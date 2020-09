Beim Heimat-Shoppen gibt es diesmal in Lilienthal kostenlose Postkarten mit historischen Ansichten früherer Lilienthaler Geschäfte dazu – eine Gemeinschaftsaktion von Lili Live und Heimatverein. (HEIMATVEREIN LILIENTHAL)

Lilienthal. Wer sich das Gebäude anschaut und die Lage auch, wird es möglicherweise schnell erkennen: Es handelt sich um das Haus an der Hauptstraße 70 an der Ecke zur Apothekenstraße. Jahrzehnte bevor eine Spielhalle einzog, betrieb Conrad Brüning an dieser Stelle sein Geschäft für Geschenkartikel, Kurzwaren, Tabak und Zigarren. Eine alte Postkarte zeugt von dieser Zeit. Dass der Heimatverein die historische Ansicht jetzt aus seinem Fundus hervorgeholt hat, hängt mit der Heimat-Shoppen-Initiative des örtlichen Einzelhandels an diesem Freitag und Sonnabend zusammen. „Einkaufen in Lilienthal – damals wie heute“ lautet das Motto der Aktion, die zusammen mit der Werbegenossenschaft Lili Live gestartet worden ist.

Sechs alte Postkartenmotive von Geschäften, die es so in Lilienthal nicht mehr gibt, hat eine Arbeitsgruppe des Heimatvereins aus dem Archiv zusammen getragen. Beim Einkauf an den Aktionstagen am 11. und 12. September gibt es eine dieser alten Postkartenansichten kostenlos von den teilnehmenden Geschäften mit dazu. „Vielen ist gar nicht bewusst, dass ein großer Teil der Lilienthaler Geschäfte eine lange Geschichte und viele Wechsel hinter sich hat. Und wie sich auch das Aussehen der einzelnen Läden im Laufe der Zeit verändert hat. So kann jeder etwas über Lilienthal erfahren“, sagt Andrea Vogelsang vom Lili Live-Vorstand.

Die alten Fotos sind ein Beleg dafür, wie sich die Geschäftswelt über die Jahrzehnte im Ort gewandelt und immer wieder neu aufgestellt hat. Die Initiatoren wollen an die Tradition des Einzelhandels erinnern, und zeigen, wie wichtig es für das Leben in einer Gemeinde ist, Einkaufsmöglichkeiten vor Ort zu haben.

Die Geschäftsleute wollen an den beiden Tagen ein Zeichen für den Stellenwert des örtlichen Einzelhandels setzen und mit den Lilienthalern ins Gespräch kommen. Zum dritten Mal beteiligen sie sich an der Heimat-Shoppen-Aktion, die von der Industrie- und Handelskammer Stade unterstützt wird. Die Initiative „Wir an der 4“ hat die Aktion vor Ort zusammen mit Lili Live angeschoben.