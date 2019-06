Nikki Puppet kommt nach 2011 und 2013 zum dritten Mal zum Open Air nach Südwede. (Lars Fischer)

Worpswede. Die Macher vom Rock im Torf trauen sich was zu: Sie wollen in diesem Jahr – zumindest rein zeitlich – nicht nur mit dem Hurricane-Festival in Scheeßel konkurrieren, sie haben sich zudem für dasselbe Wochenende entschieden, in dem in Worpswede das Schützenfest steigt und die Music Hall Tim Fischer zu Gast hat. So aber können sie neben dem eigentlichen Festival ein zweites Angebot machen, auf das sie lange hingearbeitet haben: Erstmals startet das Spektakel in diesem Jahr bereits am Freitagabend mit einem Auftritt der Band Phil ab 20 Uhr.

Am Sonnabend, 22. Juni, folgt dann das eigentliche Festival mit neun Gruppen, die wie in den vergangenen Jahren auf zwei Bühnen im Wechsel spielen, sodass es keine langen und langweiligen Umbaupausen gibt. An diesem Freitag aber ist das Programm auf das Wirken eines Künstlers eingeschränkt. Der aber hat sich in so verschiedenen Zusammenhängen betätigt, dass dennoch ein breites Spektrum an Musik dabei entstanden ist. Die Rede ist von Phil Collins, der sowohl als Solokünstler wie auch als Mitglied von Genesis Musikgeschichte geschrieben hat. Die Tributeband Phil aus dem Badischen nimmt sich beider Aspekte an und bringt die Hits des Trommlers und Sängers in elfköpfiger Besetzung auf die Bühne am Dorfgemeinschaftshaus an der Südweder Straße 26.

Von Genesis bis Led Zeppelin

Für Organisator Ralf Diekmann und sein Team ist dieser Auftritt auch eine Art Geburtstagsgeschenk. Sie haben in diesem Jahr zum 15. Mal das Festival organisiert und belohnen sich mit einer Gruppe, die in Bezug auf Popularität und Professionalität weit über dem üblichen Durchschnitt in Südwede liegen dürfte. Das wirkt sich allerdings auch auf den Eintrittspreis aus: Für den Auftritt am Freitag werden an der Abendkasse ab 18.30 Uhr 35 Euro fällig, wer noch fünf Euro drauf legt, darf auch am Sonnabend wiederkommen. Tickets für den zweiten Festivaltag alleine kosten in diesem Jahr 15 Euro.

Dafür gibt es insgesamt neun Bands ab 15 Uhr zu hören. Und auch wenn es am Vorabend schon Livemusik zu erleben gibt, das eigentliche Festival eröffnet wie immer die Band, ohne die es nie entstanden wäre: The Wantonness haben sich im Jahr 2005 einfach die ursprüngliche Bühne gezimmert, einige befreundete Bands eingeladen und so das Südweder Rockspektakel begründet. Die Mitglieder der Gruppe, die sich quer durch die Rockgeschichte covert, sind bis heute personell eng mit dem Organisationsteam verknüpft und haben so nicht nur Spaß am eigenen Auftritt, sondern auch am Rest des langen Musikmarathons vor ihrer Haustür.

Dazu haben sie wieder zahlreiche Gleichgesinnte aus der näheren und weiteren Umgebung eingeladen, wie etwa Dachkrach, die ab 15.45 Uhr das Treiben auf der etwas kleineren Torf-Stage eröffnen. Die vier Musiker aus Lilienthal präsentieren eigene, deutschsprachige Rocksongs, bei denen es ruhig auch ein wenig derber zur Sache gehen darf.

Vortex sind dann ab 16.30 Uhr wieder auf der Moor-Stage zu sehen. Die Gruppe, die sich als Schülerband am Gymnasium Bruchhausen-Vilsen zusammengefunden hat, setzt ebenfalls auf bekannte Rocksongs von Künstlern wie Tina Turner, The Police oder Melissa Etheridge, hat aber auch eigene Titel im Angebot.

Weiter geht es danach mit Saltway ab 17.30 Uhr, die die Besucher in die 1970er- und 80er-Jahre zurückversetzen wollen. Auch sie haben Lieder im Gepäck, die für Fans dieser Ära sicher nicht unbekannt sind: Von Künstlern wie Tom Petty oder David Bowie beziehen sie ihre Vorlagen.

Ein paar Gangarten härter wollen es dann Scumdogz angehen. Die Band aus Hannover hat sich von Hardrock-Legenden wie AC/DC oder Motörhead inspirieren lassen und setzt ebenfalls auf klassischen Sound, schreibt ihre Songs aber selber. Zu sehen und zu hören ist das ab 18.15 Uhr auf der Moor-Stage.

Eine Stunde später sind dann Pay Pandora an der Reihe, die es ebenfalls kräftig krachen lassen wollen. Dass sie dies beherrschen, wurde ihnen auch schon beim Local-Heroes-Bandcontest bestätigt: Vor drei Jahren holten sie dort den Publikumspreis als „beste Newcomerband Deutschlands“. Frontfrau Chiara war 2017 auch bei “The Voice Of Germany” zu sehen und konnte in den “Blind Auditions” alle vier Coaches von ihrer Stimme überzeugen.

Nikki Puppet, die ab 20 Uhr auf der Moor-Stage stehen, konnten das Südweder Publikum bereits in den Jahren 2011 und 2013 mit ihrem klassischen Hardrock, vorgetragen von gleich zwei Frontfrauen, überzeugen. Diesem Genre bleiben dann auch ab 22 Uhr Mad Zeppelin treu. Wie der Name schon nahelegt, widmet sich das Quintett ausschließlich dem Werk von Led Zeppelin. Das sollen die Musiker, glaubt man den Vorschusslorbeeren, allerdings mit verblüffender Authentizität auf die Bühnenbretter bringen. Bevor sie auftreten, führt die Band UC Blues mit bodenständigem Blues, Rockabilly und Rock'n'Roll noch einmal zu den Wurzeln der populären Musik zurück. Weitere Infos zum Festival gibt es unter www.rock-im-torf.com.