Das derzeit unausweichliche Thema ist wohl Corona, da kommt man nicht drum herum. Die Frage, ob der Alltag nach den Sommerferien wieder „normal“ sein wird, beschäftigt mich sehr. Ansonsten haben wir unseren Urlaub geplant, der uns dieses Jahr, statt wie ursprünglich geplant nach Frankreich, an mehrere Ziele in Deutschland führt.

„Das flammende Kreuz“ von Diana Gabaldon. Das ist der fünfte Band einer Buchreihe, die verfilmt wurde. Bevor die fünfte Staffel der Serie veröffentlicht wird, möchte ich noch gern das Buch dazu lesen.

Erzieherinnen und Erzieher einstellen. Es ist verrückt, dass es in Lilienthal noch immer nicht genügend Betreuungsplätze für Kinder gibt. Dieses Problem hatten wir bereits vor zehn Jahren, als wir einen Platz für unseren Sohn suchten, und es besteht noch immer.

Im Garten auf der Liege, mit einem guten Buch und einer großen Tasse Kaffee. Die Schlechtwetter-Alternative wäre der Esstisch, mit der Nähmaschine und einer großen Tasse Kaffee.

In der Wümme-Zeitung würde ich gern lesen, dass es eine Tunnellösung für die Hollerlandtrasse geben wird. Für Borgfeld wäre diese Anbindung des Umlandes an die Autobahn eine enorme Entlastung, die viele Verkehrsprobleme des Stadtteils lösen würde.

Da wäre ich unpolitisch, ich würde gern Axel Prahl treffen. Er hat die schönste deutsche Stimme, und ganz entgegen meiner Natur würde ich nicht viel sagen, ihn reden lassen und nur zuhören.

Ich bin auf dem Land in Sachsen-Anhalt groß geworden, und ich glaube, dass da jedes Mädchen erst einmal Tierärztin werden wollte. Bis zu meinem Abitur haben sich meine Berufswünsche aber fast jährlich geändert, da war von Architektin bis Zahnärztin wirklich fast alles dabei.

Meine erste CD habe ich zur Jugendweihe geschenkt bekommen, das war „Lemon Tree“ von Fool’s Garden. Die erste selbstgekaufte CD war „Nobody Else“ von Take That.

Ich bereue es nicht im eigentlichen Sinne, ich finde es einfach schade, dass ich nie ein Sprachen-Talent hatte. Vielleicht hätte ich mich da mehr engagieren sollen. Ich hatte in der Schule neben Englisch auch Russisch, davon ist aber nichts geblieben. Bei meinem Nachnamen denken viele, ich müsste auch Französisch können und sprechen mich so an. Ich muss dann leider antworten: „Je suis désolée, je ne comprends pas.“

... ich sehe, wie viel Müll öffentlich entsorgt wird. Mittlerweile weiß doch jedes Kind, dass Müll getrennt entsorgt gehört. Oft bekomme ich im Borgfelder Ortsamt Hinweise auf illegal entsorgten Müll und frage mich: „Wer macht so was?“

Zur Person

Eileen Paries (39)

ist glücklich verheiratet, hat zwei Kinder (11 und 7), und wohnt in Lilienthal. Sie ist ausgebildete Verwaltungsfachangestellte und seit April 2011 als Stadtteilassistenz im Ortsamt Borgfeld tätig. In ihrer Freizeit liest sie gerne.