Das ASTROW genannte System der Anrufsammeltaxis im Landkreis Rotenburg wird im kommenden Jahr auch in den Samtgemeinden Tarmstedt, Sittensen und Zeven eingeführt. Die Mittel dafür hat der Kreistag mit dem Haushalt 2021 freigegeben. (LK Row)

Landkreis Rotenburg. Mehrere Projekte, die den Klima- und Umweltschutz in der Region voranbringen sollen, hat der Rotenburger Kreistag am Donnerstag beschlossen. So ist im einstimmig durchgewinkten Haushalt 2021 verankert, dass das im November 2018 als Pilotprojekt in der Samtgemeinde Bothel gestartete Anrufsammeltaxi auf die Samtgemeinden Tarmstedt, Sittensen und Zeven ausgeweitet wird. Ab dem zweiten Quartal 2021 soll es möglich sein, per ASTROW, wie das System abgekürzt wird, von Tarmstedt aus mit öffentlichen Verkehrsmitteln ohne Umsteigen in 40 Minuten zum Ottersberger Bahnhof zu gelangen. Die geplante Route führt über Wilstedt, Bülstedt, Steinfeld, Vorwerk, Dipshorn und Buchholz und bindet damit alle Orte im südlichen Teil der Samtgemeinde Tarmstedt ein, die bislang vom öffentlichen Verkehr abgehängt sind.

30 000 Euro hat der Kreistag für ein Förderprogramm freigegeben, mit dem ab 2021 der Kauf von Lastenfahrrädern finanziell unterstützt wird. Der Anstoß kam vom Radfahrerclub ADFC, der allerdings 300 000 Euro vorgeschlagen hatte. Der Kreistag reduzierte den Fördertopf und befristete das Projekt zunächst auf ein Jahr. Die Verwaltung kümmert sich jetzt um die Details.

Und noch einen weiteren Schritt zur Mobilitätswende hat der Kreistag beschlossen: Ladesäulen für E-Autos sollen an neun Schulen im Landkreis aufgestellt werden. Vor den drei Gymnasien und drei Berufsschulen in Rotenburg, Zeven und Bremervörde sowie am Gymnasium Sottrum sowie der KGS Tarmstedt und der KGS Sittensen werden jeweils zwei Ladesäulen mit je zwei Steckdosen installiert. Insgesamt sind das 36 neue Ladepunkte mit einer Leistung von maximal 22 Kilowatt. Kosten: einmalig 376 000 Euro plus 24 000 Euro jährlich für die Wartung der Stromtankstellen. „Im März 2018 gab es 35 öffentliche Ladestationen im Landkreis“, so SPD-Fraktionschef Bernd Wölbern, der das Paket beantragt hatte. Es gehe also voran mit der Umsetzung des integrierten Klimaschutz-Konzeptes des Landkreises, „indem wir die E-Mobilität ausbauen“.

Nun müsse es aber weitergehen, indem die Dienstfahrzeuge sowie auch der öffentliche Busverkehr konsequent auf Elektro umgestellt und Unternehmen sowie Bürgerinnen und Bürger in Sachen Elektromobilität beraten und unterstützt werden. Im Zusammenspiel mit Biogas, Windkraft und Photovoltaik sehe er „ein enormes Zukunftspotenzial für unseren Landkreis“. Hier sei Kreativität gefragt, um zum Beispiel alte Windkraftanlagen nicht vom Netz nehmen zu müssen, weil die Förderung ausläuft. Und über die E-Mobilität hinaus müsse sich der Landkreis auch um das Thema „Wasserstoff“ kümmern. Auch dazu gab es in der Sitzung einen Beschluss: An zentraler Stelle im Landkreis soll eine Wasserstofftankstelle installiert werden. Der von der Fraktion Freie Konservative gestellte Antrag war kürzlich im Verkehrsausschuss durchgefallen, wurde nun aber von der Mehrheitsgruppe aus CDU, FDP und Wählergemeinschaft unterstützt. SPD und Grüne enthielten sich.

Gärten sollen vielfältiger werden

Sehr einig waren sich die Politiker darin, die Entwicklung naturnaher Privatgärten und kommunaler Grünflächen zu fördern. Das hatte die Mehrheitsgruppe beantragt. Heinz-Hermann Holsten regte die Verleihung einer „Garten-Plakette“ für vorbildlich-vielfältige Gärten an, in denen weder chemische Dünger, Pestizide noch Torf verwendet werden. Es gehe nicht um Bevormundung, sagte der Tarmstedter CDU-Mann, „wir wollen anstupsen“. Angelika Dorsch (SPD) regte den Verzicht auf Laubbläser als weiteres Kriterium an. Ulrich Thiart (Grüne) verwies auf das Buch „Stummer Frühling“, in dem bereits 1960 vor dem dramatischen Verlust der Artenvielfalt gewarnt worden sei. „Seitdem ist nichts passiert“, bedauerte er mit Blick auf so manche Schottergärten, die er „Gärten des Grauens“ nannte.

Breite Zustimmung fand zudem ein Antrag der Mehrheitsgruppe zum „Niedersächsischen Weg“. Darauf hätten sich Bauern, Umweltverbände und die Landesregierung geeinigt, um die Qualität der Gewässer und die Biodiversität zu verbessern. Die Mehrkosten für die Landwirte müsse der Steuerzahler ausgleichen, so der CDU-Abgeordnete Marco Mohrmann, das sei auch eine Aufgabe des Landkreises Rotenburg.

Zur Sache

Haushalt der Rekorde

44 Prozent beträgt der Hebesatz der Kreisumlage, die alle Kommunen an den Landkreis abführen müssen, der damit den größten Teil seiner Ausgaben bestreitet. Noch nie seit der Kreisreform 1978 war der Satz so niedrig. Trotzdem soll die Umlage 97,6 Millionen Euro einbringen. In diesem Jahr kommen „nur“ 86,7 Millionen Euro herein, obwohl der Umlagesatz noch bei 46,5 Prozent liegt. Grund: Die Kämmerei rechnet mit einer steigenden Steuerkraft der Gemeinden.

Die Verschuldung des Landkreises sinkt Ende dieses Jahres auf historisch niedrige 26 Millionen Euro. Das wird nicht lange so bleiben: Die Schulden sollen 2021 auf 37 Millionen und 2024 auf 100 Millionen Euro steigen.

Auch die Rekordsumme von 149 Millionen Euro für Verpflichtungsermächtigungen steht im Haushalt 2021. Damit wird Geld für Projekte bereitgestellt, die in den Folgejahren anstehen. Allein 130 Millionen sind für den Gigabitausbau vorgesehen.