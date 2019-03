Ratsmitglied Axel Miesner, hier auf einer Archivaufnahme, verließ wutentbrannt die Gemeinderatssitzung. (Maximilian von Lachner)

Lilienthal. Ein CDU-Ratspolitiker, der wutentbrannt den Saal verlässt. Ein FDP-Mann, der mit seinem Abstimmungsverhalten die eigene Partei brüskiert. Und ein Zuhörer, der bei der Fragestunde mit einem großen Küchenmesser herumfuchtelt und dafür umgehend rausgeworfen wird. Die Sitzung des Lilienthaler Gemeinderates am Donnerstagabend hatte es in sich. In der Sache kam die Lilienthaler Politik bei ihrem Hauptthema, der Zukunft der Schroeterschule, indes kein Stück weiter. Ein Stimmen-Patt führte dazu, dass es keine Überprüfung der Sanierungskosten für die Grundschule aus den 60er-Jahren geben wird, wie es die Verwaltung möchte. Gleiches gilt für die von der SPD vorgeschlagene Neubau-Variante. Was nun passiert, ist unklar. „Wir haben im Moment gar nichts“, sagt Bürgermeister Kristian Tangermann am Tag nach der denkwürdigen Sitzung im Lilienthaler Rathaus.

Bei dem CDU-Politiker handelte es sich im Axel Miesner, der nach einer spitzen Bemerkung des Linken-Ratsherrn Andreas Strassemeier sein Laptop zuklappte, die Tasche schnappte und aus seinen Platz in der Ratsrunde räumte. „Ich freue mich, Axel Miesner zu sehen, lange nicht dabei gewesen“, hatte Strassemeier dem Landtagsabgeordneten mit viel Ironie in der Stimme entgegengehalten, als die Debatte zur Schroeterschule schon ordentlich Fahrt aufgenommen hatte. Damit spielte er darauf an, dass Miesner in zwei Jahren nur einmal an einer Ratssitzung teilgenommen hat, weil parallel auch Sitzungen im Landtag anstanden. Das Ganze war wohl als Provokation gedacht, weil klar war, dass es an diesem Tag auf jede Stimme ankommen würde. Miesner reagierte entsetzt: „Das muss ich mir nicht bieten lassen“, sagte er und ging. Die Versuche einiger Fraktionskollegen, ihn noch zur Rückkehr zu bewegen, erwiesen sich als zwecklos. Und das hatte Folgen für die Entscheidungen, die später folgten: Mit Miesners Stimme hätte der von der CDU befürwortete Vorschlag der Verwaltung zur Ermittlung der Sanierungkosten und einer Zurückstellung des Neubaus die Mehrheit gehabt. So aber stand es am Ende 13 zu 13 - Antrag abgelehnt.

Für den zweiten Eklat des Abends sorgte FDP-Mann John Hansen, der zur Verwunderung seiner Parteifreunde aus dem Ortsverein Lilienthal dafür stimmte, den angedachten Neubau zurückzustellen und zuerst die Kosten einer Sanierung ermitteln zu lassen. Er tat damit offenbar das Gegenteil von dem, was innerparteilich abgesprochen worden war und auch per Pressemitteilung vorab öffentlich gemacht wurde. Daraus ging hervor, dass er für den Neubau ist. „Wir haben offen und ehrlich schon vor der Ratssitzung unsere Entscheidung an die Öffentlichkeit gegeben und sind bitter enttäuscht über diesen Auftritt des Ratsherrn, der unsere Entscheidung, die er selbst herbeigeführt hatte, ins Gegenteil verkehrt hat“, hielten Ortsverbandsvorsitzender Marco Bartz und Beisitzer Frank Garrelts nach der Ratssitzung fest. Die Liberalen kündigten an, wegen des Eklats kurzfristig eine Vorstandssitzung einberufen zu wollen.