Für ausgefallene Betreuungszeiten in den Krippen müssen Eltern nicht zahlen – das hat der Worpsweder Rat beschlossen. (Jens Büttner/DPA)

Worpswede. Für die Zeit, in der die Kinderkrippen in der Gemeinde Worpswede wegen der Corona-Pandemie geschlossen waren, müssen die Eltern keine Beiträge zahlen. Für die Notbetreuung und den jetzigen „eingeschränkten Regelbetrieb“ werden nur die Stunden abgerechnet, in denen das Kind tatsächlich betreut wurde. Das beschloss der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung, die ausnahmsweise im Schützenhof Hüttenbusch stattfand, weil in der Ratsdiele die vorgeschriebenen Abstände nicht hätten eingehalten werden können.

Nicht nur für Krippenkinder werden die Gebühren erlassen, erklärte Bürgermeister Stefan Schwenke, sondern auch für die Grundschüler, die normalerweise am Freitag, wenn in den beiden Grundschulen kein Ganztagsbetrieb stattfindet, den Hort besuchen. Die Gemeinde werde über den Landkreis Osterholz zu erreichen versuchen, dass das Land die entgangenen Gebühreneinnahmen erstatte. Während der allgemeinen Corona-Schließungen habe Worpswede eine Notbetreuung in den Kindertagesstätten angeboten, inzwischen laufe eine „eingeschränkte Regelbetreuung“.

Was darunter zu verstehen ist, erläuterte Ingo Kranz, der Leiter der Sozialabteilung: Am 22. Juni begann wieder der normale Betrieb, ab dem 29. Juni für alle Kinder, von montags bis freitags. Aber noch ist nicht wieder die volle Stundenzahl erreicht, in manchen Einrichtungen ist um 14 Uhr Schluss. Gesa Wetegrove (SPD) fragte, ob im eingeschränkten Regelbetrieb nach Stunden abgerechnet werde. Wenn dem Vorschlag des Verwaltungsausschusses (VA) gefolgt werde, müsse pro Tag abgerechnet werden, meinte Ingo Kranz, was Anette Faouzi (CDU) bestritt: Laut Protokoll der VA-Sitzung werde zumindest für die Notbetreuung stundengenau abgerechnet. „Aber das ist im Protokoll nicht ganz durchschaubar formuliert“, merkte sie an.

Heiko Pankoke (CDU) erinnerte sich, dass der Sozialausschuss in seiner Sitzung Anfang Juni sich einig gewesen sei, dass nach Stunden abgerechnet werden solle. Daran solle man sich halten. Die Verwaltung könne auch den anteiligen Betrag nach Stunden berechnen, meinte Ingo Kranz, für den Juni werde sich dadurch für die Eltern aber nichts ändern, da ohnehin – außer für die bisherige Notbetreuung – erst ab dem 1. Juli wieder Gebühren eingezogen würden.

Dann solle man ab dem 1. Juli nur für die Stunden Gebühren erheben, die tatsächlich von den Einrichtungen angeboten würden, schlug der Ratsvorsitzende Gerd Witte (SPD) vor. So wurde es einstimmig beschlossen. Wenn in den Krippen wieder der Regelbetrieb mit voller Stundenzahl läuft, muss allerdings für alle Stunden bezahlt werden, für die ein Kind angemeldet ist – wenn es nur für weniger Stunden in die Krippe kommt, sind die nicht in Anspruch genommenen Zeiten trotzdem zu bezahlen.