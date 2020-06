Für Christian Wechselbaum und Tochter Marisa ist unklar, wann es zurück in die Kita geht. Der Lilienthaler hat für die Verzögerung kein Verständnis. (Lutz Rode)

Lilienthal. Eltern von Kita-Kindern haben eine Online-Petition auf den Weg gebracht, die sich an Landrat Bernd Lütjen richtet. Mütter und Väter fordern darin, dass die Kindertagesstätten im Landkreis Osterholz schnellstmöglich von der Notbetreuung in den eingeschränkten Regelbetrieb wechseln. Die Eltern reagieren damit auf die Ankündigung von Kreisbehörde und Kita-Trägern, dass anders als vom Kultusminister geplant am kommenden Montag noch nicht alle Kinder wieder aufgenommen werden können und man zunächst die Verordnung des Landes abwarten wolle. Seit Freitagmorgen ist das Papier da, doch die Umsetzung wird bis Montag nicht überall klappen. Die Eltern sind mit ihrer Geduld am Ende und wollen jetzt klare Ansagen, wann es wieder los geht.

Zu den Unterstützern der Petition gehört Christian Wechselbaum. Der Lilienthaler hat sich mit 14 anderen Müttern und Vätern zusammengetan, um auf die schwierige Lage der Familien aufmerksam zu machen, die weiter völlig in der Luft hängen. Seine Vorstellung ist klar: Spätestens in einer Woche müssen alle Kitas für den eingeschränkten Regelbetrieb wieder öffnen. Wechselbaum hat bei einem Gespräch mit Vertretern des Landeselternrates erfahren, dass der Landkreis Osterholz eine Ausnahme bildet. Flächendeckend bieten die Träger ab Montag den eingeschränkten Regelbetrieb an, warum das in Osterholz nicht möglich sein soll, kann er nicht begreifen. Doch es tut sich offenbar etwas: Anders als noch am Donnerstag angekündigt, sollen nach unbestätigten Informationen die DRK-Kitas in Lilienthal und Grasberg nun doch Anfang der Woche den eingeschränkten Regelbetrieb aufnehmen. Auch die Kirchengemeinde Lilienthal schafft es, im Kindergarten St. Marien am Montag an den Start zu gehen. Dort hat man sich schon länger auf den Tag X vorbereitet und die Eltern eingebunden. Zudem soll auch in Schwanewede die Notbetreuung am Montag enden.

Noch keinen Vorstoß in diese Richtung gibt es offenbar von der Lebenshilfe Osterholz, die in Lilienthal drei Kindertagesstätten betreibt. Wechselbaum wartet händeringend auf Nachricht, wie es dort für seine Tochter weitergehen soll. Mütter von anderen Kindern berichten, dass sie mit ihren Wünschen, ihre Kinder wenigstens stundenweise wieder in die Kita bringen zu dürfen, abgeblitzt sind. Die vage Aussicht auf einen Start am 29. Juni kann sie nicht trösten, zumal zwei Wochen später die Sommerferien anstehen und die Kitas dann ohnehin wieder dicht sind. „Für die Verzögerung haben wir kein Verständnis. Wir haben das Gefühl, dass das hier ausgesessen wird“, sagt eine Mutter, die namentlich nicht genannt werden möchte.

Aus Gesprächen mit Eltern weiß Christian Wechselbaum, dass wegen der eingeschränkten oder gar nicht angebotenen Betreuung bei vielen der Job gelitten hat. Und einige Eltern können sich einen weiteren Aufschub nicht leisten, weil der komplette Urlaub schon aufgebraucht ist. Genervt sind die Eltern auch, weil sie oft das Gefühl haben, nicht ausreichend informiert zu werden. Vieles erfahre man über die Medien, nicht aber von den Einrichtungsträgern. Auch die Kinder litten unter der dauernden Abwesenheit von ihrem Kindergarten, ihnen fehle der tägliche Kontakt mit anderen Kindern und Erziehern. Die Eltern haben den Eindruck, dass die Kinder die letzten in der Reihe sind, für die im Zuge der Lockerungen in der Corona-Pandemie nun etwas getan wird, damit ihr Alltag wieder leichter wird. „Nach Mallorca kann man wieder fliegen, aber meine Tochter darf nicht in eine Gruppe gehen, die aus acht Kindern besteht. Das verstehe ich nicht“, sagt eine Mutter.