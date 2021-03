Der Worpsweder Haushalt für dieses Jahr weist eine Neuverschuldung von etwa 1,1 Millionen Euro aus. (Silas Stein)

Worpswede. Wenn ein Arzt einem Patienten nicht brutal ins Gesicht sagen will, dass er keine Hoffnung auf Heilung mehr hat, verwendet er gern die Umschreibung, der Patient sei „austherapiert“. Die Gemeinde Worpswede, die seit Jahren an chronischem Geldmangel leidet, bezeichnet sich neuerdings als „auskonsolidiert“ – sie sieht kaum noch Möglichkeiten, aus eigener Kraft ihren Haushalt auszugleichen. Aber ganz haben Verwaltung und Politik die Hoffnung doch noch nicht aufgegeben. Das zeigte sich jetzt im Finanzausschuss, der über den kommunalen Haushalt für dieses Jahr beriet.

„Wir haben ein Riesendefizit, unsere Handlungsfähigkeit ist eingeschränkt“, sagte Bürgermeister Stefan Schwenke. Aus eigenen Mitteln sei weder ein Haushaltsausgleich noch der Abbau der Schulden zu schaffen. Anfang vorigen Jahres hat der Bürgermeister an den niedersächsischen Ministerpräsidenten Stephan Weil einen Brief mit der Bitte um Hilfe geschickt, nach fünf Monaten kam eine Antwort – nicht vom Ministerpräsidenten, sondern aus dem Innenministerium. Der unbefriedigende Inhalt: Weil Worpswede Bedarfszuweisungen erhalte, könne es nicht in ein Entschuldungsprogramm aufgenommen werden. Aber die Bedarfszuweisungen, die von 2014 bis 2019 eine Höhe von insgesamt 3,67 Millionen Euro erreichten, werden jetzt nicht mehr gezahlt.

Die unerfreulichen Zahlen präsentierte Kämmerer Dietmar Höhn: Im für die laufenden Ausgaben zuständigen Ergebnishaushalt nimmt Worpswede 14.458.300 Euro ein, muss aber 17.332.100 Euro ausgeben. Das ergibt ein Defizit von 2.873.800 Euro – im Finanzhaushalt, in dem die Abschreibungen nicht enthalten sind, sind es immer noch 2.277.400 Euro. Von der Kommunalaufsicht des Landkreises hat die Gemeinde aber die Auflage erhalten, dass das Defizit zwei Millionen Euro nicht überschreiten soll. „277.000 Euro einzusparen wird uns heute nicht gelingen“, sagte Dietmar Höhn voraus. Für Investitionen werden 2.307.100 Euro benötigt, dafür müssen 1.840.900 Euro an Krediten aufgenommen werden. Die Tilgungen gegengerechnet, ergibt dies eine Neuverschuldung von etwa 1,1 Millionen Euro. Die Erweiterung des Kindergartens im SOS-Kinderdorf, für die etwa 200.000 Euro veranschlagt werden, sind in den Investitionen noch nicht enthalten.

Gemeinde ist „auskonsolidiert“

Seit Jahren muss die Gemeinde jedes Jahr ein Haushaltssicherungskonzept vorlegen. Bisher enthielt es vorwiegend die Streichung von Investitionen, Einsparungen bei Unterhaltung und Bewirtschaftung und in jüngerer Vergangenheit die günstige Zinsentwicklung. „Eine aktivere Haushaltssicherung wird zukünftig unumgänglich sein“, schreibt der Kämmerer in seiner Sitzungsvorlage. Dazu gehörten Gebühren- und vielleicht auch Steuererhöhungen. Damit fing man gleich in der Sitzung an: Die Hundesteuer für den ersten Hund steigt von 42 auf 48 Euro, für den zweiten Hund beträgt sie 84 Euro, für jeden weiteren 120 Euro. Das bringt 5000 Euro mehr in die Kasse.

2000 Euro jährliche Mehreinnahmen hatte die Verwaltung sich davon versprochen, für die Genehmigung von Baumfällungen eine Verwaltungsgebühr von 78 Euro zu erheben. Das wurde aber von zweien der drei CDU-Vertreter und der Unabhängigen Wählergemeinschaft (UWG) mit knapper Mehrheit abgelehnt. Immerhin könnte ab 2023 ein Gästebeitrag kassiert werden. Außerdem hofft die Verwaltung noch immer, die Einwohnerzahl auf über 10.000 zu bringen. Dann würde die Gemeinde pro Einwohner eine höhere Zuweisung vom Land erhalten. Bei Vermietungen und Verpachtungen könne die Gemeinde nicht einfach mehr verlangen, sagte Schwenke auf eine Frage von Imke Lorenzen (UWG).

„Allgemeine Ratlosigkeit macht sich breit“, konstatierte Dietmar Höhn. Die Gemeinde betrachte sich als auskonsolidiert; es sei nur die Frage, ob das der Landkreis auch einsehe. Für Bernd Rugen (Linke) ist der Ausdruck sehr ehrlich – er treffe schon seit einigen Jahren zu. Eva Bunn (UWG) glaubt nicht, dass Worpswede jemals über 10.000 Einwohner haben wird. Deshalb solle man nicht, wie im Haushaltssicherungskonzept, von einer „stetigen“ Einwohnerentwicklung sprechen, sondern bloß von einer „moderaten“.

Aber in Hüttenbusch könnten Baugebiete ausgewiesen werden, dort gebe es Schule, Kindergarten, einen Lebensmittelmarkt und Ärzte, meinte Stefan Schwenke – Heiko Pankoke (CDU) hält eine Fläche hinter der Sparkasse für besonders geeignet. Für ihn zeigt das Haushaltssicherungskonzept immerhin, welche Einsparbemühungen die Gemeinde bisher unternommen habe. Aber es helfe jetzt nicht mehr weiter, fand Stefan Bötjer (SPD), weil es die Strukturschwäche Worpswedes nicht beseitige. Er sieht als Möglichkeit, mehr Einnahmen zu erzielen, nur die Ausweisung neuer Gewerbegebiete. Die Gemeinden bekämen immer mehr Aufgaben wie Kinderkrippen und Gebührenfreiheit im Kindergarten. Das sah Bernd Rugen ähnlich – nur leider blieben die Kommunen, die auf diesem Gebiet viel täten, auf ihren Ausgaben sitzen. Und das sei noch nicht alles, mahnte Heiko Pankoke: In den nächsten Jahren stünden der Ausbau des Bildungszentrums Hüttenbusch an, der Teilneubau der Worpsweder Grundschule, ein neues Feuerwehrhaus in Worpswede und wahrscheinlich auch ein neues Hallenbad.

Für Eva Bunn war nach allem Gesagten klar: „Wir brauchen eine Entschuldung.“ Man müsse sich etwas einfallen lassen, um das Land davon zu überzeugen, sagte Stefan Schwenke. Er habe noch nicht ganz die Hoffnung aufgegeben, dass Worpswede stärker mit den Nachbargemeinden zusammenarbeiten könne bis hin zur Bildung einer Samtgemeinde – eine Fusion hat zumindest Grasberg bisher immer abgelehnt.

Nach diesen nicht ganz neuen Bemerkungen wurde der Haushalt dem Gemeinderat einstimmig zur Annahme empfohlen.