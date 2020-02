Bundesweit, so wie auf diesem Foto in Rheinland-Pfalz, demonstrieren Menschen für einen verbesserten Klimaschutz. Die im Kreis Rotenburg neu gegründeten Parents for Future planen ebenfalls, sich am globalen Streiktag am 24. April zu beteiligen. (Andreas Arnold/dpa)

Landkreis Rotenburg. In Zeven wurde jetzt eine Kreisgruppe von „Parents for Future“ gegründet. Klimabewegte Erwachsene aus allen Teilen des Landkreises haben sich beteiligt, berichtet Klaus Bolte, der im Landkreis Rotenburg Ansprechpartner für den Bereich Mitte ist. Auch vier Schüler aus Zeven seien beim ersten Treffen dabei gewesen. Um der großen Fläche des Landkreises gerecht zu werden, wurde die Gliederung „Parents for Future Oste Wümme“ benannt, so Bolte. Sprecher für den Nordkreis ist Carsten Nitschke, den Südkreis vertritt Marc Andreßen.

Parents for Future sei ein freier überparteilicher Zusammenschluss von erwachsenen Menschen und stehe in Solidarität zur Fridays-For-Future-Bewegung, erklärt Bolte. Ziel sei es, die Schüler in ihrem Einsatz für Klimagerechtigkeit mit Rat und Tat zu unterstützen. Auch eigene Aktivitäten seien geplant, beispielsweise eine Beteiligung am globalen Streiktag am 24. April. Auch an der Vorbereitung des Ostermarsches in Rotenburg beteilige sich die Gruppe. Aufgabe sei auch, alle Klimabewegten im Landkreis zu vernetzen und der Bevölkerung zu helfen, die Dramatik der Herausforderung zu begreifen.

Politik soll handeln

„Die Klimakatastrophe ist die größte Herausforderung der menschlichen Geschichte“, sagt Klaus Bolte. Er sei „nicht mehr bereit vom Sofa aus zuzuschauen, wie wir dabei versagen. Weil wir die Sache 30 Jahre lang vernachlässigt haben, hilft jetzt nur noch eine Anstrengung wie bei einem Krieg. Wenn wir es wollen, können wir die volle Klimakatastrophe noch verhindern.“ Amélie Meyer, Fridays for Future Zeven, wird in einer Pressemitteilung so zitiert: „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit den Parents for Future Oste-Wümme, denn es ist unser aller Zukunft, für die wir uns einsetzen. Deswegen sollten wir alle zusammenarbeiten – und alle fürs Klima.“

Carsten Nitschke fordert die Politik zum Handeln auf: „Wir brauchen eine CO2-Abgabe, einen schnellen Kohleausstieg und mehr Geld für sinnvolle landwirtschaftliche Konzepte.“ Lara Borchers, Delegierte aus Zeven, möchte sich für mehr Zusammenhalt zwischen Menschen, die in einer enkeltauglicheren Welt leben wollen, einsetzen. Wichtig sei dabei auch ein Blick auf „die Folgen unserer westlichen Ernährung auf den Klimawandel“, denn für ein Kilogramm Rindfleisch würden bis zu 15 000 Liter Wasser und 13 Kilogramm Getreide benötigt.

Wer sich über das Klimathema informieren will, kann sich per E-Mail an die Gruppe wenden: p4fROW@posteo.de. Das nächste offene Treffen ist für diesen Dienstag, 25. Februar, 19.30 Uhr, im Alten Konfirmandensaal, Klostergang 4, in Zeven geplant. Alle Eltern, Großeltern sowie auch Schüler sind dazu eingeladen, sich über die Gruppe und die Arbeit in der Klimabewegung zu informieren. Die Teilnahme ist kostenlos und unverbindlich. Hilfe bei der Anreise sei möglich. Bei dem Treffen geht es um die Strukturierung der Organisation und die Vorbereitung der anstehenden Termine.



Kontakt zu Parents for Future: Klaus Bolte (Telefon 04287/ 95 99 810, Birgit Brennecke (Telefon 04266/ 95 45 46), Lara Borchers (Telefon 0162/ 97 77 741), Carsten Nitschke (0174/ 99 87 766).