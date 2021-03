Die Moorexpress-Route führt von Osterholz-Scharmbeck nach Stade. (Peter von Döllen)

Landkreis Osterholz. Mit einer Kreistagsresolution soll das Land Niedersachsen dazu aufgefordert werden, neue Machbarkeitsstudien für die Reaktivierung stillgelegter Bahnstrecken erstellen zu lassen. Einstimmig empfahl der Osterholzer Verkehrsausschuss, einen Appell für die Moorexpress-Linie und zwei Dutzend weiterer Gleis-Trassen an die Landesregierung zu richten.

Die Grünen hatten beantragt, dass der Landrat auch über den Landkreistag als Spitzenverband an das Verkehrsministerium in Hannover herantreten solle. Der Kreistag wird das Papier nun am 25. März auf den Weg bringen.

Nach den Worten des Grünen-Abgeordneten André Hilbers gibt es mindestens drei Gründe, nach der vorangegangenen Moorexpress-Resolution vom Juni 2020 nun erneut Druck zu machen. Erstens sei seither nicht viel geschehen und zweitens habe der Bund die sogenannten Regionalisierungsmittel für den Personennahverkehr der Länder inzwischen spürbar erhöht. Die Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser (EVB) brächten drittens auch bereits einzelne Gleisabschnitte auf Vordermann. „Die Moorexpress-Strecke muss aus dem Dornröschenschlaf geweckt werden“, forderte Hilbers. Es komme darauf an, nicht nur den touristischen Nutzen zu bewerten, sondern auch die Erschließung im Zusammenspiel mit anderen Verkehrsträgern. Das sei bei der ersten Landesprüfung vor acht Jahren unterblieben.

Verkehrsdezernent Dominik Vinbruck sagte, die Kreisverwaltung könne dem neuerlichen Vorstoß viel abgewinnen und befürworte ihn auch. Die CDU-Abgeordnete und -Ratsfrau Brunhilde Rühl teilte mit, die Kreisstadt wolle den bisherigen Betrieb des alten roten Triebwagens nun auch wieder unterstützen. Auch sie hoffe auf einen „Moorexpress 2.0“, der eines Tages womöglich gar mit grünem Wasserstoff betrieben werden könnte.