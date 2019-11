Welches Thema beschäftigt Sie zurzeit am meisten?

Die Themen Klimaschutz, Umweltschutz und Müllvermeidung. Was könnte ich, was könnten wir alle zu diesem Thema im positiven Sinn beitragen? Wie gehen wir in der Gesellschaft mit diesen Aufgaben um, wie sieht unsere Gesellschaft von morgen aus? Was ist uns wichtig? Wir brauchen den Mut zu Veränderungen, drei Schritte vor und einen zurück, trotzdem geht es vorwärts. Verzicht kann auch bereichern.

Was lesen Sie im Moment?

Ich habe gerade das Buch „Was ich euch nicht erzählte“ von Celeste Ng, einer US-amerikanischen Schriftstellerin, gelesen. Es ist eine Familiengeschichte, in der alle Familienmitglieder den Lesenden an ihren eigenen Erlebnissen, Erwartungen, Bedürfnissen, Wünschen und Träumen teilhaben lassen, vor allem an dem Kampf jedes Einzelnen, die vermeintlichen und tatsächlichen Erwartungen der Anderen zu erfüllen. Niemand spricht die eigenen Bedürfnisse aus, niemand spricht über Verletzungen, die zugefügt wurden und werden. All das führt zu Schicksalsschlägen, die schlimmer nicht sein könnten. Wenn man das Buch von Celeste Ng gelesen hat, möchte man nichts mehr ungesagt lassen.

Wir stocken den Haushalt Ihrer Heimatgemeinde um eine Million Euro auf und Sie dürfen das Geld ausgeben. Was machen Sie damit?

Mit einer Million Euro würde ich gerne in Grasberg einen schönen kleinen Dorfplatz anlegen, ein einladender Treffpunkt für Grasberger Bürger aller Altersklassen mit verschiedenen Angeboten an einer Stelle. Ein Café oder Kiosk mit preiswerten kleinen Angeboten, Tische mit Sitzmöglichkeiten, eine kleine Bühne für Tanz, Theater oder andere Veranstaltungen, mitten in einem schönen blühenden Garten, unter alten Bäumen. Ich bin sicher, da würden noch einige Wünsche hinzukommen.

Wo verbringen Sie am liebsten einen Sonntagnachmittag?

Einen Sonntagnachmittag verbringe ich am liebsten in der Natur, im Garten, mit einem Spaziergang oder einer Fahrradtour, gerne mit meinem Mann und unseren inzwischen erwachsenen Söhnen. Bei Regen bin ich auch sehr gerne zu Hause und versuche Dinge zu tun, für die ich mir in der Woche keine Zeit nehme.

Welche Schlagzeile würden Sie gerne mal in der Zeitung lesen?

Die Schlagzeilen: „Die Krankheit Krebs ist endgültig besiegt“ oder „Krieg, Missgunst, Neid und Armut sind abgeschafft“.

Mit welcher Persönlichkeit würden Sie gerne einmal essen gehen?

Wenn es möglich wäre, würde ich gerne mit meiner Großmutter väterlicherseits essen gehen. Sie ist leider schon sehr jung verstorben, sodass ich sie nie kennenlernen konnte. Über ihr Leben und ihre Gedanken mehr zu erfahren wäre ein großer Wunsch.

Was wollten Sie als Kind einmal werden?

Als Kind wollte ich gerne an einer Hotelrezeption arbeiten, da man dort Menschen aus fernen Ländern kennenlernen würde, aus Welten, die unbekannt und weit weg waren, in exotischen Kleidern und mit anderem Aussehen. Ich bin in den 1960er Jahren in einem Dorf aufgewachsen.

Was war die erste Schallplatte oder CD, die Sie sich gekauft haben?

Meine erste Schallplatte, von meinem Taschengeld gekauft, war eine Single des irischen Songschreibers und Sängers Gilbert O'Sullivan, der Song hieß: Get Down!

Was bereuen Sie, in Ihrem Leben bisher nicht getan zu haben?

Das ist schwer zu beantworten, was ich bereue, bisher nicht getan zu haben. Ich war schon an vielen verschiedenen Orten, ich habe in USA und Japan eine Zeit lang leben können. Vieles möchte ich auch einfach nicht tun, und noch kann ich Einiges tun. Vielleicht bereue ich, manchmal nicht lauter und mutiger gewesen zu sein. Und ich bereue, nie ein Musikinstrument richtig gelernt zu haben.

Vervollständigen Sie bitte folgenden Satz: Ich hasse es, wenn ….

in der Kommunikation, im Gespräch nur Monologe gehalten werden. Gespräche sollten immer Unterbrechungen möglich machen und Einwände, Zwischenfragen und Antworten mit anderen Meinungen zulassen.

Zur Person

Seit August ist Ingrid Görgen-Suckau das Gesicht der VHS-Nebenstelle Grasberg.