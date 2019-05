Gerhard Wisbar (65) schließt zu Pfingsten sein Textilgeschäft an der Wilstedter Straße in Tarmstedt. (Maximilian von Lachner)

Tarmstedt. Und wieder schließt ein Fachgeschäft in Tarmstedt: Gerhard Wisbar macht seinen Textil- und Gardinenladen an der Wilstedter Straße zu Pfingsten dicht. Sollte sich nicht doch noch ein Nachfolger finden, werde es dann keine Wolle, kein Garn und auch weder Reißverschlüsse noch Stricknadeln mehr im Ort zu kaufen geben, meint der 65-Jährige. Er sei nun mal im Rentenalter, habe sein Leben lang gearbeitet, und nun sei es auch mal gut. „Die Gesundheit wird nicht besser“, sagt der Mann, der vor 43 Jahren in das von seinem Vater gegründete Geschäft eingestiegen ist.

Der Senior, der ebenfalls Gerhard Wisbar hieß, gründete vor 59 Jahren einen Möbelladen, den er Stück für Stück erweiterte. Die am 5. Oktober 1960 ausgestellte „Einzelhandelserlaubnis“ für das Haus Tarmstedt Nr. 252 – damals gab es noch keine Straßennamen im Dorf – muss der heutige Eigentümer nicht lange suchen. Der Vater sei vorher Vertreter gewesen, und seine Geschäftsidee bestand darin, dass sich seine Kundschaft Möbel bei Flamme oder Schröder in Bremen aussuchte, die Wisbar Senior dann auslieferte und in den Wohnungen aufbaute. „Da habe ich als Jugendlicher oft mitgeholfen“, sagt Wisbar Junior, „ich bin da so reingewachsen.“

Anfangs noch Fischer-Wisbar

Anfangs hieß das Geschäft noch Fischer-Wisbar, was daran lag, dass Wisbar Senior als Kind von einer Familie Fischer aus Bruchhausen-Vilsen adoptiert worden war. „Meine Mutter mochte den Namen Wisbar nicht, sodass sie Fischer-Wisbar draus machten“, erzählt der heutige Inhaber. Seine Mutter Marianne war es auch, die das Sortiment alsbald durch Handarbeitsartikel ergänzte, zu denen sich später noch Bekleidung für Kinder und Damen gesellten, die die Möbel dann irgendwann vollends verdrängten.

Als Gerhard Wisbar Junior 1976 mit 22 ins elterliche Geschäft einstieg, erweiterte er es um die Abteilung Gardinen und Bodenbeläge. „Die Schneiderin Elly Denker war anfangs meine einzige Mitarbeiterin“, sagt der heutige Chef. Die Geschäfte gingen gut, über die Jahre wurde immer wieder angebaut und vergrößert. 400 Quadratmeter sind es heute. 150 Quadratmeter davon befinden sich im früheren Wohnhaus der Familie Wisbar, das heute nach mehreren An- und Umbauten am Laden gar nicht mehr zu erkennen ist. Dieser Teil, in dem lange die Kinderabteilung untergebracht war, ist seit zweieinhalb Jahren an Buch und Papier Winter vermietet. Das werde auch nach der Schließung des Textilgeschäfts definitiv so bleiben, betont er, Toto und Lotto inklusive.

Der gebürtige Bremer absolvierte ab 1969 bei Hinrichs & Bollweg in der Sögestraße in Bremen eine kaufmännische Lehre, trat mit 18 seinen Wehrdienst in Westertimke an und durchlief danach bei der Firma Kolkmann in Scheeßel und Rotenburg als Volontär eine Kurz-Ausbildung als Raumausstatter. „Dieser neue Bereich ist in Tarmstedt gleich sehr gut angelaufen“, erzählt er. Gardinen und Sonnenschutz sei längst das Hauptgeschäft. „Ich kenne in Tarmstedt fast jedes Schlafzimmer“, scherzt Wisbar, der für seine hiesigen Kunden aber auch in deren Ferienwohnungen in Kühlungsborn, auf Spiekeroog und Usedom sowie auf Schiffen gearbeitet hat. Er wolle nun noch alle Aufträge abarbeiten. Reparaturen wolle er allerdings auch als Ruheständler noch erledigen, „und Sonnenschutz mache ich auch weiter“. Ansonsten werde er sich künftig verstärkt Haus und Hof einschließlich der Forellenzucht widmen, außerdem stehe „mehr Rad fahren und schwimmen“ auf dem Plan.

Die Kündigungen für die verbliebenen fünf Mitarbeiterinnen seien längst raus, sagt Wisbar. Zwei von ihnen gehen in Rente, eine habe einen Job in einer anderen Branche gefunden, zwei suchten noch. Der Laden rentiere sich, wer bereit sei zu arbeiten, könne gut davon leben. „Wenn sich drei Leute zusammen tun“, sinniert er, „würde das funktionieren.“ 1000 Euro Miete pro Monat für 250 Quadratmeter will Wisbar haben, das ist bei ebay Kleinanzeigen nachzulesen. Verfügbar sind die Geschäftsräume ab August.

Ab 13. Mai beginnt bei Wisbar der Räumungsverkauf, ab 20. Mai gibt es „30 Prozent Rabatt auf alles“. In der Woche ab dem 27. Mai erhöht sich der Nachlass auf 40 Prozent und ab dem 3. Juni auf 50 Prozent. Sonnabend, der 8. Juni, solle dann der letzte Tag sein in der Geschichte der Firma Wisbar in Tarmstedt.