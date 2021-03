Das Modersohn-Haus (Foto) und das Alte Rathaus haben geöffnet, Barkenhoff, Worpsweder Kunsthalle, Haus im Schluh und Große Kunstschau bleiben über Ostern geschlossen. (CARMEN JASPERSEN)

Worpswede. Eine einheitliche Regelung der Museumsöffnungen an den Osterfeiertagen gibt es in Worpswede nicht. Das Museum am Modersohn-Haus und die kommunale Galerie Altes Rathaus bleiben über die Feiertage geöffnet, allerdings wie bisher nur nach vorheriger Anmeldung der Besucher. Der Museumsverbund will seine vier Häuser über die Festtage hingegen schließen.

Vor dem Hintergrund stetig steigender Inzidenzzahlen in Niedersachsen und Bremen habe man beschlossen, am Osterwochenende auch dann nicht zu öffnen, wenn bis dahin noch keine „Notbremse“ für den Landkreis Osterholz angeordnet sein sollte, sagte der Geschäftsführer des Museumsverbunds, Matthias Jäger. Sofern die Inzidenz im Landkreis Osterholz sich danach weiterhin verlässlich unter 100 bewege, sollen auch im Barkenhoff, in der Worpsweder Kunsthalle, im Haus im Schluh und in der Große Kunstschau Besuche mit vorheriger Reservierung wieder möglich sein. Jäger beschreibt das Vorgehen als einen „nachhaltigen Weg aus der dritten Welle“. Ausschlaggebend sei der Appell des Ministerpräsidenten Stephan Weil gewesen, „das öffentliche Leben in Niedersachsen in den nächsten zehn bis 14 Tagen soweit wie irgend möglich herunterzufahren.“

Als Alternative für einen Museumsbesuch hat der Museumsverbund ein kostenloses Angebot als kleines Ostergeschenk vorbereitet: Zwei Outdoor-Touren laden zur kontaktfreien GPS-Schnitzeljagd durch das Künstlerdorf ein. Passend zum Projekt Frauenort Worpswede können sich Familien und Erwachsene über die App „Actionbound“ auf die Spuren von Paula Modersohn-Becker und Martha Vogeler begeben.

Wer die zugänglichen Ausstellungen besuchen möchte, kann online unter worpswede-touristik.de/zeitfenster Reservierungen für die beiden geöffneten Häuser vornehmen. Das Alte Rathaus zeigt eine Ausstellung zu Pit Morell, im Modersohn-Haus gibt es ebenfalls eine Sonderausstellung zum Thema „Frauenort Worpswede“.