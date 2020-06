Lilienthal. Das Plakat am Schaufenster und die Prozente-Schilder kündigen es schon länger an. Im Geschäft von Christiane Stelljes läuft der Räumungsverkauf. Ein paar Mal wurde der Termin schon verschoben, doch Ende des Monats ist definitiv Schluss. Aus gesundheitlichen Gründen gibt die Einzelhändlerin ihren Laden „C. Style-fashion“ an der Hauptstraße 73 auf – eine bunte und glitzernde Welt für sich mit ungezählten Schmuck-, Deko- und Geschenkartikeln. Am 30. Juni wird die Geschäftsfrau zum letzten Mal die Ladentür aufschließen. „Die Gesundheit geht vor“, sagt die 53-Jährige und lässt keinen Zweifel daran, dass ihr der Abschied schwer fällt.

Ziemlich genau vor zehn Jahren hatte alles begonnen: Wenige Meter vom jetzigen Geschäft entfernt startete Stelljes in die Selbstständigkeit. Wo sich heute das Fernsehgeschäft auf der Ecke befindet, ging es 2010 los. Stelljes hat das Datum noch genau im Kopf. Am 26. Oktober des Jahres öffnete sie erstmals ihr Geschäft an der Hauptstraße 69. Zuvor hatte sie auf Kunsthandwerker-Märkten und Basaren über viele Jahre ihren selbst gefertigten Schmuck verkauft. Ihre Kreationen fanden Anklang, und die steigende Nachfrage beflügelte ihre Idee, sich mit einem eigenen Laden sesshaft zu machen.

Kunsthandwerkliches findet sich bis heute im Sortiment, doch über die Jahre hat es sich auch verändert. Handelsware kam hinzu, Stelljes schaute sich auf Messen um und orientierte sich danach, was die Kunden nachfragten. Abwechslungsreich sollte es sein, beim Einkauf sollte es für die Kundschaft immer wieder etwas Neues zu entdecken geben. Der Online-Handel als Konkurrenz hat ihr keine großen Sorgen bereitet. Ihre Kunden würden es schätzen, auf der Suche nach einem Geschenk Dinge anfassen und gleich mitnehmen zu können. „Ich habe Kunden, die ihren Termin im Ärztehaus immer extra so gelegt haben, dass er nicht auf einen Dienstag fällt, weil dann bei uns geschlossen war“, berichtet Stelljes.

Weil sie chronische Schmerzen in den Beinen plagen, ist Stelljes zu der Entscheidung gelangt, dass es nicht mehr weitergeht. Gut zwei Wochen steht sie noch parat, jetzt durchgehend von Montag bis Sonnabend, frei nach dem Motto „Alles muss raus“. Was danach kommt, weiß Stelljes noch nicht. Erst einmal müsse sie damit klar kommen, nicht mehr täglich für ihren geliebten Laden da zu sein.