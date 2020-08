Heimat shoppen ist am 11. und 12. September in Lilienthal angesagt. Heike Wilhelm von der Initiative "Wir an der 4" und Bürgermeister Kristian Tangermann werben für die Aktion, die den örtlichen Einzelhandel unterstützen soll. (Lutz Rode)

Lilienthal. Gut 20 Teilnehmer hat Heike Wilhelm von der Initiative „Wir an der 4“ derzeit auf dem Zettel. Doch sie geht davon aus, dass sich noch weitere Mitstreiter melden, die mitmachen wollen, wenn in Lilienthal wieder „Heimat-shoppen“ angesagt ist. Die Papier-Einkaufstüten mit der markanten Aufschrift und das dazugehörige Info-Material zu den beiden geplanten Aktionstagen liegen jedenfalls für sie bereit. Und es sind ja auch noch einige Tage, bis es losgeht: Am Freitag und Sonnabend, 11. und 12. September, wollen die Geschäftsleute ein Zeichen für den Stellenwert des örtlichen Einzelhandels setzen und mit den Lilienthalern ins Gespräch kommen.

Zum dritten Mal klinken sich Lilienthaler Einzelhändler und andere Gewerbetreibende in die Aktion ein, die von der Industrie- und Handelskammer (IHK) Stade unterstützt wird. Laut IHK beteiligen sich in diesem Jahr 22 Gewerbevereine und Kommunen zwischen Elbe und Weser an den Aktionstagen. Die Kammer will dazu beitragen, den Menschen die Vorteile der lokalen Wirtschaft und die Vielfalt des Handels, der Gastronomie und Dienstleistungen vor Augen zu führen. Das verspricht sich auch Geschäftsfrau Heike Wilhelm davon, die in der Ortsmitte zwei Läden betreibt: „In der aktuellen Krisenzeit gewinnt diese Aktion zusätzlich an Bedeutung, denn jetzt ist es wichtiger denn je, vor Ort einzukaufen und die örtlichen Geschäfte zu unterstützen, um Arbeitsplätze zu sichern, den Ort lebendig zu halten und die hiesige Wirtschaft zu stärken.“

Dass diese Botschaft in den vergangenen Monaten bei vielen schon angekommen ist, diesen Eindruck hat Bürgermeister Kristian Tangermann gewonnen: Die Corona-Krise habe dazu geführt, das Bewusstsein für die Regionalität zu fördern. Nicht nur die Frage, was sie einkaufen, sondern auch wo beschäftige die Menschen mehr denn je. Viele Verbraucher wüssten jetzt zu schätzen, Ansprechpartner vor Ort zu haben und nicht auf Händler und Dienstleister in weiter Ferne angewiesen zu sein. „Dieses Bewusstsein ist in den vergangenen Monaten geschärft worden“, sagt Tangermann. Doch auch die Einzelhändler und Restaurantbetreiber hätten in den vergangenen Monaten einiges dafür getan, um sich zu behaupten: Vielfach seien Abhol- und Bringdienste für die Kundschaft eingerichtet worden. Manche hätten eigene Online-Angebote entwickelt, um coranabedingte Umsatzeinbußen wettmachen zu können.

Während Innenstädte wie in Bremen und anderswo zunehmend Leerstände verzeichnen und die Zahl der inhabergeführten Läden zurückgeht, erweist sich der Lilienthaler Einzelhandelsstandort als vergleichsweise stabil. Das habe auch etwas mit der relativ hohen Kaufkraft zu tun, die die Gemeinde von anderen durchaus unterscheide, sagt der Bürgermeister. Für ihn steht fest, dass es der Verbraucher in der Hand hat, durch sein Einkaufsverhalten über das Angebot im Ort und die Vielfalt des Sortiments mitzubestimmen. „Einen lebendigen Einzelhandel zu haben, trägt auch zur Lebensqualität eines Ortes bei“, sagt Tangermann.

Für die beiden „Heimat-shoppen“-Tage in Lilienthal hat Heike Wilhelm für ihr Geschäft mit der Postfiliale ein Gewinnspiel vorbereitet, das Geschäft „Orien-Thal“, das am 31. August seine Türen an der Hauptstraße öffnet, will Antipasti zum Probieren anbieten, und beim Fruchtlädchen Pein soll es Äpfel für zwei Euro pro Kilo geben. Auch Mitglieder der Genossenschaft „Lili Live“ beteiligen sich an den Aktionstagen. Schaufenster sollen entsprechend dekoriert werden. Das derzeit leer stehende Ladenlokal neben dem italienischen Restaurant an der Hauptstraße wird genutzt, um auf die anstehende Aktion für bekennende Heimatshopper aufmerksam zu machen.