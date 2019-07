Das Ortsamt im Blockland. Hier tagt der Beirat. (fotos: anne werner)

Blockland. Der Blocklander Beirat hat sich am Donnerstag zum ersten Mal in der neuen Legislaturperiode im Ortsamt am Deich zusammengefunden. Dabei ist der Christdemokrat Jan Hendrik Schumacher einstimmig zum Sprecher des lokalpolitischen Gremiums gewählt worden. „Wenn es um wichtige Entscheidungen geht, verwischen die Parteigrenzen, dann denken wir alle zusammen für das Blockland“, unterstreicht Schumacher am Rande der konstituierenden Sitzung.

Unterstützung für diese Einschätzung erhält er dabei von allen Beiratskollegen und einer neuen Kollegin. Gesa Blanke ist die allererste Frau, die in den Blocklander Beirat gewählt worden ist. Die 37-jährige Verwaltungsangestellte lebt mit ihrer vierköpfigen Familie auf einem Drei-Generationen-Hof am Deich. Sie ist parteilos und kandidierte auf der Liste der CDU. Ingo Meyer und Jan Eike Geerken treten ebenfalls für die Christdemokraten an. Für die SPD wollen Henning Garbade, der einstimmig als stellvertretender Sprecher gewählt wurde, und Joachim Marks Ideen für den Ort liefern. Für die FDP ist zum dritten Mal in Folge Harje Kaemena in den Beirat gewählt worden.

Verabschiedet wurden der bisherige Beiratssprecher Gerd Gartelmann, der demnächst für das Amt des Ortsamtsleiters im Blockland kandidieren will, und Hermann Gartelmann, der nach über 25 Jahren Beiratsarbeit Platz für die nächste Generation macht. „Es ist Zeit, dass da Auffrischung in den Beirat rein kommt. Das ist mit Gesa und Jan auf jeden Fall gegeben“, sagt der erfahrene Ortspolitiker und frühere Beiratssprecher.

Gut möglich sei, dass sich die politische Diskussion im Blocklander Beirat zukünftig verändern werde, sagt das Gremium einhellig. Der demografische Wandel, stets neue Herausforderungen für die Landwirtschaft und der Strukturwandel am Deich fordere ein Neudenken in der Ortspolitik. Große Hoffnung für einen offenen politischen Diskurs liegen dabei auch auf den Neulingen Jan Eike Geerken und Gesa Blanke, beide parteilos, aber für die CDU angetreten. Jan Geerken ist Landwirt und Agraringenieur. Er arbeitet im elterlichen Betrieb im Niederblockland und fordert mehr Schutz für landwirtschaftliche Flächen. Geerken will aber vor allem erreichen, dass Menschen im Gespräch bleiben. „Moderat, großzügig und weniger extrem“, umschreibt der 24-Jährige seine Haltung.

Die neuen und die erfahrenen Beiratsmitglieder sind sich auf der konstituierenden Sitzung im Ranking von politischen Kernthemen uneingeschränkt einig: Breitbandausbau, Verkehr und das Sterben der alten Höfe beschäftige den Beirat in der kommenden Legislaturperiode wohl am meisten, erklärt Ortsamtsleiter Heiner Schumacher, der Vater des neuen Sprechers. Schnelles Internet sei nicht nur für die Jungen ein Thema, so der Lokalpolitiker, der das Ortsamt seit bald 25 Jahren leitet. Zurzeit suche sich jeder irgendeine Funklösung. Der Breitbandausbau gehe nicht schnell genug, kritisierte Gesa Blanke bereits vor drei Jahren – damals noch als Gast auf einer Beiratssitzung. „Das Gute daran: Sie kam und blieb“, sagt Schumacher.

Zur Zukunft des Autoverkehrs am Deich wollen die Beiratsmitglieder ebenfalls eine Lösung finden. Gemeinsam wohnt man hier an einer Hochwasserschutzanlage. Diese könne nicht einfach verbreitert werden. Auch die Rücksichtnahme aller Verkehrsteilnehmer bleibt weiterhin ein großes Thema im Blockland. Besonders an Sonn- und Feiertagen ist in den Sommermonaten viel los.

Eines der wichtigsten Kernthemen im Blockland bleibt das Höfesterben. Im Beirat sind überwiegend Landwirte aus kleinen und mittleren landwirtschaftlichen Betrieben organisiert. Alle kämpfen dafür, dass die dörflichen Strukturen erhalten bleiben und möglichst wenig Bauern ihre Höfe aufgeben müssen. „Das ist aber nicht so einfach“, sagt Jan Eike Geerken. Bürokratische Auflagen würden insbesondere kleine Betriebe mit unter 100 Kühen zu stark belasten, erklärt auch Landwirt Gerd Gartelmann. Die Blocklander wollen sich deshalb für eine Neuregelung der Agrarauflagen stark machen und arbeiten dazu eng mit dem Bremer Landwirtschaftsverband zusammen.

Mit dem Strukturwandel am Deich sind Anwohner und Ortspolitiker tagtäglich konfrontiert. Immer mehr Feriengäste und Naherholungssuchende treffen auf die Bedürfnisse von erwerbstätigen Landwirten und umgekehrt. Die Ortspolitik soll zukünftig beides unter einen gemeinsamen Hut bringen: Die Arbeitsplätze am Deich erhalten – die von Landwirten und die der Ferienhausvermieter. Gesa Blanke will dieser Herausforderung mit Offenheit begegnen: „Bei mir ist die Tür jederzeit geöffnet – egal ob für Landwirte oder Nicht-Landwirte.“ Trotz aller Herausforderungen haben die Blocklander Ortspolitiker einen großen Vorteil auf ihrer Seite: Die Unterstützung aus der Blocklander Bevölkerung ist ihnen gewiss. Von 353 Wahlberechtigten wurden sie von 308 gewählt – das entspricht einer Wahlbeteiligung von mehr als 87 Prozent.