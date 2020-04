Die Klosterkirche in Lilienthal soll am Karfreitag von 15 bis 17 Uhr und am Ostersonntag von 10.30 bis 12 Uhr für einzelne Besucher geöffnet werden. (Lutz Rode)

Landkreis Osterholz/Borgfeld. Gottesdienste in Kirchen sind derzeit wegen der Corona-Epidemie verboten – doch zum stillen Gebet dürfen Gotteshäuser in Niedersachsen an Karfreitag und zu Ostern öffnen. Dies habe der Krisenstab des Landes am Dienstag mitgeteilt, wie die Konföderation evangelischer Kirchen in Niedersachsen berichtet. Einzelnen Gläubigen könne das stille Gebet in einer Kirche ermöglicht werden, wenn die vorgegebenen Abstandsregeln eingehalten werden.

Die Kirchengemeinde Lilienthal will die neue Regelung aufgreifen. Der Kirchenvorstand legte am Mittwochnachmittag einen geänderten Fahrplan für die Osterzeit fest. Die Türen der Klosterkirche, der Truper Kapelle und der St. Jürgenskirche sollen stundenweise für einzelne Besucher geöffnet werden. Ausliegen sollen dann auch Blätter mit Gebeten.

Am Karfreitag werden alle drei evangelischen Kirchen in der Gemeinde Lilienthal von 15 bis 17 Uhr geöffnet sein, zudem wird um 15 Uhr in Trupe die Glocke läuten. Am Ostersonntag wird die Klosterkirche von 10.30 bis 12 Uhr für einzelne Besucher geöffnet, in der Truper Kapelle ist dies von 15 bis 17 Uhr vorgesehen, während die St. Georgkirche in St. Jürgen zu beiden Zeiten geöffnet sein wird. Ansonsten verweist die Kirchengemeinde auf den um 9.30 Uhr beginnenden Fernsehgottesdienst im ZDF, in dessen Anschluss gemeinsam an Fenstern, auf Balkonen und in Gärten musiziert werden soll. Alle, die dem Aufruf des Posaunenwerks folgen, singen und spielen um 10.15 Uhr das Lied „Christ ist erstanden“ (Evangelisches Gesangbuch Nr. 99). Mittags um 12 Uhr ist in Lilienthal zudem ein ökumenisches Kirchenglockenläuten verabredet worden. Ostermontag soll die Klosterkirche von 10 bis 12 Uhr offen sein, die Truper Kapelle von 15 bis 17 Uhr und die Sankt Jürgenskirche wiederum zu beiden Zeiten – aber eben nur für Einzelpersonen, die Abstand zueinander halten.

Abgesehen davon bespielen die Lilienthaler weiterhin ihre Homepage. Auch in den anderen Gemeinden im Kirchenkreis Osterholz-Scharmbeck passiert das, wie aus einer Mitteilung von Superintendentin Jutta Rühlemann hervorgeht. Online-Andachten oder Gottesdienste werden ins Netz gestellt, als Videos oder Audiodateien, teils zum Herunterladen auf Smartphone, PC oder Tablet. Mit Social Media, Newslettern und der Website www.kirche-jugend.de wollen die Diakone die Jugendliche und Teamer über die Osterfeiertage erreichen. So halten es auch die Kirchengemeinden Worpswede und Hüttenbusch: Die Kirchen bleiben geschlossen, Pastor Reiner Sievers aber verspricht: „Wir wollen für die Menschen da sein, aber eben auch schützend.“

Auch die Grasberger müssen weiter auf den Kirchgang verzichten. Pastor Thomas Riesebeck sagt: „Die Kirche bleibt wegen der Corona-Pandemie geschlossen.“ Die Abläufe der Gottesdienste veröffentlich er im Internet (https://kirchengemeinde-grasberg.wir-e.de/aktuelles unter Hausandachten) jeweils einige Stunden vor der Gottesdienstzeit: Gründonnerstag ab 18 Uhr, Karfreitag ab 10 Uhr und Ostersonntag ab 10 Uhr.

Zur stillen Einkehr öffnet die Borgfelder Kirche Gründonnerstag von 15 bis 17 Uhr sowie Karfreitag und Ostersonntag jeweils von 10 bis 12 Uhr. Pastor Clemens Hütte teilt mit, dass im Eingangsraum Andachtstexte als „Predigt-To-Go“ zum Mitnehmen ausliegen. Am Gründonnerstag läuten um 18 Uhr die Kirchenglocken und schweigen anschließend bis Ostersonntag 10 Uhr. Hausandachten und Gottesdienste finden sich zudem unter www.kirche-borgfeld.de.

Zur Sache

Hoffnungsaktion zu Ostern

Wilstedt. Die Kirchengemeinden in der Region Wilstedt-Tarmstedt-Kirchtimke rufen zu einer Hoffnungsaktion zu Ostern auf. „Wir wollen Hoffnungssteine in die Häuser unserer Kirchen-Gemeinden bringen“, erklärt Pastor Benjamin Fromm. Steine, in diesem Fall bemalte Steine, könnten Zeichen der Zuversicht werden und Menschen verbinden, auch wenn man sich nicht treffen dürfe. Große und kleine Menschen – Familien, Kinder, Jugendliche, Konfirmandinnen und Konfirmanden – werden gebeten, Steine zu bemalen zum Thema „Was mir Zuversicht/Hoffnung gibt! Was mich mutig/stark macht!“

Die bemalten Steine sollten ab Ostersonnabend zu den Kirchen der Region in Wilstedt, Tarmstedt und Kirchtimke gebracht werden. „Einfach rund um die Kirchen ablegen, so dass ein Band der Hoffnung entsteht“, sagt Diakonin Sandra Rudat. Ab Ostersonntag könne man sich die Hoffnungssteine an den Kirchen abholen – auch, wer keinen Stein bemalt hat. Je nachdem, wie viele Steine da seien, könnten auch noch Steine zum Weitergeben mitgenommen werden. „So können wir miteinander verbunden sein und uns Hoffnung spenden. Wer mag, schreibt eine kleine Botschaft auf den Stein oder seinen Namen“, so Rudat.

Bei den Kirchen in Wilstedt und Tarmstedt kann man sich für Ostersonntag ab Ostersonnabend eine Kerze abholen. Dort liegen ab Gründonnerstag Impulse für drei Hausandachten von Pastor Benjamin Fromm und Diakonin Sandra Rudat. Die Hausandachten werden am Gründonnerstag um 20 Uhr, am Karfreitag um 10 Uhr und am Ostersonntag um 10 Uhr jeweils mit Glockengeläut begonnen. Stellvertretend für alle werden Pastor Fromm und Diakonin Rudat die Hausandacht in den Kirchen feiern und auch die Fürbitten, die zu den Fürbitt-Stationen an den Kirchen gebracht werden, am Altar vorbringen. „So wird Ostern 2020 zwar ganz anders als geplant. Aber auch, wenn wir getrennt feiern müssen, kann der Glaube an den einen Gott, der an Ostern grenzenlose Hoffnung schenkt, uns verbinden“, sagt Fromm. Impulse für die Hausandachten zum Mitnehmen gebe es bei den Kirchen, zudem in Wilstedt bei Benstein, Borgfeldt und in der Apotheke, in Tarmstedt bei Lohmann.

Alle Angebote rund um Ostern präsentieren die Kirchengemeinden unter www.kirchengemeinde-wilstedt.de und www.kirchengemeinde-kirchtimke.de.