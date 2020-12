Christian Gronau beim Einkauf für den Lieferdienst. (CARMEN JASPERSEN)

Lilienthal. Angesichts steigender Corona-Fallzahlen und des Schutzbedarfs etlicher Menschen, stellt sich vielen die Frage, wie sie ihren Alltag organisieren und gleichzeitig die Abstandsregeln einhalten. Daher hat der Lilienthaler Christian Gronau abermals auf die Lilienthaler Einkaufshilfe hingewiesen, die er gemeinsam mit weiteren Ehrenamtlichen organisiert. Gronau und seine Mitstreiter stehen schon seit dem Frühjahr bereit, wenn Angehörige vor allem der sogenannten Risikogruppen Hilfe beim Einkauf benötigen. Die Ehrenamtlichen nehmen die Bestellung per Telefon oder E-Mail entgegen, nach dem Einkauf erfolgt die Übergabe von Ware gegen Geld kontaktlos.

Das Angebot habe auch weiterhin eine gute Nachfrage, berichtet Gronau. Seit März seien er und die übrigen Helfer in dieser Form engagiert und sie wollen den Dienst aufrecht erhalten, bis er nicht mehr benötigt werde. Da mehr denn je gilt, Kontakte zu vermeiden, dürfte dies allerdings so schnell nicht passieren. Immerhin: Gronau zufolge gebe es genügend Helferinnen und Helfer, die in der Lage seien, noch weitere Hilfebedürftige zu unterstützen.

Wer den Service nutzen möchte, kann die Ehrenamtlichen der Lilienthaler Einkaufshilfe werktags von 9 bis 19 Uhr unter 0162/ 891 68 93 oder per E-Mail an lilienthalhilft@gmail.com erreichen.