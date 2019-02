An der Haltestelle Lilienthal-Mitte wurde eine Scheibe zerstört. (André Fesser)

Manch einer wirft die Frage auf, wie sicher es in Lilienthal noch ist. Diskutiert wird über Vorschläge, öffentliche Plätze mit Kameras zu überwachen, um so weitere Taten zu verhindern oder sie besser aufklären zu können. Andere hinterfragen die Polizeipräsenz in der Gemeinde.

Es gibt auch Hinweise auf weitere Fälle von Vandalismus in Lilienthal: Etwa entlang der Wörpe, wo Bänke beschmiert worden sind oder im Bereich der Bushaltestelle/Abwasser-Pumpwerk an der Moorhauser Landstraße/Ecke Beim neuen Damm, wo ebenfalls Farbschmiereien aufgetaucht sind. Der TV Lilienthal weist aktuell darauf hin, dass auch er betroffen ist. Der Schaukasten an der Geschäftsstelle am Konventshof sei am 14. Januar eingeschlagen worden und am 21. Februar seien 20 große Pezzibälle des Vereins in der Gymnastikhalle imSchoofmoor aufgeschlitzt oder geklaut worden. "Unglaublich" kommentiert Pressewart Tobias Woelki. "Wir sind sauer und stellen Anzeige bei der Polizei!", kündigt er via Facebook an.

Einige Kommentatoren sehen die Fälle als Ergebnis der fehlenden Angebote für Jugendliche in der Gemeinde - aus Langeweile entstehe Vandalismus. Auch der leichte Zugriff auf alkoholhaltige Getränke und der Gruppendruck spiele eine Rolle. Facebook-Vielnutzerin und Ratsfrau Andrea Vogelsang entgegnet dem, dass Langeweile eine solche "Synapsenfehlleistung" nicht rechtfertige.

Ein User weist darüber hinaus auf den Broken-Window-Effekt hin, der sich in Lilienthal inzwischen stark bemerkbar mache: Schäden vor allem am Schoofmoor würden nicht mehr beseitigt und das führe dazu, dass sich die Sachbeschädigungen immer weiter fortsetzen, weil dadurch die Hemmschwelle sinkt.

Die Vorfälle der jüngsten Zeit haben offenbar zu einer erhöhten Wachsamkeit in der Lilienthaler Bevölkerung geführt. Doch dabei kommt es auch zu Fehleinschätzungen, wie ein Geschehen am Schützenplatz in Lilienthal zeigt: Jemand hatte Jugendliche dabei beobachtet, wie sie sich an einer Tür zu schaffen machten. Doch das Ganze war wohl eher harmlos und geschah im Zuge einer Schützenveranstaltung mit Jugendlichen.

Mutmaßungen gibt es darüber, wer hinter den Sachbeschädigungen stecken könnte: Jungs zwischen 14 und 17 Jahren, die Ärger mit der Polizei hatten, weil sie beim Klauen oder Dealen erwischt wurden.