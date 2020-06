Geht für andere einkaufen: Christian Gronau von der Lilienthaler Einkaufshilfe will mit seinem Engagement Personen aus Risikogruppen vor dem Virus schützen. (CARMEN JASPERSEN)

Lilienthal/Borgfeld. Mit dem Shutdown Mitte März entstanden vielerorts ehrenamtliche Einkaufshilfen – auch in Lilienthal und Borgfeld. Inzwischen ist die Nachfrage nicht mehr so groß wie zu Beginn der Corona-Pandemie, aber die Einkaufshilfe hat sich etabliert. Von positiven Erfahrungen berichten die Organisatoren Christian Gronau aus Lilienthal und Gabi Piontkowski aus Borgfeld. Beherzt haben die beiden freiwillige Helferinnen und Helfer an Personen aus Risikogruppen vermittelt, damit diese sich nicht beim Einkauf mit dem Virus anstecken.

„Bei uns ist noch keiner abgesprungen“, sagt Christian Gronau und meint damit die 25 Helferinnen und Helfer, die in ihrer Freizeit für andere in Lilienthal einkaufen gehen, um diese vor dem Virus zu schützen. Die Zahl derer, die den Service in Anspruch nehmen, hat sich jedoch von anfangs 30 Personen auf 15 halbiert. Gleichwohl will Gronau den Helfer-Pool nicht verkleinern: „So sind wir vorbereitet, falls es zu einer zweiten Ausbruchswelle kommt.“

Noch immer melden sich Personen neu bei der Einkaufshilfe. „Einige haben lange gewartet, bis sie sich durchgerungen haben, uns anzurufen. Andere sind gerade aus dem Krankenhaus zurück und können sich noch nicht gut selbst versorgen“, erklärt Christian Gronau. Die Lockerungen hätten dazu beigetragen, dass sich gerade Ältere wieder selbst auf den Weg zum Supermarkt machten. Gronau bedauert, dass sich Senioren dem Risiko aussetzen, kann aber auch verstehen, dass der Einkauf eine soziale Komponente hat, auch und gerade für Menschen, die viel allein sind.

Zwischen Helfern und „Kunden“, wie Christian Gronau diejenigen nennt, für die er und sein Team einkaufen gehen, habe sich in den vergangenen Wochen ein Vertrauensverhältnis aufgebaut, erzählt der Lilienthaler. Auch wenn die Übergabe der Waren und des Geldes nach wie vor kontaktlos an der Haustür stattfänden, bleibe doch immer Zeit für einen kleinen Plausch – mit Abstand versteht sich. Die Einkaufshilfe, so Gronau, habe sich etabliert. „Natürlich könnten noch mehr Menschen davon Gebrauch machen“, betont er.

Schüler im Einsatz

Ganz besonders freut er sich über das Engagement von Schülerinnen und Schülern bei der Einkaufshilfe. „Ich glaube, dass die Jüngeren durch die Schulschließungen die Situation sehr viel ernster genommen haben als die Älteren“, meint Gronau. Schließlich habe der Shutdown die jungen Leute sehr viel unmittelbarer getroffen. „Für die Älteren hat sich ja kaum etwas geändert.“

Der Ansprechpartner für die Einkaufshilfe freut sich nach wie vor über die positive Resonanz und Unterstützung. So hatten etwa die Osterholzer Stadtwerke den ehrenamtlichen Einkäufern drei Wochen lang einen „Dienstwagen“ zur Verfügung gestellt. „Darüber haben sich alle gefreut, die keinen Zweitwagen für den Einkauf haben“, erzählt Gronau.

Gabi Piontkowski von der Borgfelder Einkaufshilfe berichtet von einer „großen Welle der Solidarität“, die sie gern in die Zukunft retten möchte. „Eine solche Situation schweißt das Dorf zusammen“, sagt sie und hofft, dass das Gemeinschaftsgefühl etwa bei der Diskussion um ein Dorfgemeinschaftshaus weiterlebt. Aktuell seien noch sieben Tandems in der Einkaufshilfe aktiv. Insgesamt 20 Ehrenamtliche stünden bereit, um zu helfen. Zu Beginn der Pandemie seien es sogar über 30 Helferinnen und Helfer gewesen, so Piontkowski. „Da ist viel Fluktuation drin“, weiß die Initiatorin. Wer beruflich wieder mehr eingespannt sei, habe sich von der Aktion vorerst verabschiedet. Andere hätten sich umso mehr eingebracht. So habe ein Helfer einem älteren Herrn jeden Tag das Mittagessen gebracht, berichtet Piontkowski von dem großen Engagement der Borgfelder.

„Aktuell gibt es keine neuen Anfragen von Personen aus Risikogruppen“, berichtet Piontkowski. Der Rückgang ist ihrer Einschätzung nach auf die Maskenpflicht zurückzuführen. „Die Leute fühlen sich mit Maske sicherer und gehen wieder selbst einkaufen“, so Piontkowski. Auch wenn die Borgfelder Einkaufshilfe nur für Borgfelder in Borgfeld einkaufen geht, wurden andere Interessenten aus den Nachbarstadtteilen gern weitervermittelt. „Ich bin gut vernetzt und konnte den Menschen die richtigen Ansprechpartner für ihren Stadtteil nennen. Das hat gut funktioniert“, so Piontkowski. Trotz der Lockerungen soll die Einkaufshilfe fortgeführt werden. Piontkowski: „Wir machen solange weiter, wie wir gebraucht werden.“

Die Lilienthaler Einkaufshilfe ist unter der Telefonnummer 0162/8916893 oder unter der Mail-Adresse lilienthalhilft@gmail.com zu erreichen. Die Borgfelder Einkaufshilfe hat die Rufnummer 0171/3615985.