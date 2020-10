Giesela Brünker, Karin Hölscher und Martina Michelsen (von links) haben die vielfältige Literaturwoche organisiert, die am 31. Oktober mit einem Literaturkonzert zu Joseph Roths „Hiob“ im Schroeter-Saal beginnt. (Sabine von der Decken)

Lilienthal. Um das Thema Herkunft geht es in einer Veranstaltungsreihe, die das Team der Lilienthaler Volkshochschule auf die Beine gestellt hat. Dabei gehe nicht allein um die geografische Verortung, sondern auch um psychosoziale Aspekte, betonen die Organisatorinnen. „Wir alle haben eine Herkunft und sind durch sie geleitet“, so Martina Michelsen, Leiterin des Kulturamts, der VHS Lilienthal und der Bibliothek Lilienthal. Viele der elf Veranstaltungen zwischen dem 31. Oktober und dem 8. November finden in Lilienthal aufgrund der guten Voraussetzungen in Murkens Hof im Schroeter-Saal statt.

„Wir sind gerade auf dem Weg, kulturelle Aktionen zu bündeln und das Kulturzentrum Murkens Hof stärker sichtbar zu machen“, sagt Michelsen. In dieses neue Konzept passe die von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, Monika Grütters, und dem Literarischen Colloquium Berlin initiierte Veranstaltungsreihe „Und seitab liegt die Stadt“, einem Förderprogramm für literarische Veranstaltungen im ländlichen Raum, gut hinein. 172 Veranstaltungsideen gingen ein, Lilienthal gehört zu den ausgewählten 36 Vorschlägen. Überzeugt habe der interkommunale Aspekt, die Mitgliedsgemeinden der VHS, Lilienthal, Grasberg, Ritterhude und Worpswede, mit ins Boot zu holen ebenso wie die Ansprache aller Generationen.

Entstanden sei ein einwöchiges buntes Programm mit sehr unterschiedlichen Formaten, die weit über die klassische „Wasserglaslesung“ hinausgingen. Von Literaturkonzert über Ausstellung, Lyrikwerkstatt und literarischem Vortrag reicht das Programmangebot. Auftaktveranstaltung ist am 31. Oktober ein Literaturkonzert zu Joseph Roths „Hiob“ im Schroeter-Saal. Der von Stephan Schäfer gelesene Text wird vom Duo Doyna mit moderner Klezmermusik begleitet. In der Ritterhuder Gemeindebücherei findet am 1. November eine moderierte Lesung von Geschichten aus dem Teufelsmoor bei Kaffee und Tee statt. Als Autorin spricht Lena Schaffer am 2. November in Murkens Hof Kinder im Alter ab sieben Jahren an. Karin Hölscher zeigt am 3. November um 15 Uhr für Kinder ab vier Jahre Bilderbuchkino zum Buch „Zuhause kann man überall sein“.

An Erwachsene wenden sich die Autorenlesungen am 3. und 4. November von Samer Tannous aus Scheeßel, dessen Buch auf der Spiegel-Bestsellerliste steht, und von Christa Malitz-Picard und Winfried Picard, die die Geschichte einer Moorbauerfamilie erzählen. Im Rahmen der Literaturreihe findet am 5. November die Ausstellungseröffnung in Murkens Hof mit Kalligrafie von Resa Ehsan Malecki statt, die musikalische Begleitung übernimmt David Niedermayer. Giesela Brünker vom Kulturamt Lilienthal freut sich, mit Laura Müller-Hennig eine junge Schriftstellerin gewonnen zu haben, die Jugendliche einlädt, in der Schreibwerkstatt „Welten in Reim und Sprache“ entstehen zu lassen.

Erfreut sind Martina Michelsen, Karin Hölscher und Giesela Brünker über die unterschiedlichen Formate der Reihe, die den Menschen Literatur auf vielfältige Weise nahebringe. Für alle Veranstaltungen ist eine Anmeldung (04298/ 92 92 40 oder www.vhs-lilienthal.de) erforderlich. Es gibt Wartelisten.