Kerstin Kinner leitet die Grundschule Am Borgfelder Saatland. (JASPERSEN)

Die Corona-Pandemie beeinflusst nicht nur den Schulalltag, sondern auch die Einschulungsfeiern an den Grundschulen und weiterführenden Schulen in der Region. Feiern nach Klassen getrennt, ohne Gesang und mit begrenzter Teilnehmerzahl erwarten die Schülerinnen und Schüler. Im Unterricht sind die Klassen nach den Ferien wieder komplett. Die bekannten Hygieneregeln indes gelten weiter.

48 Kinder werden in der Grundschule Am Borgfelder Saatland in zwei erste Klassen eingeschult. Die Feiern sollen ansprechend sein, so Leiterin Kerstin Kinner. Und: „Keiner wird diese Überfülle der letzten Jahre vermissen.“ Statt Gedränge nun zwei kleinere Feiern in der räumlich stark begrenzten Aula der Schule. Zwei Begleitpersonen pro Kind dürfen daran teilnehmen, die Geschwister müssen derweil beaufsichtigt auf dem Schulhof spielen. Die Einschulung alternativ ins Freie zu verlegen, habe die Schule wegen des unberechenbaren Wetters verworfen.

Fröhliche Begrüßung

Und weil, wie in Grasberg, auch in Borgfeld der Gottesdienst zum Schulbeginn entfällt, will Pastor Clemens Hütte zu Beginn der Einschulungsfeiern jeweils ein paar ökumenische Worte sprechen. Danach soll die Begrüßung der neuen Schülerinnen und Schüler genauso fröhlich wie in anderen Jahren erfolgen. So werde zwar für die Lehrkräfte und Eltern, die bereits Kinder eingeschult haben, das Gefühl ein anderes sein. Den Schulanfängern aber verspricht Kerstin Kinner: „Für euch wird es genauso gut und schön sein.“

Über den danach folgenden Schulalltag mit Regelbetrieb, allen Fächern und Ganztagsbetreuung für die rund 250 Mädchen und Jungen sagt die Schulleiterin: „Wir wollen versuchen, zu 100 Prozent Normalität herzustellen.“ Die Hygiene-Regeln haben die Kinder schon vor den Ferien kennengelernt, darunter Händewaschen, Türen und Fenster öffnen, versetzte Pausenzeiten. Hinzu kommen Lehrkräfte, die Masken tragen, wenn sie sich den Schülern nähern. Diese trugen auch vor den Sommerferien keine Masken. „Wir haben uns gegen eine Maskenpflicht entschieden, weil wir das Risiko sehen, dass die Kinder aufgrund ihres Alters mit den Masken nicht sachgemäß umgehen können“, so Kinner. Die Schule setzt auf Frischluft: „Wir lüften, was das Zeug hält.“ Bauchschmerzen hat Kinner beim Blick auf den nahenden Wechsel in die kalte Jahreszeit. Und nicht nur die Fenster stehen in der Borgfelder Grundschule offen, ebenso alle Türen, damit „die Klinken nicht angefasst werden müssen“ und Kontaminationen verhindert werden. Die Abstandsregeln seien wie vor den Sommerferien aufgehoben, bedauert Schulleiterin Kinner und bezeichnet das als schwierig. Allerdings weiß sie auch, dass das Abstandhalten schwer umsetzbar ist, „selbst bei Frontalunterricht“.

Jahrgänge nicht mischen

In der Grundschule Grasberg wird bei schönem Wetter im Freien Einschulung gefeiert, bei Regen dagegen in der Turnhalle, und zwar vier Mal. „Für jede Klasse separat“, begründet Schulleiterin Heike Krug. Mitbringen kann jeder ABC-Schütze zu der „kleinen Begrüßungsfeierlichkeit“ vier Begleitpersonen, weil der Platz vorhanden sei. Die Feiern selber werden „sehr reduziert“, so Krug. Sie bedauere, dass nicht gesungen werden darf, wisse sie doch, wie wichtig dieser Tag für Kinder und Eltern sei.

Der Grasberger Schulalltag bestehe anschließend aus einer „vollen Beschulung“ mit versetzten Pausenzeiten und Masken außerhalb des Unterrichts. Die nunmehr wieder kompletten Jahrgänge sollen sich dabei nicht mischen, damit im Falle einer Infektion nicht die ganze Schule zu Hause bleiben müsse, so Krug. Daher werden auch keine Arbeitsgemeinschaften stattfinden.

„Man muss einen guten Weg finden, wie man diesem besonderen Moment Aufmerksamkeit verleiht und gleichzeitig die Vorgaben einhält“, sagt die Schulleiterin der IGS Lilienthal, Karina Kögel-Renken. Bereits vor den Ferien habe die Schule die Feiern für die neuen Fünftklässler geplant: zeitlich versetzt, mit zwei Begleitpersonen pro Kind und einem Film, den der vorherige fünfte Jahrgang gedreht hat.

Auch an der IGS läuft wieder der Regelbetrieb in voller Klassenstärke, natürlich mit den geltenden Hygienevorschriften, die neben Händewaschen und Masken auf dem Schulgelände auch eine Trennung der Jahrgänge beinhaltet. Versetzte Pausenzeiten sollen zunächst vermieden werden, weil das die Grundstruktur der Schule durcheinanderbringe und zudem den Ortswechsel der Lehrkräfte zwischen den beiden Schulstandorten erschwere, so Kögel-Renken. Vorrang habe der Unterricht am Vormittag, aber auch der Nachmittagsbereich werde wieder hochgefahren. Ein Mittagessen gebe es noch nicht wieder in der Schule. Kögel-Renken bittet die Eltern, den Kindern ausreichend Essen mitzugeben.

Der Landeselternrat Niedersachsen kritisiert zum Schulstart „das Fehlen einheitlich gültiger Standards“, was zu einer großen Ungleichheit zwischen den Schule führe sowie „die Tatsache, dass die Schulen ziemlich allein gelassen werden, was als notwendige und angeblich gewünschte Flexibilisierung dargestellt“ werde. Zufrieden ist das Gremium damit, dass der Kultusminister verstärkt auf gemeinsame Gespräche mit allen Verbänden setze.

Zur Sache

172 neue Schüler am Gymnasium

Einen relativ großen Jahrgang erwartet das Gymnasium Lilienthal zum Schulstart: 172 Schülerinnen und Schüler sollen im Schoofmoor neu aufgenommen werden, sechs 5. Klassen wird es geben. Im Gegensatz zu den Vor-Corona-Zeiten bekommt jede neue 5. Klasse eine eigene Einschulungsfeier, diese sollen am Freitag und am Sonnabend stattfinden. Weil es die Hygieneregeln nicht anders zulassen und die Anzahl der Teilnehmer wegen der einzuhaltenden Mindestabstände im Forum begrenzt ist, darf jeder Schüler nur von zwei weiteren Personen begleitet werden. Die Kontaktdaten sind jeweils anzugeben. Schulleiter Denis Ugurcu will die neuen Schüler persönlich begrüßen, zusammen mit den Klassenlehrern, Koordinatoren, Vertretern des Schulvereins und dem Elternrat. „Wir freuen uns schon auf die neuen Schülerinnen und Schüler. Uns war es wichtig, bei diesem wichtigen neuen Lebensabschnitt eine Einschulung zu organisieren, damit die Kinder sich hier auch wirklich willkommen fühlen“, sagt Ugurcu.