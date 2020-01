Vier süße Neugeborene zeigt unser Bild. 67 Babys haben im vergangenen Jahr als Neubürger von Worpswede das Licht der Welt erblickt. In Lilienthal waren es 166, in Grasberg 70. (Grubitzsch/DPA)

Landkreis Osterholz. 2019 war einiges los in unserer Region. Etliche Paare heirateten, viele Babys erblickten das Licht der Welt, und es gab eine ganze Reihe Sterbefälle. Wie viele es genau waren, darüber führen die Meldeämter der Gemeinden und die Standesämter Buch. Für unsere Zeitung zogen sie Bilanz – auch über die beliebtesten Vornamen.

201 Eheschließungen besiegelte das Worpsweder Standesamt im vergangenen Jahr. Die meisten Paare wählten für ihr Liebesbekenntnis die Monate April bis August. Das Rathaus im Künstlerort bleibt mit Abstand der beliebteste Ort für Trauungen. Im vergangenen Jahr haben sich 184 Paare in dem rustikalen Ambiente das Ja-Wort gegeben. 2014 hatten Lilienthal und Grasberg ihre Standesämter aufgelöst und die Aufgaben auf Worpswede übertragen. Seitdem ist das Standesamt im Künstlerdorf für alle drei Gemeinden zuständig. Die Zahl der Eheschließungen in Lilienthal und Grasberg ging rapide zurück. Im Findorffhof Grasberg heirateten im vergangenen Jahr zehn Paare, auf dem Lilienhof Worphausen waren es sieben. Im Telescopium, dem Nachbau des von Hieronymus Schroeter entworfenen Spiegelteleskops, wollte bislang kein Brautpaar vor den Standesbeamten treten. „Der Trend geht zunehmend zur standesamtlichen Trauung und hier zu größeren Events. Da sind die angebotenen Trauorte im Standesamt sehr gut geeignet“, teilt Fachbereichsleiter Dietmar Höhn mit.

Für das neue Jahr liegen dem Worpsweder Standesamt schon wieder eine ganze Reihe Anmeldungen von Brautpaaren vor. Für den 20.2.2020 seien drei Paare zur Eheschließung vorgemerkt, berichtet Höhn. „Es sind noch Plätze frei.“ Ein Blick in die Statistik verrät: Schnapszahlen sind beliebt, am 9.9.1999, also noch vor der Fusion der Standesämter, fanden allein in Worpswede drei Trauungen statt. Aber warum überhaupt keine am 7.7.07? „Das war ein Samstag, und den Dienstleistungssamstag gab es 2007 noch nicht“, weiß Höhn.

Genau 67 Babys haben im vergangenen Jahr als Neubürger von Worpswede das Licht der Welt erblickt. Davon waren 35 Jungen und 32 Mädchen sowie zwei Hausgeburten. Im Vorjahr waren dem Worpsweder Rathaus 64 Neugeborene gemeldet worden. 2019 wurden 166 Lilienthaler Kinder geboren, davon 77 Mädchen und 89 Jungen, im Jahr davor waren es 158 Geburten, davon 77 Mädchen und 81 Jungen. In beiden Gemeinden waren die Jungen in der Überzahl. Anders in der Gemeinde Grasberg. Sie kann sich über 70 Neugeborene im vergangenen Jahr freuen, davon 42 Mädchen und 28 Jungen. Drei Kinder mehr verzeichnet die Bilanz für das Jahr 2018.

Auskunft über die favorisierten Namen geben jene Standesämter, in deren Einzugsgebiet ein Geburtskrankenhaus liegt. Im Osterholz-Scharmbecker Standesamt etwa belegten im Jahr 2019 die Namen Emma, Mia, Ella, Greta, Mila, Frieda, Juna, Lotta, Marie und Amelie die ersten zehn Plätze, bei den Jungen waren Paul, Ben, Tom, Finn, Jonas, Leo, Leon, Milan, Noah und Arthur besonders beliebt. Im Jahr davor landeten bei den Mädchen die Namen Lina, Emilia, Emma, Emily, Ella, Johanna, Lara, Mila, Sophia und Tilda auf den vorderen Plätzen, bei den Jungen Henry, Jonas, Elias, Felix, Fynn, Leon, Liam, Noah, Ben und Finn. Im Einzugsgebiet des Bremervörder Standesamtes waren 2019 folgende Namen beliebt: Ella, Mia, Thea, Emma, Ida, Lina, Marie, Tilda, Amelie und Clara bei den Mädchen und bei den Jungen Ben, Finn, Fynn, Jonte, Theo, Dean, Lasse, Liam, Arthur und Damian. Im Jahr zuvor waren es bei den Mädchen Lia, Amelie, Emma, Ella, Emilia, Greta, Hannah, Lotta, Mila und Enna und bei den Jungen Ben, Emil, Fiete, Joris, Lias, Luca, Matthis, Noah, Theo und Jonas. Im Einzugsgebiet der Stadt Rotenburg wählten Eltern am häufigsten die Namen Emilia, Lina und Mia sowie Jonas, Mats, Liam, Noah, Ben, Louis und Milan, im Jahr zuvor Emma, Mia und Leonie sowie Ben, Levi, Noah und Theo.

Einen ungewöhnlichen Namen sollte vor einiger Zeit ein Mädchen auf dem Standesamt Bremervörde bekommen: Ihre Eltern hatten den Namen Swante für das Kind ausgewählt. „Er wurde abgelehnt, weil es ein Jungenname ist“, berichtet Standesbeamtin Anke Triebel.

Auf der anderen Seite der Medaille steht die Anzahl der Toten. Den 67 neuen Erdenbürgern in Worpswede standen im letzten Jahr 140 Sterbefälle gegenüber. Davon waren 64 Männer und 76 Frauen. Im Jahr 2018 wurden 118 Sterbefälle registriert, darunter 60 Männer und 58 Frauen. Das Lilienthaler Meldeamt verzeichnet für das vergangene Jahr 226 Sterbefälle, davon 127 Männer und 99 Frauen. 2018 waren 224 Lilienthaler Einwohner und Einwohnerinnen verstorben, darunter 112 Frauen und 112 Männer. In der Gemeinde Grasberg starben im letzten Jahr 93 Personen, darunter 41 Frauen und 52 Männer. Im Jahr 2018 waren es 96 Verstorbene, darunter 51 Frauen und 45 Männer.

Sterberegister werden 30 Jahre aufbewahrt, Geburtenregister 110 Jahre und Eheregister 80 Jahre. Nach Ablauf dieser Zeit werden die Akten den öffentlichen Archiven angeboten wie etwa dem Osterholzer Kreisarchiv in Osterholz-Scharmbeck. Dort können die Unterlagen beispielsweise für die Familienforschung eingesehen werden.