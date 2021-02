Heike Oetjen hält auch im Lockdown Wolle, Sticknadeln und andere Handarbeitsutensilien bereit. Verkauft wird über „call und collect“. (fotos: CARMEN JASPERSEN)

Lilienthal/Worpswede. Vor dem Lockdown im Dezember war in der Lilienthaler Wollboutique von Heike Oetjen richtig viel los. „Die Leute haben sich noch einmal eingedeckt. Denn in dieser verrückten Zeit haben viele wieder angefangen zu stricken“, berichtet die Geschäftsinhaberin. Im Herbst waren die Umsätze gut, einen Tag vor dem Lockdown sogar riesig. Doch nun bleibe sie auf ihrer Wolle sitzen. „Die Leute rechnen ja auch nicht damit, dass sie sich die Ware rausholen können“, sagt die Einzelhändlerin. Ihr Laden habe keine Homepage. „Aber die Kunden können mich anrufen.“ Oetjen setzt auf „Call und Collect“, am Telefon verabredet sie einen Abholungstermin für die Ware, die die Kunden dann im Laden einsammeln können. „Das Problem ist nur, die Leute wissen das nicht.“ Im Februar könne sie ihre Miete nicht mehr aus ihren Gewinnen zahlen, sagt Oetjen. „Da muss ich an meine Rücklagen ran.“

So wie Heike Oetjen geht es vielen Inhaberinnen von kleinen Handarbeitsläden. Lea Saß vom Lille Garnhus in Worpswede lässt sich deshalb gerade eine Homepage programmieren. „Hier entsteht unsere neue Webseite“, ist auf ihrem zukünftigen Portal zu lesen. Saß will sich besser auf die Pandemie einstellen. Denn das Geschäft mit Handarbeiten boomt, sagt sie. „Die Leute sind in diesem Lockdown auch deutlich erfahrener als beim letzten Mal“, so die Worpswederin. Die Nachfrage sei riesig.

Lea Saß unterscheidet zwischen zwei Zielgruppen: Die klassischen Strickerinnen und Stricker und eine neue Klientel, die Home-Accessoires, sogenannte DIYs – von Do It Yourself – fertigt. „Das sind selbst genähte Kissen, gehäkelte Tücher und Decken oder Wandbilder“, erklärt Saß.

Die Leute seien wieder bereit, für Kurzwaren und Wolle Geld auszugeben, berichtet die Einzelhändlerin glücklich über den Boom. Gefragt seien dabei vor allen Dingen sehr hochwertige Wollen wie Kaschmir, Seide und Alpaka. „Die Kunden sind oft sehr bewusst, sie fragen viel nach, ob die Produkte ein Tierschutz-Siegel haben. Inhaltsstoffe von Farben und die Zusammensetzung der Garne spielen heute eine große Rolle“, berichtet die Geschäftsinhaberin.

Saß setzt auf Beratung – auch in Lockdown-Zeiten. Dreimal in der Woche können ihre Kunden zu festen Zeiten Ware rausholen und sich zuvor am Telefon beraten lassen. „Die Kunden können mich auch bei Strickproblemen anrufen“, unterstreicht sie. Zurzeit sei sie viel im Laden, um die neue Sommerware auszupacken. „Wir haben ja eine halbe Saison übersprungen. Aber zum Glück gibt es die großen Sommer-Winter-Unterschiede nicht mehr. Die Leute stricken viel Cross-over.“

Mit Corona kam bei vielen Kunden die Erinnerung zurück, berichtet Sigrid Korte. Da war doch was, früher. Zwanzig, dreißig, manchmal sogar vierzig Jahre sei es her, dass Menschen Stricknadeln in ihren Händen hielten. Und, dass es ihnen Spaß gemacht habe. „Daran erinnern sich die Kundinnen nun wieder“, berichtet Korte. Sie betreibt seit gut zwölf Jahren in Osterholz-Scharmbeck am Marktplatz das Wollgeschäft „Strickeria Korte“ und bestätigt, dass Stricken seit dem ersten Lockdown einen Boom erlebt habe.

Es seien nicht wenige Kundinnen, die an die Strickfreude vergangener Jahre gerade jetzt wieder anknüpfen wollten, berichtet die Ladeninhaberin. „Die Leute sagen sich: Ich kann ja niemanden besuchen. Dann fange ich eben an zu stricken.“ Seit Corona das umtriebige Leben ausgebremst hat, seit Kneipen, Kinos und Konzerte nicht mehr besucht werden dürfen, besinnt sich manch eine und gelegentlich auch manch einer auf den Tanz der Nadeln zwischen den Fingern. „Erstmal was Einfaches“ lautet die Devise bei den Neueinsteigerinnen. „Die entscheiden sich oft für einen Schal“, weiß Sigrid Korte. „Da kann man sehen, wie es vorangeht.“ Und sich anschließend – vom Erfolgserlebnis beflügelt – an schwerere Stücke und Muster wagen. Socken, Pullover, Jacken oder Kleider – die Faszination für den Lauf des Fadens kennt keine Grenzen.

Maren Hansen trifft auf viele Kundinnen, die wieder mit dem Stricken loslegen wollen. (CARMEN JASPERSEN)

Von einem deutlichen Trend spricht auch Maren Hansen, die in der Kreisstadt beim Kunst- und Kreativmarkt Ziegeler angestellt ist. Kundinnen kamen mit den Worten „Ich habe das Stricken in der Schule gelernt, vielleicht kann ich das noch“ und stürzten sich ins Wollvergnügen. „Das war in Zeiten, als wir noch geöffnet hatten, natürlich einfacher“, gibt die Mitarbeiterin zu bedenken. Stricken und Häkeln ist ein sinnlicher Genuss und beginnt mit der Vorfreude. Dazu gehört das Sehen und Fühlen. In welcher Farbe soll das selbst gestrickte Kleidungsstück wirken? Und wie weich, fest oder flauschig liegt ein Knäuel in den Händen? Schwierige Fragen, seit die Läden nicht mehr öffnen dürfen. Direkt vor dem Wolle-Regal nach Inspiration zu suchen, ist derzeit nicht möglich. „Manche Kundinnen haben deshalb in Erwartung eines erneuten Lockdown noch die Beratung genutzt“, erzählt Sigrid Korte. Und sich vorsichtshalber mit Knäuel-Nachschub eingedeckt. Sie und ihre Kollegin beraten aber noch am Telefon. Und nicht wenige Kundinnen würden auch die Strickanleitungen im Internet nutzen. Zwar ermöglichen die Geschäfte es im Lockdown, Bestellungen abzuholen, aber bei den Feinheiten könnten die Läden an ihre Grenzen kommen. Wer bestellt, muss wissen, was es sein soll. Hat jemand nur vage Vorstellungen etwa von einer Farbe, sagt Maren Hansen, könnte es knifflig werden. „Grau und Grau ist ein himmelweiter Unterschied.“