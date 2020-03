Bei Borgfelds Seniorensprecher Johannes Huesmann häufen sich bislang noch keine Anfragen nach Hilfeleistungen. (Undine Mader)

Borgfeld. Bislang steht sein Telefon still. Borgfelds Seniorensprecher Johannes Huesmann hat zurzeit keine Anfragen von älteren Menschen, die seine Hilfe aufgrund der Corona-Pandemie in Anspruch nehmen wollen. Das teilt Johannes Huesmann auf Nachfrage mit. „Zurzeit liegt alles auf Eis“, sagt der 86-jährige ehemalige Ortsamtsleiter. Auch die regelmäßigen Treffen für Seniorinnen und Senioren in der Wümmestube an der Daniel-Jacobs-Allee fallen derzeit aus. Jeden dritten Freitag im Monat trifft sich dort eigentlich eine kleine Gruppe regelmäßig in den Räumen des Stiftungsdorfes. Nach den Osterferien soll die Zusammenkunft wieder stattfinden. „Sobald dann Entwarnung gegeben ist“, räumt Huesmann ein.

„Wenn ich selber Hilfe brauche, wende ich mich an Gabi Piontkowski“, sagt der Seniorensprecher und lacht. Auf Initiative der Ortsverbandsvorsitzenden der Borgfelder Christdemokraten hat sich in der vergangenen Woche ein Einkaufsservice gebildet, der älteren Menschen unter die Arme greift. Piontkowski und die Borgfelder Andrea Meyer, Phil Köper und Johannes Klinckradt haben sich spontan zusammengeschlossen, um für Hilfebedürftige einzukaufen.

Sie habe in der Zeit der Corona-Krise einfach ein Angebot machen wollen, sagt Piontkowski. Seniorensprecher Huesmann begrüßt das Engagement. „Viele Ältere trauen sich jetzt nicht mehr aus dem Haus“, berichtet er.

Der Ansturm an Nachfragen sei bislang allerdings ausgeblieben, berichtet Piontkowski. Inzwischen haben sich 20 Borgfelder bei ihr gemeldet, die bei Einkäufen behilflich sein könnten. Die Einkäufer richten sich nach den Empfehlungen des Robert Koch Instituts hinsichtlich deren Hygieneempfehlungen, erklärt die Einkaufs-Ring-Initiatorin.

Wer den Service in Anspruch nehmen möchte, kann sich bei ihr unter der Telefonnummer 0171/ 361 59 85 oder per E-Mail unter gpio@gmx.de melden. Die Hilfeleistung werde dann individuell besprochen. Der Service ist kostenlos und wird von Borgfelds Seniorensprecher Huesmann weiterempfohlen.