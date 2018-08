Am Hans-am-Ende-Weg sollen 39 Wohnungen und 32 Plätze für die Tagespflege entstehen. Der Fachausschuss war skeptisch. (Undine Mader)

Worpswede. 39 neue Wohnungen in ihrer kleinen Straße, dazu noch 32 Plätze für Tagespflege – das ist viel zu viel, finden die Anwohner des Hans-am-Ende-Wegs in Osterwede. Aber auch der Planungsausschuss war in seiner jüngsten Sitzung nicht ganz von den Plänen überzeugt, die die Hanseatische Projektgesellschaft auf drei Grundstücken verfolgt.

Der Investor hat die drei Wiesengrundstücke erworben, die von einem Stichweg erreicht werden, der bereits heute nach Osten vom Hans-am-Ende-Weg abzweigt. Das hinterste der drei Grundstücke grenzt an die Grundstücke des Dr.-Ruth-Büttner-Wegs im Neubaugebiet Hinter der Alten Molkerei. Die neue Siedlung soll den Namen „Im Malerwinkel“ erhalten, für sie wird der Bebauungsplan Nummer 82 aufgestellt.

Schon in der Fragestunde vor der Sitzung wurde klar, dass die Planer keinen leichten Stand haben würden; etwa 50 Anwohner waren erschienen. Der Hans-am-Ende-Weg sei schon jetzt überlastet, meinte eine Frau, während ein Mann sich sorgte, dass die Anwohner an den Straßenbaukosten beteiligt würden. Die Erschließung geschehe auf Kosten des Investors, erklärte Michael Rath, Leiter des Fachbereichs Baudienste in der Gemeindeverwaltung.

Dirk Brandt von der Hanseatischen Planungsgesellschaft sagte, in Worpswede gebe es derzeit keine einzige Einrichtung für Senioren in Tagespflege. Die Besucher würden morgens in zwei Kleinbussen gebracht und um 17 Uhr wieder nach Hause gefahren, so dass nicht allzu viel neuer Verkehr zu befürchten sei. Die beiden Häuser für Tagespflege sollen auf dem Grundstück am Ende des zu diesem Zweck verlängerten Stichwegs entstehen, oben werden insgesamt 15 barrierefreie Servicewohnungen mit 45 bis 65 Quadratmetern und zwei Zimmern eingerichtet. Man könne auch beide Gebäude zu einem Riegelbau zusammenfassen, dann wäre noch Platz für einen Begegnungsraum in der Mitte.

Alle Häuser mit Staffelgeschoss

Die anderen vier Häuser weiter vorn erhalten je sechs zwei- bis Vierzimmerwohnungen mit 50 bis 115 Quadratmetern, die auch für junge Familien geeignet sein sollen. Diese Häuser werden sieben Meter hoch und eingeschossig, die beiden Häuser mit Tagespflege und Servicewohnungen haben zwei Geschosse und eine Höhe von zehn Metern. Den Zuhörern fiel allerdings auf, dass alle Häuser zusätzlich noch ein zurückversetztes Staffelgeschoss besitzen. Auf Wunsch der Gemeinde werden nicht 58 Parkplätze vorgesehen, wie es vorgeschrieben ist, sondern 72, also knapp zwei pro Wohnung. Die Straße wird acht Meter breit, im hinteren Teil 5,50 Meter, erklärte Architektin Constanze Büchle vom Büro Mirsanaye und Partner. Die Grundflächenzahl beträgt 0,28, es dürfen also 28 Prozent der Fläche bebaut werden. Wegen der vielen Parkplätze und der langen Stichstraße darf dieser Wert allerdings um das Doppelte überschritten werden, nicht nur um 50 Prozent wie üblich.

„Ich fühle mich überrumpelt“, sagte Eva Bunn von der Unabhängigen Wählergemeinschaft (UWG). Der Rat habe zwar mal beschlossen, das Gebiet zu bebauen, aber nicht in dieser städtischen Form mit zwei Geschossen. Für Andreas Uphoff (SPD) steht zwar außer Frage, dass Worpswede dringend Tagespflege und bezahlbare Wohnungen braucht, aber er sieht das größte Problem in der Zuwegung. Der Hans-am-Ende-Weg müsse zumindest einen Fußweg bekommen, und der Investor müsse mindestens 50 Prozent der Ausbaukosten übernehmen.

Vor fünf Jahren, als der Rat seinen Beschluss gefasst habe, seien sechs Doppelhäuser geplant gewesen, erinnerte Bernd Rugen (Linke), den die neuen Pläne eher an die Neue Vahr in Bremen erinnerten. Damit würde sich die Einwohnerzahl im Hans-am-Ende-Weg glatt verdoppeln. Hier gehe es wohl weniger um bezahlbare Wohnungen als ums Geschäft. „Mit einem Investor sozialen Wohnungsbau zu betreiben, passt vorn und hinten nicht zusammen“, sagte Rugen. Dirk Brandt wies allerdings darauf hin, dass seine Gesellschaft auch schon in der Bremer Überseestadt Wohnungen für die Gewoba gebaut habe. Da wollte Heiko Pankoke (CDU) doch gern genauere Angaben zu den Preisen. Bei einem ähnlichen Projekt in Tarmstedt habe man die Wohnungen für 2350 Euro pro Quadratmeter anbieten können, erwiderte Brandt. Ganz so günstig werde es in Worpswede nicht, aber „deutlich“ weniger als 3000 Euro – nach einer Nachfrage von Heiko Pankoke nannte Dirk Brandt einen Preis von 2600 bis 2850 Euro. Für Tagespflege bestehe ein großer Bedarf, sagte er auf eine weitere Frage von Eva Bunn, man könne sofort 20 Plätze vergeben. Im Jahr 2030 werde ein Fünftel der Worpsweder älter als 80 Jahre sein.

Friedrich-Karl Schröder (CDU) glaubt zwar nicht, dass die Gemeinde auf einen Investor verzichten könne, aber mit Flachdächern konnte er sich dann doch nicht anfreunden. Auch er sah im Verkehr ein großes Problem. Schließlich wurde mit den vier Stimmen von SPD und UWG bei Enthaltung der CDU beschlossen, noch nichts zu beschließen, sondern in den Fraktionen weiter zu beraten. Er erwarte außerdem, dass parallel ein Verkehrskonzept erarbeitet werde, sagte Andreas Uphoff, andernfalls werde er keinem Bebauungsplan zustimmen.