten der selbst auferlegten Schuldenbegrenzung umsetzen lassen.

Mit dem ehrgeizigen Ziel, die Verschuldung des Fleckens Ottersberg bis zum 31. Dezember 2021 auf 19 Millionen Euro zu begrenzen, hatten Bürgermeister Horst Hofmann (CDU) und der Gemeinderat im April mit großer Mehrheit eine Zielvereinbarung für die nächsten zweieinhalb Jahre beschlossen. Damit war das Gremium dem Finanzausschuss gefolgt, der dieses Instrument zur strategischen Steuerung der Gemeinde in seiner Sitzung im Dezember 2018 angeregt hatte. Bevor der Ausschussvorsitzende Reiner Sterna (CDU) letztlich nach zähem Ringen um die richtig formulierte Beschlussempfehlung zur Abstimmung bitten konnte, galt es zunächst einige Meinungsverschiedenheiten auszuräumen.

Einstimmig einigte sich das Gremium jedoch letztlich darauf, bis Ende des Jahres 2021 insgesamt 985 000 Euro für Investitionsmaßnahmen an den Grundschulen in Fischerhude und Posthausen sowie weitere 5000 Euro für einen neuen Unterrichtsraum und 45 000 Euro für die Schaffung eines zweiten Rettungsweges in der Fischerhuder Schule freizugeben. Mit Blick auf die im Gemeinderat beschlossene Zielvereinbarung wird somit die festgelegte Eine-Million-Euro-Grenze für Investitionen in den Schulbau nur knapp überschritten. Gebäudemanager Heiko Szczesny berichtete im Ausschuss von schwierigen Verhandlungen mit den Schulleitungen. „Wir haben intensiv miteinander gesprochen. Leider ist die Baumaßnahme am Gymnasium derzeit nicht machbar. Sie ist aber noch nicht vom Tisch“, erklärte Szczesny. Angedacht war dort ein neuer Biologieraum, jetzt aber hat die Wümmeschule angeboten, einen für den naturwissenschaftlichen Unterricht geeigneten Raum an das Gymnasium abzutreten.

Greifbare Planungen im Rahmen einer Soforthilfe gibt es derweil für die Grundschule Fischerhude. So soll zum nächsten Schuljahr ein weiterer Klassenraum geschaffen werden, indem die Bücherei in den im Innenhof liegenden Ruhegarten verlegt wird. Der Ruhegarten soll verkleinert und mit einem Flachdach versehen werden. Zudem sollen für den Ganztagsunterricht am Hort ein Anbau errichtet sowie weitere Unterrichts- und Differenzierungsräume – jeweils in Massivbauweise – angebaut werden. Dennoch sind weitere rund 700 000 Euro nötig, um weitere Räume zu schaffen. Dies soll jedoch aufgrund der Finanzklemme erst ab 2022 erfolgen.

Klarheit gibt es vorerst auch bei der Grundschule Posthausen. Die angedachte bauliche Erweiterung der Schulnutzfläche ist aus Kostengründen erst einmal auf Eis gelegt. Investieren muss die Gemeinde jedoch auf jeden Fall in die Barrierefreiheit. „Wir brauchen dringend einen Aufzug“, stellte Heiko Szczesny fest. Rund 150 000 Euro sind dafür nunmehr veranschlagt, der Bau soll noch in diesem Jahr erfolgen. „Das ist die günstigste Variante, so können wir das Manko zum nächsten Schuljahr beheben.“ Doch auch in Posthausen sind die Bedarfe damit keineswegs gedeckt. So kommen auf die Gemeinde ab 2022 den Schätzungen der Verwaltung zufolge Kosten in Höhe von 1,4 Millionen Euro für den Bau von weiteren Räumen zu.

Mit dem Kompromiss sprachen sich die Mitglieder des Finanzausschusses somit auch gegen das Ansinnen des Schulausschusses aus. Dieser hatte im Juni um die Freigabe von Mitteln in Höhe von 2,28 Millionen Euro für die Schulbaumaßnahmen gebeten, was sich mit der neuen Zielvereinbarung für die Schulbauentwicklung jedoch nicht vereinbaren lässt.