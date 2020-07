Stolz trägt ein Mädchen seine Schultüte. Ende August stehen in Niedersachsen die Einschulungen an. (Uwe Zucchi/dpa)

Lilienthal. Die Einschulung im Corona-Jahr wird anders sein. Wie dieser besondere Tag dennoch gelingen kann, darüber zerbrechen sich die Verantwortlichen in den Grundschulen gerade den Kopf. Zwar sind Veranstaltungen mit bis zu 500 Personen seit Montag in Niedersachsen wieder erlaubt, dennoch müssen die Abstandsregeln eingehalten werden. „Da muss jede Schule für sich gucken, was geht“, sagt der zuständige Fachbereichsleiter im Lilienthaler Rathaus, Andreas Cordes.

204 Jungen und Mädchen aus Lilienthal sind für die Schule angemeldet (Stand Mai), davon werden 59 Erstklässler die Grundschule Falkenberg, 60 die Schroeterschule, 43 die Grundschule Trupermoor und 42 die Grundschule Worphausen besuchen. Damit sie alle eine schöne Einschulung erleben, ohne dass sich dabei jemand mit dem Coronavirus ansteckt, gibt es entsprechende Vorgaben vom Land Niedersachsen. Laut der neuesten Verordnung vom Montag müssen folgende Auflagen für Einschulungsfeiern erfüllt sein: maximal 500 Personen, maximal zehn Personen in einer Gruppe, Maskenpflicht in geschlossenen Räumen, keine Gesangs- oder Orchesteraufführungen. Musik wird es also nur aus der Retorte geben, damit sich keine Aerosole verbreiten.

Eltern fragen sich zu Recht, ob alle Angehörigen, die normalerweise dabei sind, in diesem Jahr dabei sein können. Die Antwort hängt ganz von den räumlichen Möglichkeiten der Schule ab. Schließlich kommen bei 60 Erstklässlern in der Schroeterschule mit Eltern und Großeltern schnell 300 Leute zusammen, Geschwister und Paten nicht eingerechnet. Auch wenn inzwischen wieder 500 Personen an einer Veranstaltung teilnehmen dürfen, werden aufgrund der Abstandsregeln voraussichtlich weit weniger Personen zur Einschulungsfeier kommen dürfen. In den allermeisten Fällen werden Großeltern, Geschwister und Paten deshalb zu Hause bleiben müssen.

Die Schulleiterin der Grundschule Trupermoor, Irmela Birck-Spreckels, ist mit ihrem Kollegium mitten in den Vorbereitungen für die Einschulung. „Wir können es nicht so machen wie immer, aber es wird trotzdem schön“, verspricht die Schulleiterin. So wird es nacheinander zwei Einschulungsveranstaltungen für jede der zwei neuen ersten Klassen geben. „Dazwischen wird gelüftet“, so Birck-Spreckels. Alle Teilnehmer müssen während der einstündigen Veranstaltung Masken tragen. Anschließend können draußen Einschulungsfotos gemacht werden für alle, die zu Hause bleiben müssen. Auch wenn jetzt wieder Veranstaltungen mit 500 Personen erlaubt sind, will die Grundschule an ihrem Konzept festhalten. Irmela Birck-Spreckels: „Wir wollen vorsichtig bleiben.“ Das gelte auch schon für die Abschlussfeier der vierten Klassen kurz vor den Sommerferien. Dort werden die Schüler in Gruppen aufgeteilt und jeweils in ihrer Gruppe feiern, mit Tanz und Ballons, aber ohne Gesang.

Abschied auf der Freilichtbühne

„Das Problem ist, dass bis vor Kurzem gar nicht klar war, was überhaupt geht“, sagt der zuständige Fachbereichsleiter im Rathaus, Andreas Cordes. In der vergangenen Woche lag die Obergrenze für Veranstaltungen noch bei 250 Personen laut der allgemeinen Verordnungsregelungen des Landes Niedersachsen. Seit Montag dürfen es doppelt so viele Menschen sein. „Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um eine Einschulungsveranstaltung oder eine Abschlussfeier handelt“, erklärt Cordes.

Die Eltern der vierten Klassen an der Grundschule Trupermoor indes waren erfinderisch. Sie haben eine private Abschlussfeier für ihre 39 Kinder auf dem Gelände der Freilichtbühne organisiert. „Das ist die ideale Location, um Abstand zu halten“, sagt denn auch Doris Borgmeier vom Organisationsteam. Zudem könne man die Freilichtbühne, die besonders unter den Auswirkungen der Pandemie leide, auf diese Weise unterstützen. Auf die Genehmigung vom Gesundheitsamt mussten die Eltern allerdings eine Weile warten, weil zum Zeitpunkt der Planung noch andere Corona-Regeln galten als heute. Nun aber ist alles geklärt. „Die Kinder freuen sich und bereiten das Fest in kleinen Gruppen vor“, freut sich die Schulvereinsvorsitzende Mareike Menzel auf ein schönes Fest unter freiem Himmel.