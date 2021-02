So geht Online-Lesen: Die Jury sitzt im Kreishaus, während auf der Leinwand die beiden Siegerinnen zu sehen sind. (LK Row)

Landkreis Rotenburg. Emma Peleikis vom Ratsgymnasium in Rotenburg und Clara Michaelsen vom St.-Viti-Gymnasium in Zeven sind die besten Vorleserinnen im Kreis Rotenburg. Die beiden Schülerinnen nehmen nun am Bezirksentscheid teil. In welcher Form dieser stattfindet, wird sich in den nächsten Wochen entscheiden.

17 Jungen und Mädchen haben sich am Kreisentscheid des Vorlesewettbewerbs beteiligt. Die Kinder besuchen die sechste Klasse und haben sich vorab in ihren Schulen bei Vorlesewettbewerben für den Kreiswettbewerb qualifiziert.

Treffen sich sonst die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Kreishaus, um vor der Jury und vielen Zuschauern vorzulesen, wurde aufgrund der Corona-Pandemie in diesem Jahr ein anderes Format gewählt. Die Jungen und Mädchen nahmen sich beim Vorlesen zuhause selber auf, und die Jury bewertete die Leistung anhand der eingereichten Videos. Das Buch und der Ausschnitt daraus waren frei wählbar, vor dem Lesen stellten die Schülerinnen und Schüler kurz den Inhalt des Buches vor und lasen dann drei Minuten einen Abschnitt daraus.

Die ausgewählten Bücher waren thematisch sehr vielfältig, Zauberer, Detektive, Tagebücher oder die Biografie eines bekannten Youtubers wurden ausgewählt, und auch Märchen oder Klassiker, wie das Sams, waren dabei. Da der Wettbewerb nicht vor Ort stattfinden konnte, entfiel das freie Lesen, bei dem sonst noch einmal zwei Minuten aus einem unbekannten Buch vorgelesen werden muss.

Da zwei Kinder am Bezirksentscheid teilnehmen dürfen, wurde jeweils eine Gewinnerin aus dem Nord- und eine aus dem Südkreis ermittelt. Von der Jury bewertet wurden die Lesetechnik, die Interpretation der Texte und die Textauswahl. Alle Teilnehmenden erhalten eine Urkunde und ein Buchgeschenk, die per Post geschickt werden.

Aus dem Nordkreis belegten die vorderen Plätze hinter Clara Michaelsen (St.-Viti-Gymnasium Zeven) Claas Meyer (KGS Tarmstedt) und Lina Pils von der Ostetalschule KGS Sittensen, im Südkreis landeten außer Emma Peleikis noch Lea Rath (Gymnasium Sottrum) und Mayla Dittmer (Fintau-Oberschule Lauenbrück) ganz vorne. Da das freie Lesen wegfiel, sei der Jury die Entscheidung teilweise nicht leicht gefallen, so Landkreis-Sprecherin Christine Huchzermeier. Die Schülerinnen und Schüler lasen auf einem insgesamt hohen Niveau.