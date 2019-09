Das Wir-Wohnen-Zusammen-Haus der Stiftung Leben und Arbeiten ist inzwischen fast fertig. (Fotos: Silke Looden)

Lilienthal. Die Sonne scheint auf das 400 Quadratmeter große Pultdach mit den Kollektoren. Hinter den verputzten Lehmwänden steckt Stroh zur Isolierung. Im Garten holen Schläuche die Wärme mit Wasser aus der Erde. Das Wir-Wohnen-Zusammen-Haus der Stiftung Leben und Arbeiten nimmt Gestalt an. Zum Dezember wollen die ersten Bewohner in Worphausen einziehen. Es soll eine Gemeinschaft werden, von jungen und alten Menschen, von Menschen mit und ohne Handicap. Das Wohnprojekt ist also nicht nur ökologisch, sondern auch inklusiv. Ein Mehrgenerationenhaus, ein Niedrigenergiehaus, vor allem aber ein Ort der Begegnung.

„Die Gemeinschaft steht im Vordergrund“, sagt Robert Baier von der Stiftung Leben und Arbeiten, die das Wir-Wohnen-Zusammen-Haus geplant hat. 1,5 Millionen Euro wird das nachhaltig gebaute Gebäude kosten. 500 000 Euro davon kommen als Förderung von der Europäischen Union. „Unsere Wohnidee hat offenbar überzeugt“, freut sich Baier und schaut auf den Garten. Noch ist die Erde aufgewühlt. Erst vor Kurzem haben die Bauarbeiter die Schläuche für die Erdwärme in etwa einem Meter Tiefe verlegt. Schon bald sollen sich hier die Bewohner auf Wegen und Bänken begegnen.

Drei Wohnungen sind noch frei

„Die Menschen vereinsamen in anonymen Nachbarschaften“, sagt Bewohnervertreter Georg Argyropoulos und erklärt: „Das Wir-Wohnen-Zusammen-Haus ist ein Gegenentwurf.“ Gemeinsam mit seiner Frau will auch er hier einziehen. Seine Augen leuchten beim Anblick des fast fertigen Hauses, lange hat er auf diesen Moment gewartet. Argyropoulos zeigt auf den Balkon, der seiner werden wird. So hatte er sich das vor zehn Jahren vorgestellt, als die Idee für das gemeinsame Wohnen in Worphausen geboren wurde.

Zwischen 35 bis 85 Quadratmeter groß sind die insgesamt elf Wohnungen – alle barrierefrei. Vier davon sind bereits an Menschen mit Assistenzbedarf vergeben, zwei Wohnungen sind verkauft, zwei vermietet, drei noch frei. Allerdings kann nicht jeder einziehen. „Wer bei uns wohnen will, muss sich bewerben“, erklärt Robert Baier. Die Stiftung lege Wert darauf, dass die Bewohner auch zueinander passen, damit sich ein Gemeinschaftsgefühl entwickelt.

Bauleiter Frank Brockmann behält die Arbeiten im Blick. Hier fehlen noch Fußleisten, dort wird der Fahrstuhl noch einmal geprüft. „Der Bau muss pünktlich fertig werden“, betont er. Daran hängt unter anderem die Förderung aus Brüssel. Durch die bodentiefen Fester im Erdgeschoss fallen die Lichtstrahlen in den über 60 Quadratmeter großen und drei Meter hohen Gemeinschaftsraum mit Küchenzeile. „Hier sollen sich die Bewohner treffen“, sagt Argyropoulos. Wer nicht allein sein wolle, nehme sich ein Buch oder einen Kaffee und warte einfach ab. Wer sich zurückziehen wolle, gehe in seine Wohnung. So einfach ist das.

In Sichtweite des Wir-Wohnen-Zusammen-Hauses liegt das Café Niels, das zum Niels-Stensen-Haus gehört. Hier leben und arbeiten Menschen mit Handicap unter der Leitung der gleichnamigen Stiftung Leben und Arbeiten. Die ehemalige Bildungsstätte des Bistums Hildesheim ist heute ein Lebensort für Menschen mit Behinderungen. Da passt das Wir-Wohnen-Zusammen-Haus gut in die Nachbarschaft. Wenn es nach Georg Argyropoulos geht, ist das aber erst der Anfang.

Die Planungen für die Vier-Dörfer-Region sehen vor, dass das Areal rund um das Niels-Stensen-Haus zum Dorfmittelpunkt wird. Denn hier sollen in einem weiteren Neubau Raum für eine Arztpraxis, eine Apotheke, einen Pflegedienst und eine Physiotherapie entstehen. „Diese Einrichtungen sollen dann für alle im Dorf da sein“, erklärt Baier. Bis dahin aber ist der nächste Arzt in Lilienthal oder Worpswede. Dorthin geht es unter anderem mit dem 670er-Bus über die Landstraße.

Georg Argyropoulos steht auf dem Balkon, der seiner werden wird, und lässt den Blick über die weitläufigen Wiesen schweifen. Er freut sich auf das Wohnen im Grünen, aber er kennt auch den Preis. Für ein Hektar Bauland mussten 1,5 Hektar Ausgleichsfläche samt Biotop geschaffen werden.