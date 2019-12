Für kleines Geld verkaufte der Förderverein Lebendige Kirche Weihnachtsdekoration. (Sabine von der Decken)

Grasberg. Auf 200 Metern weihnachtete es am Wochenende in Grasbergs Mitte. Zwischen Gemeindehaus und Rathaus sorgte der Adventszauber der Kirchengemeinde Grasberg und der weihnachtliche Markt des Grasberger Unternehmertreffs (G.U.T.) für die Einstimmung auf das große Familienfest zum Jahresende. Eine neue Mischung an Kunsthandwerkern, ein größeres Kinderkarussell und mehr Aussteller als im Vorjahr machten den Markt zu einem besonderen Erlebnis für die ganze Familie. „Das tut dem Markt gut“, so der Schriftführer des G.U.T, Gunnar Meierdierks. Joy und ihre Kinder lobten den Markt, weil es deutlich mehr Angebote für Kinder gab als in den Vorjahren.

Nicht nur Weihnachten, auch Nachhaltigkeit war auf der Veranstaltung in Grasberg Thema. Um nicht nur den Säckel des G.U.T. zu entlasten, sondern auch die Umwelt, hatten sich Grasberg und Lilienthal zu einer Weihnachtsbaumkooperation zusammengeschlossen. Denn in Grasberg fanden die Tannenbäume, die schon auf dem Lilienthaler Weihnachtsmarkt für adventliche Stimmung gesorgt hatten, ihre Zweitverwendung. Nur so, sagte Gunnar Meierdierks, könnten sie sich 20 bereits geschmückte Weihnachtsbäume leisten. Im Anschluss an Weihnachtsmarkt und Adventszauber werden die geschmückten Tannenbäume dann noch ihrer Drittverwendung zugeführt. Der Grasberger Unternehmertreff vermietet sie an Geschäftsleute, die in und vor den Ladengeschäften Wert auf weihnachtliche Atmosphäre legen. Als einen voll ausgeschöpften Kosten-Nutzen-Faktor bezeichnete der Schriftwart des G.U.T. und Mitorganisator des Weihnachtsmarkts diese seit einigen Jahren praktizierte Maßnahme. Vorschriften zu Umweltbewusstsein und Nachhaltigkeit haben sie, so Meierdierks, den Marktbetreibern allerdings nicht gemacht. Er ging davon aus, dass im Zuge der aktuellen Diskussionen alle an einem Strang ziehen und im Sinne der Umwelt handeln würden.

Becher aus Porzellan

Mit gutem Beispiel ging die Rautendorfer Gruppe „Boots in Lines“ voran. Bereits seit neun Jahren verzichten sie darauf, ihren alkoholfreien Punsch und Glühwein in Plastik- oder Pappbechern auszuschenken. Sie setzen auf die von der Kirchengemeinde ausgeliehenen Porzellanbecher. Für die Line-Dance-Gruppe und die Kirchengemeinde eine Win-Win-Situation, wie Linedancer Helmut Köster feststellte: ein umweltbewusstes Handeln plus Kostenersparnis auf Seiten der Linedancer und eine Spende an die Kirchengemeinde für Kinder- und Jugendarbeit.

Nachhaltigkeit ist seit vielen Jahren auch beim Adventszauber der Kirchengemeinde das große Thema. Denn sowohl das Sortiment des Stands des Fördervereins Lebendige Kirchengemeinde wie auch die Bestückung des kirchlichen Flohmarkts waren auf Weiterverwendung ausgerichtet. Die während des gesamten Jahres im Gemeindehaus abgegebenen gebrauchten Haushaltsgeräte, Kinderspielzeuge, Dekoartikel, Bücher und Weihnachtsdekorationen fanden für kleines Geld während des Adventszaubers neue Liebhaber.

Ebenfalls aus Gründen der Nachhaltigkeit hatte der G.U.T. die gesponserte Bühne gestrichen. Die Anfragen für das Bühnenprogramm seien zu kurzfristig bei den örtlichen Vereinen eingegangen, so dass nur zögerlich Rückmeldungen kamen. „Wir zogen die Reißleine und gehen im kommenden Jahr früher in die Planung“, sagte Meierdierks.

„Mir ist warm“, sagte Weihnachtsmann Horst Schnaars, der in seinem roten Kostüm bei acht Grad Celsius auf seinem Gang über den Markt kräftig schwitzte. Trotzdem nahm er seinen Weihnachtsjob ernst und freute sich, dass ihm so viele kleine und große Kinder bereitwillig und voller Ernsthaftigkeit ihre auswendig gelernten Gedichte aufsagten.