Isabell und Jan Harder wollen den Kindergartenplatz für ihre Tochter Nele einklagen. Sie hatten nicht mit einem so großen Betreuungsproblem gerechnet, wie es in Lilienthal besteht. (CARMEN JASPERSEN)

Lilienthal. Familie Harder hatte sich das Leben in Lilienthal familienfreundlicher vorgestellt. Noch geht Tochter Nele zur Tagesmutter, aber schon bald wird sie drei Jahre alt und dann hat die Familie einen Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz. Was aber nützt der Rechtsanspruch, wenn die Gemeinde diesen nicht erfüllen kann? In Lilienthal fehlen etwa 50 Krippen- und Kita-Plätze, und das hat vor allem zwei Gründe: Zum einen fehlt Personal, zum anderen bleiben Vorschulkinder aufgrund der Corona-Pandemie länger in der Kita als geplant.

„Wir werden den Kindergartenplatz für unsere Tochter einklagen“, sagen Isabell und Jan Harder. Die Eltern sind beide berufstätig und damit auf eine Kinderbetreuung angewiesen. Bis Oktober könne Nele noch bei der Tagesmutter bleiben, erzählt die 35-Jährige, ab November habe die Gemeinde nach langem Hin und Her nun einen Platz im Lilienthaler Ortsteil Frankenburg angeboten. Dort schließt die Kita um 14 Uhr. Isabell Harder aber muss bis 14.30 Uhr in Bremen arbeiten. „Wie soll das gehen?“ fragt sie sich.

Der zuständige Fachbereichsleiter im Lilienthaler Rathaus ist Andreas Cordes. Er ist der Herr über 655 Kita-Plätze in 17 Einrichtungen, die nicht alle von der Kommune, sondern auch von freien Trägern wie der Kirche oder der Lebenshilfe betrieben werden. „Aktuell stehen 44 Kinder auf der Warteliste, demgegenüber stehen 13 freie Plätze“, sagt Cordes. Fehlen also 31 Plätze. „Nicht ganz“, räumt der Verwaltungsmann ein, „es kommen noch zehn Nachrücker hinzu.“ Macht also insgesamt 41 Kinder ab drei Jahren, die keinen Kita-Platz haben.

„Wir haben dieses Jahr besonders viele Flexikinder“, erklärt Cordes das Problem. Flexikinder nennt die Verwaltung diejenigen Jungen und Mädchen, die zwar zur Schule gehen können, aber nicht müssen. Aufgrund der Corona-Pandemie lassen offenbar viele Eltern ihre Kinder noch ein Jahr länger im Kindergarten. Schließlich gab es in den vergangenen Monaten allenfalls eine Notbetreuung, an Vorschule war gar nicht zu denken. Nach Angaben der Verwaltung sind es insgesamt 35 Kinder, die erst im kommenden Jahr eingeschult werden.

Bei den Krippenplätzen sieht es nicht viel besser aus. Dort ist der Mangel an Fachkräften inzwischen so groß, dass eine Krippe in der ehemaligen Förderschule, der Christoph-Tornée-Schule, leer steht. 251 Krippenplätze hat die Gemeinde Lilienthal zu vergeben. Neun Kinder haben nach Verwaltungsangaben bislang keinen Platz bekommen. Dabei habe die Gemeinde aufgrund der großen Nachfrage in den vergangenen Jahren doch mehr als 60 neue Kita- und Krippenplätze geschaffen, betont Cordes.

„Das reicht nicht“, sagt die Sprecherin der Elterninitiative „Die Familienthaler“, Meike Artmann, die auch Ratsfrau für die Grünen in der Gemeinde ist. Lilienthal sei gemeinsam mit Worpswede und Hambergen das Schlusslicht im Landkreis Osterholz. „Es kann nicht sein, dass wir als stadtnahe Kommune nur eine Betreuungsquote von 90 Prozent haben“, sagt Artmann, die selbst berufstätige Mutter ist. Sie geht davon aus, dass noch weitaus mehr Plätze fehlen, als die Verwaltung zugibt.

Meike Artmann kann nicht verstehen, warum sie als Mitglied im Ausschuss für Bildung nicht über den Notstand informiert worden ist. Erst vor Kurzem seien die Fraktionsvorsitzenden im nicht öffentlich tagenden Verwaltungsausschuss in Kenntnis gesetzt worden. Demnach, so Artmann, gebe es zwei Kita- und drei Krippengruppen zu wenig. Bei maximal 25 Kindern pro Kita- und zehn Kindern pro Krippengruppe wären das sogar bis zu 80 fehlende Plätze.

Als Kommunalpolitikerin verweist Meike Artmann auf den bestehenden Ratsbeschluss für den Neubau einer weiteren Kita und fragt: „Warum passiert da nichts?“ Fachbereichsleiter Cordes kennt den Beschluss, erklärt aber, dass die Standortfrage nach wie vor offen sei. Am Ende fehle vor allem Personal, betont Cordes. Trotz Imagekampagne und verkürztem Bewerbungsverfahren, seien die Fachkräfte einfach nicht zu bekommen. Auch anderswo würden Erzieherinnen und Erzieher händeringend gesucht.

Drei Fälle von Eltern, die den Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz einklagen, liegen inzwischen im Rathaus vor. Mindestens eine vierte Klage wird hinzukommen, die von Familie Harder, auch wenn ihr der Platz in Frankenburg ab November sicher ist. Vier Kilometer Entfernung zur Kita sind nach Verwaltungsangaben zumutbar. Für Isabell Harder aber sind es vier Kilometer in die falsche Richtung.

„Wir sind mit den Eltern im Gespräch und versuchen, Lösungen zu finden“, sagt Cordes. Das klappt nicht immer. Isabell Harder ist bitter enttäuscht. „Mag sein, dass ich eine zu romantische Vorstellung vom Leben hier hatte“, räumt die Lilienthalerin ein. Sie hätte sich gewünscht, dass ihre Tochter zusammen mit den Nachbarskindern in die Kita geht. Mit so großen Betreuungsproblemen hatte sie jedenfalls nicht gerechnet. Mit Sorge blickt sie schon jetzt auf die Grundschule, wenn es um die Verteilung der Hortplätze geht.