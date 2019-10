Einsatz für Solidarität

Unter der Leitung von Marie Juchacz wurde im Jahr 1919 die Awo gegründet. (Awo-Archiv Berlin)

Lilienthal. Die Arbeiterwohlfahrt beklagt wie viele andere Vereine Überalterung und Mitgliederschwund. In Lilienthal ist die Mitgliederzahl in den letzten Jahren auf rund 250 Personen geschrumpft. Es gab Zeiten, da gehörten dem Awo-Verein mehr als 500 Frauen und Männer an. Unterm Strich, sagt der Vorsitzende Uwe Kempf, sei man aber ein lebendiger und aktiver Ortsverein. Und immer noch der größte im Osterholzer Kreisverband.

Dieser Kreisverband und der Ortsverein richten nun zum 100-jährigen Bestehen der Arbeiterwohlfahrt (Awo) in Deutschland eine Feierstunde aus. Sie findet am Montag, 21. Oktober, um 17 Uhr im Lilienthaler Kulturzentrum Murkens Hof statt. Wortbeiträge kommen von Uwe Kempf sowie vom Geschichtslehrer Ulrich Schröder, der in seinem Buch „Rotes Band am Hammerand“ vor Jahren die Anfänge der Arbeiterbewegung in der Region untersucht hat. Für einen musikalischen Rahmen sowie Speisen und Getränke haben die Veranstalter gesorgt.

Der Awo-Kreisverband wurde 1947 gegründet. Er besteht aus einem Stützpunkt in Hambergen sowie acht Ortsvereinen, neben Lilienthal auch Grasberg und Worpswede. Die Osterholzer Awo sieht sich nach eigenen Angaben in der Tradition von Grundwerten der Arbeiterbewegung: Freiheit, Gerechtigkeit, Toleranz und Solidarität. „Kämpfen gegen Almosen – für Teilhabe“ steht auf dem Plakat, mit dem für die Feierstunde am Montag geworben wird.

Das Anliegen des Wohlfahrtsverbandes sei es seit den Anfängen bis heute gewesen, Not zu lindern sowie Hilfe zur Selbsthilfe zu praktizieren, sagt Kempf. Über die Geschichte der Awo, einer der führenden Wohlfahrtsverbände der Bundesrepublik, wollen er und Ulrich Schröder anlässlich der Feierstunde berichten. Darin will Kempf auch deutlich machen, dass die Awo an der Veränderung der gesetzlichen Rahmenbedingungen zu einer staatlichen Armenpflege bis hin zu einer modernen Sozialpolitik mitwirkte.

Auf Reichsebene wurde die Awo 1919 auf Initiative von Marie Juchacz als Ausschuss der SPD gegründet. Die deutschen Frauen hatten sich gerade das Wahlrecht erkämpft, und die Sozialdemokratin Juchacz war eine der ersten Reichstagsabgeordneten im neuen demokratischen Parlament der Weimarer Republik. Zwei Gründe veranlassten sie zur Gründung der Awo, sagt Kempf: die Not der unmittelbaren Nachkriegszeit und die politische Erkenntnis, dass die Armenpflege im Kaiserreich entwürdigend und unterdrückend war.

Im Jahr 1926 entstand ein Ortsausschuss in Trupermoor im Amt Lilienthal. „Republik Trupermoor“ habe so mancher Lilienthaler die kleine Gemeinde verächtlich genannt, wegen ihrer hohen SPD-Wählerdichte und ihrer Bevölkerung aus überwiegend kleinen Bauern und Arbeiterfamilien, weiß Uwe Kempf. Die damals zirka 70 Awo-Mitglieder sammelten Geld und Lebensmittel, nähten, flickten und verteilten Kleidung, informierten und berieten Mitmenschen.

Als 1928/29 die wirtschaftliche, politische und soziale Krise in Deutschland wuchs, stiegen die Anforderungen an die Wohlfahrtsverbände. Auch die Lilienthaler Awo war äußerst aktiv, wie andere Vereine. „Die Leute haben sich ungeheuerlich gekümmert und waren sehr nah an den Menschen dran“, zeigt sich Ulrich Schröder vom damaligen Engagement der Awo-Mitglieder beeindruckt. Sie hätten versucht, den Armen und Bedürftigen ihre Würde zurückzugeben.

Mit Hitlers Einzug in den Reichstag 1933 war mit den Awo-Aktivitäten Schluss. Die Awo wurde ebenso verboten wie die SPD. Viele ihrer Mitglieder wurden von den Nazis verfolgt und kamen ins Konzentrationslager. In Lilienthal wurde der damalige Vorsitzende zu Beginn der NS-Zeit drei Mal verhaftet, weil er angeblich Eigentum des Ortsausschusses nicht abgeliefert haben sollte. Doch er konnte mit einer Quittung beweisen, dass er zwei Säcke mit Bettzeug und Textilien an eine Gemeindeschwester übergeben hatte, weiß Historiker Ulrich Schröder. Der 72-Jährige unterrichtete bis zu seiner Pensionierung an den Berufsbildenden Schulen in Osterholz-Scharmbeck. 2007 erschien seine Monografie zur Geschichte der Arbeiterbewegung im Landkreis Osterholz.

Die Awo fühlte sich in der Vergangenheit vorrangig der Arbeiterbewegung verpflichtet und unterstützte ihre Klientel finanziell, war aber wie heute für jedermann offen, so Kempf. „Das A in Awo weist auf unsere Wurzeln hin. Heute liegen uns die Interessen aller Arbeitnehmer am Herzen.“ Bei den Themen Verteilungsgerechtigkeit und Armut, im Grunde beim gesamten sozialen Sektor, gebe es für seinen Verband noch immer genug zu tun. Bei allem, was sich bisher und vor allem auch nach der Neugründung nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs 1945 dann auf Bundesebene geändert habe, sei bei der Awo eines erhalten geblieben: ihre Parteilichkeit. „Parteilich ist sie bis heute“, sagt der 70-Jährige. „Parteilich für die sozial schwachen Menschen, für die Hilfs- und Pflegebedürftigen, für gesellschaftliche Integration und für soziale Gerechtigkeit“.

Das Tätigkeitsfeld der Awo Lilienthal hat sich in Laufe der Zeit deutlich verändert. Mittlerweile muss nicht mehr gegen die größte Not angekämpft werden. Vielmehr gibt es für die Awo-Mitglieder heute ein erweitertes Fahrtenangebot, Theaterbesuche, thematische Veranstaltungen, Betriebsbesichtigungen oder andere Angebote. Der Austausch und die Freizeitgestaltung stünden im Vordergrund, sagt Kempf, also die gesellschaftliche Teilhabe und der Kampf gegen die soziale Isolation der Menschen. Der Ortsverein hilft auch bei Pflegeanträgen und berät Senioren in anderen Belangen des Lebensalltages. Und auch das Problem, keine junge Mitglieder zu finden, habe der Verein erkannt, sagt Kempf. Dies sei aber kein Anlass für Resignation, sondern eine Motivation, sich umzuorientieren. „Wir müssen Angebote auch für sie entwickeln.“

