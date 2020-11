Christian Gronau beim Einkauf für den Lieferdienst. (JASPERSEN)

Lilienthal. Die Corona-Situation schränkt den Alltag der Menschen in Deutschland und damit auch in Lilienthal weiterhin massiv ein. Vor allem gefährdete Gruppen befürchten ein Ansteckungsrisiko auch bei alltäglichen Aufgaben. Die Freiwilligenagentur und die Einkaufs- und Nachbarschaftshilfe Lilienthal suchen daher Freiwillige, die je nach Bedarf ein- bis zweimal wöchentlich den Einkauf für diese gefährdeten, zumeist älteren Menschen übernehmen.

Bereits seit April organisiert Christian Gronau von der Einkaufshilfe Lilienthal Unterstützung für Risikogruppen. Obwohl sich die Einkaufshilfe gut etabliert hat, werden nun weitere Ehrenamtliche gesucht. „Viele Helfer sind schon seit Beginn an dabei, aber seit Ende des Lockdowns beruflich und privat wieder sehr eingespannt. Aufgrund der steigenden Infektionszahlen ist die Nachfrage nach Unterstützung jedoch wieder gestiegen“, berichtet Christian Gronau.

Auch in anderen Bereichen wie Soziales, Sport und Freizeit oder Kinder und Jugendliche werden dringend Engagierte gesucht. Daher hat die Freiwilligenagentur Lilienthal eine Engagementbörse auf der Seite www.freiwilligenagentur-lilienthal.de aufgebaut, um die Bedarfe zielgruppengerecht aufzuzeigen. „So finden Interessierte schnell ein passendes Engagement“, bestätigt Christine Beulshausen von der Freiwilligenagentur. Der Aufwand variiert je nach Angebot zwischen ein bis zwei Stunden und mehreren Tagen pro Woche, aber auch kurzfristige Einsatzmöglichkeiten mit flexibler Terminabsprache sind möglich. Eintragungen in die Engagementbörse auf www.freiwilligenagentur-lilienthal.de sind kostenlos, unabhängig von einer Mitgliedschaft bei der Freiwilligenagentur und stehen allen Organisationen und Vereinen in der Gemeinde zur Verfügung.

Die Freiwilligenagentur Lilienthal ist unter Telefon 04298/ 279 76 30, die Lilienthaler Einkaufshilfe unter 0162/ 891 68 93 oder per E-Mail an lilienthalhilft@gmail.com zu erreichen.