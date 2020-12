Der Barkenhoff in Worpswede war zur sogenannten Night of Light im Sommer in rosarotes Licht getaucht. Mit der Aktion wiesen Verantaltungs- und Kreativbranche seinerzeit auf ihre Einbußen infolge der Corona-Pandemie hin. (Christian Kosak)

Landkreis Osterholz. Künstler und Kreative sowie Touristik- und Veranstaltungswirtschaft sind von den Einschränkungen infolge der Corona-Pandemie besonders betroffen. Darauf hatte die SPD-Kreistagsfraktion schon Anfang Oktober, vor dem neuerlichen Lockdown, in einem Antrag hingewiesen und gefordert, der Landkreis müsse sich mit Rat und Tat um die Betroffenen kümmern. Vor allem Solo-Selbstständige ohne hohe Betriebskosten neben dem normalen Lebensunterhalt fielen durchs Raster der Förderprogramme, die zudem viel zu kompliziert seien. Die Schließung von Sälen und Museen, Hotels und Gaststätten komme für einige Branchen einem Berufsverbot gleich.

Nach Beratungen in den Ausschüssen für Kreisentwicklung sowie für Haushalt und Controlling entschied sich der Kreistag jetzt dagegen, eigene Finanzmittel zur Verfügung zu stellen. Stattdessen verabschiedeten die Abgeordneten einstimmig eine Resolution. Darin werden Bundes- und Landesregierung dazu aufgefordert, laufende und künftige Corona-Hilfen unkompliziert und wirkungsvoll zu gestalten. Die SPD hatte ihren Antrag vergangene Woche im Finanzausschuss schon gar nicht mehr zur Abstimmung gebracht. Inzwischen seien in Berlin und Hannover neue Corona-Hilfen aufgelegt worden, rechtfertigte sich SPD-Fraktionschef Björn Herrmann auf Nachfrage des Grünen-Politikers Harm Bruns.

„Wir haben uns von der Wirtschaftsförderung des Landkreises überzeugen lassen“, fuhr Herrmann fort: Es sei sinnvoller, dass die Verwaltung Hilfesuchenden den Weg zu den Fördertöpfen weise, statt „eine Gießkanne“ bereitzustellen, die wegen begrenzter Landkreis-Mittel doch kaum mehr als den Tropfen auf den heißen Stein enthalten könne. Da wolle er keine falschen Hoffnungen nähren. Bruns und Herrmann waren sich darin einig, dass es den Betroffenen zurzeit zu schwer gemacht werde, an staatliche Corona-Hilfen zu kommen. „Wird ein Vordruck falsch ausgefüllt, dann riskiert man eine Strafverfolgung“, so der Grüne und regte an, die Verwaltung solle einen Resolutionstext entwickeln. „Wir sollten uns jetzt darum kümmern, denn Kunst und Kultur sind gerade im Landkreis Osterholz stark vertreten.“

Marie Jordan (CDU) gab zu bedenken, es gebe nicht nur in diesen beiden Branchen Selbstständige, die stark betroffen seien, erhob das aber nicht zum Antrag. Landrat Bernd Lütjen erklärte, es gebe seit Mitte November allein unter der Dachmarke „Neustart Kultur“ mehr als 30 verschiedene Programme – nachzulesen im Internet unter www.kulturrat.de. Vom Einsatz eigener Landkreis-Mittel rate er ab.

Mit Blick auf Worpswede

Der CDU-Kreistagsabgeordnete Axel Miesner teilte per Presseinformation nach der Sitzung mit, das niedersächsische Ministerium für Wissenschaft und Kultur habe den Landespolitikern eine umfangreiche Liste mit aktuellen Fördermöglichkeiten überlassen, die er gerne zur Verfügung stelle. Sie gilt für kulturelle Einrichtungen, solo-selbstständige Künstlerinnen und Künstler sowie für Beschäftigte, die mit der Kultur wirtschaftlich verbunden sind. Mit dem Corona-Sonderprogramm für gemeinnützige Kultureinrichtungen und Kulturvereine seien landesweit bisher mehr als 260 kulturelle Einrichtungen finanziell unterstützt worden. „Ein Nachfolgeprogramm ist bereits in Arbeit.“

