Große Abstände zwischen den Kunden bestimmen das Bild auf dem Borgfelder Wochenmarkt. (Sabine von der Decken)

Borgfeld. „Pass auf deine Kurzen auf“, ruft die Marktbeschickerin ihrer Kundin nach erledigtem Einkauf von Obst und Gemüse hinterher. Das ist an diesem Sonnabendvormittag auf dem Borgfelder Wochenmarkt kein Einzelfall, sondern an der Tagesordnung. Denn mit guten Wünschen vor allem zur Gesundheit verabschieden sich viele Kunden und Marktbetreiber voneinander. „Bleiben Sie gesund“, wünscht man sich in dieser Zeit häufiger als ein schönes Wochenende.

Die Geschäfte laufen gut, das stellen alle Händler unisono fest. Umsatzeinbrüche infolge der im Zuge der Corona-Pandemie getroffenen Vorsorgemaßnahmen gibt es nicht. Eher das Gegenteil sei der Fall, sagt auch Uwe Düssmann, Obst- und Gemüsehändler aus Stuhr. „Die Leute kaufen für sich und für Angehörige auf Vorrat, weil sie nicht wissen, wie es weitergeht“, so auch die Beobachtung von Honighändler Hartmut Schmidt-Uhlenkamp. Statt Honig hat sich Karin Hackbarth mit einer Bienenwachspflegecreme für die Hände eingedeckt. Normalerweise, so die Borgfelderin, reichen ihr drei Tuben pro Jahr. Jetzt, in Zeiten des vermehrten Händewaschens, braucht sie Nachschub.

Es sei ein bisschen wie Ausnahmezustand, stellt Geflügelhändler Christian Hesselfeld fest. „Ich beschwere mich nicht“, gesteht er freundlich über die Ladentheke lächelnd und vergleicht die außergewöhnlichen Kaufgewohnheiten mit denen in der Weihnachtszeit. Auch am Stand der Ökokiste hat sich Umsatz verdoppelt wie Roberto Zeidler berichtet.

Selbstbedienung ist tabu

Allerdings nehmen Zeidler und seine Kollegen zurzeit keine mitgebrachten Verpackungen wie Tüten, Eierpappen oder Behältnisse für Sauerkraut an. Die gibt es jetzt nur noch fabrikneu. „Finger weg, du darfst nichts anfassen“, ruft er einem Freund laut, aber freundlich entgegen, der sich in alter Gewohnheit am Gemüse selbst bedienen möchte. Denn das ist eine der Empfehlungen, die der Marktveranstalter Großmarkt Bremen in diesen Zeiten seinen Händlern mit auf den Weg zum Wochenmarkt gegeben hat. So kommt Zeidler hinter seinem Stand heraus, um den Kunden Gemüse und Obst in die Tüten zu füllen.

Sabine Preuschoff ist aus Hannover angereist, um ihre Eltern, die zur Risikogruppe zählen, mit Lebensmitteln zu versorgen und den Garten in Ordnung zu halten. Für den Marktbesuch hat sie sich mit Handschuhen ausgerüstet und achtet auf Abstand. Angst oder Beklemmung ist auf dem Wochenmarkt nicht zu spüren, allenfalls Aufmerksamkeit. „Ich versuche, positiv zu denken“, sagt auch Ulrike Gerken, „und sehe das Positive. Menschen gehen rücksichtsvoller miteinander um.“ Peter Kruse ist an diesem Vormittag ohne seine Ehefrau auf dem Borgfelder Wochenmarkt als Konzession an die Pandemie. In der Tasche hat er Handschuhe, im Auto Desinfektionsspray, mit dem er nach getanem Einkauf Hände und Lenkrad desinfizieren will. Auf seinen Einkauf auf dem Markt aber will er nicht verzichten.

Weil viele Kunden den Wochenmarkt besuchen, hat Sören Daemel seit einer Woche sein Personal aufgestockt. Käse in Scheiben oder Probierstücke gibt es bei ihm erst mal nicht mehr.

Die Verwendung von Handschuhen ist für viele Marktbeschicker nicht erst seit der Corona-Krise Thema, sondern an der Tagesordnung. „Wir müssen sowieso bestimmte Hygienevorschriften befolgen“, erklärt Viveka Dieke, die Wild- und Wurstspezialitäten aus Drentwede verkauft. Kunden, die sich über ihren Tresen beugen, hatte sie auch vor der Pandemie nicht. Sie wie auch ihre Kollegen beobachten jedoch seit einer Woche die konsequentere Einhaltung des Mindestabstands. In großen Abständen stehen die Kunden vor den Ständen und warten geduldig, bis sie an der Reihe sind. „Diese Woche funktioniert es, eine Absperrung ist nicht nötig“, so die Beobachtung einer Marktbetreiberin. „Alle sind relativ entspannt.“

Aus hygienischen Gründen verzichtet Sören Daemel an seinem Käsestand momentan darauf, Käse scheibenweise zu verkaufen. Wie an anderen Ständen gibt es auch beim ihm jetzt keine Probierstücke mehr. Statt wie sonst um 8 Uhr beginnt der Markt nun schon um 6.30 Uhr. Die Anzahl der Kunden sei die gleiche wie immer, nur die Zeiten hätten sich verschoben, sagt ein Anbieter. Andere stellen ein verstärktes Käuferaufkommen fest. Und es gibt nur ein Thema: „Corona“.