„Die Verfahren sind noch weit entfernt von optimal“, stellte hingegen Björn Herrmann wenig später im Kreistag fest. Der Resolutionstext sei zwar allgemein formuliert, aber ein gutes Signal gerade für den Leuchtturm Worpswede. „Ich möchte diese Menschen nicht alle im Sozialhaushalt wiederfinden“, lässt der Sozialdemokrat wissen. Genau das aber befürchtet die Linkspartei. Während Wilfried Pallasch von der Bürgerfraktion an die Haushaltsdisziplin der Abgeordneten appelliert hatte, keine Begehrlichkeiten zu wecken, fand Linkenfraktionschef Reinhard Seekamp, der Resolutionstext sei enttäuschend vage und mutlos.

„Das liest sich ja fast wie ein Glückwunschschreiben an die Regierungspolitik“, monierte der Linke. Dabei fielen auch bei den November- und Dezemberhilfen weiterhin etliche Zielgruppen durchs Raster. Seekamp nannte Rentner, die in der Kneipe putzen, weil die staatliche Altersversorgung nicht ausreicht, sowie freie VHS-Dozenten, die plötzlich keinen Cent mehr verdienen. Dabei gebe es genügend Menschen, die auch in und an der Krise verdienen, fuhr der Linken-Sprecher fort. Ohne eine stärkere Beteiligung der Vermögenden werde alles Flickwerk bleiben.

Landrat Lütjen erwiderte, der Linke könne ja einen anderen Wortlaut vorschlagen; der Verwaltungsentwurf entspreche der Beschlusslage im Finanzausschuss. Nach einer Sitzungsunterbrechung lenkte Reinhard Seekamp ein, um wie er sagte, die Einstimmigkeit nicht zu gefährden. „Es schadet in der Form ja auch nicht.“

Zur Sache

Die Resolution im Wortlaut

"Der Kreistag des Landkreises Osterholz appelliert an die Landes- und Bundesregierung, der pandemiebedingt angespannten Situation von Gastronomie, Veranstaltungswirtschaft, Kultur und Tourismus sowie der besonderen Betroffenheit von Solo-Selbstständigen Rechnung zu tragen. Der Bund und das Land Niedersachsen sollen weiterhin entsprechende Hilfsprogramme in angemessenem Umfang vorhalten. Der Landkreis Osterholz erkennt ausdrücklich die umfangreichen Bemühungen des Staates an, den unverschuldet in Not geratenen Betrieben und Menschen mit vielfältigen wirtschaftlichen Hilfen bei der Bewältigung der Pandemie Zeit und Perspektiven zu verschaffen. Insbesondere ist erfreulich, dass mit den November-Hilfen endlich auch Solo-Selbstständigen Möglichkeiten der Unterstützung jenseits des SGB II eröffnet wurden. Der Kreistag bittet die Landes- und Bundesregierung, bei der konkreten Ausgestaltung und Administration laufender und künftiger Hilfsprogramme den betroffenen Branchen und Berufsgruppen auf möglichst unbürokratische, zügige und niedrigschwellige Art und Weise Hilfen zukommen zu lassen.

Die Betroffenen haben Schwierigkeiten, das für sie passende Programm zu finden und den Antrag richtig zu stellen. Hier sollen Bund und Land parallel zu den Antragsverfahren evaluieren, wie dieses Defizit verringert werden kann.

Ziel muss sein, Betrieben und Solo-Selbstständigen, die vor der Corona-Krise erfolgreich waren, eine Überbrückung in die Zeit nach der Pandemie zu ermöglichen.

Der Landkreis Osterholz wird diese Zielsetzung durch eine Weitergabe der Informationen über Hilfsprogramme sowie die Beratung von Betroffenen im Rahmen der Möglichkeiten aktiv unterstützen."