Die Kunden der Osterholzer Stadtwerke müssen ab 1. Januar im Schnitt 3,8 Prozent mehr für Strom bezahlen. (Hauke-Christian Dittrich/dpa)

Landkreis Osterholz. Die Osterholzer Stadtwerke erhöhen zum Jahreswechsel erneut die Strompreise. Die Tarife für Erdgas und Trinkwasser bleiben stabil. Geschäftsführer Christian Meyer-Hammerström beziffert die Mehrkosten bei einem Jahresverbrauch von 3000 Kilowattstunden in der Tarifkategorie „Der Clevere“ auf 34,67 Euro oder 3,8 Prozent.

Dabei erhöht der Versorger zum 1. Januar 2020 nicht nur den Preis für die verbrauchte Kilowattstunde – der sogenannte Arbeitspreis steigt um gut 2,3 Prozent – sondern auch den Grundpreis, der die Anschlussfixkosten enthält. Dieser im Volksmund auch Zählergebühr genannte Rechnungsbestandteil ist seit 2010 unverändert und verteuert sich nun um gut ein Fünftel, in der Grundversorgung gar um 29 Prozent.

Gegenüber unserer Redaktion erklärte Meyer-Hammerström – wie schon bei der jüngsten Preiserhöhung vor einem Jahr –, zentraler Grund für die neue Preisrunde seien staatlich festgelegte Abgaben, auch wenn im laufenden Jahr der Strompreis-Anteil der Steuern, Abgaben und Umlagen gegenüber 2018 von mehr als 54 auf momentan 52,5 Prozent zurückgegangen ist. Das hat mit dem vorübergehenden Absinken der EEG-Umlage zu tun, während Einkaufspreise und Netzentgelte aktuell steigen, sodass der Regionalversorger kaum noch ein Viertel des Strompreises durch Einkauf und Vertrieb selbst in der Hand habe. „Wir werden in den nächsten Wochen erleben, wie eine ganze Branche die Preise erhöhen muss“, prophezeite Meyer-Hammerström und setzte hinzu, er sehe bundespolitisch dringenden Handlungsbedarf.

Der Anstieg bei den Steuern und Abgaben sei nämlich schon lange der Hauptpreistreiber, betonte er. Für den Musterhaushalt im genannten Preisbeispiel laufe es für den Fiskus auf eine Verdreifachung der Einnahmen gegenüber 1998 hinaus, während Netzentgelte sowie Beschaffungs- und Vertriebskosten im selben Zeitraum um gerade mal elf Prozent gestiegen seien.

Der Stadtwerke-Manager, der inzwischen im Präsidium des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) mitwirkt, sieht damit das Ende der Fahnenstange erreicht: „Wir verlieren sonst die Akzeptanz in der Bevölkerung für ein so wichtiges Projekt wie die Energiewende“, warnte Meyer-Hammerström. „Energie muss auch bezahlbar bleiben.“ Das sei letztlich eine Frage des sozialen Friedens, wie der Blick ins Ausland oder auch die Erinnerung an die Bremer Straßenbahnunruhen 1968 zeige.

Er sieht die Versorgungsunternehmen in der Rolle des Prügelknaben. Sie seien inzwischen kaum noch in der Lage, den politisch begründeten Preisauftrieb durch Effizienzgewinne einzubremsen. „Beim Gas gelingt uns das im nächsten Jahr noch“, erklärte der Manager; doch bei den Strompreisen liege Deutschland im EU-Vergleich auf Platz zwei, knapp hinter Dänemark.

Meyer-Hammerström fordert eine Abschaffung oder zumindest massive Senkung der Stromsteuer, die eingeführt worden sei, um zum Energiesparen anzureizen. Durch den Ausbau der erneuerbaren Energien habe die Steuer – es sind 2,05 Cent pro Kilowattstunde – ihre Daseinsberechtigung verloren. Deutschland sei nämlich mittlerweile Europameister beim Stromexport. Die Einnahmen aus der Stromsteuer fließen vor allem in die Rentenkasse. Hinzu komme die sogenannte EEG-Umlage, aus der die Vergütungen der Ökostrom-Produzenten finanziert werden. Sie steigt 2020 gegenüber dem laufenden Jahr um beinahe 5,5 Prozent auf 6,756 Cent an.

Auch bei den Netzentgelten sei der Versorger in der Klemme. Der kommende Anstieg gegenüber 2019 um 0,5 auf acht Cent je Kilowattstunde habe seine Ursache darin, dass durch stärker gewordene Schwankungen bei der Einspeisung ins Verteilnetz immer häufiger stabilisierende Eingriffe von Menschenhand nötig seien. „Das kam früher fünf bis zehn Mal im Jahr vor, heute ist es fünf bis zehn Mal pro Tag.“ Die Folge: Steigende Kosten für Personal und Technik, wobei auch der Ausbau der Übertragungsnetze ins Geld gehe. All dies werde preislich umgewälzt.

Nicht ganz 0,92 Cent je Kilowattstunde müsste der Aufschlag für die Stadtwerke-Kunden nach den Vorgaben der Netzagentur eigentlich betragen, rechnete der Geschäftsführer vor. Wegen des höheren Grundpreises – und weil man günstig eingekauft habe – belässt es der Regionalversorger bei 0,66 („Der Clevere“ ohne Preisgarantie) beziehungsweise 0,76 Cent („Der Clevere“ mit Preisgarantie).

Die Stadtwerke ordern ihren Strom an der Leipziger Börse inzwischen mehr als zwei Jahre im Voraus. Im Übrigen kalkuliere man als kommunal beherrschtes Unternehmen mit sehr spitzem Bleistift, so der Geschäftsführer. Es gehe darum, die gleichfalls steigenden Kosten für Personal und Technik im Griff zu behalten. Gleichzeitig sei man an langfristiger Kundenbindung interessiert, denn das bedeute auch Planungssicherheit: „Wir müssen wirtschaftlich auch ein Ergebnis erzielen, haben aber keine Gewinnmaximierungsabsicht.“ Die Anteile der Stadtwerke-Gesellschafter verteilen sich auf die Wirtschaftsbetriebe Lilienthal (13,32 Prozent) und Ritterhude (13,59 Prozent), 25,71 Prozent hält die Bremer SWB und 47,38 Prozent die Bäderbetriebe Osterholz-Scharmbeck.

Zur Sache

11 000 Kunden sind betroffen

Noch liegt der Preis für die Kilowattstunde bei den Osterholzer Stadtwerken unter der magischen 30-Cent-Marke, die laut BDEW im Bundesdurchschnitt aller Anbieter in diesem Jahr erstmalig geknackt wurde. Die Stadtwerke-Kunden, deren Preisgarantie („Der Clevere – fest“) zum 31. Dezember 2019 endet, zahlen bei Neuabschluss für weitere zwei Jahre nun nicht ganz 2,7 Prozent mehr für die Kilowattstunde. Ohne Preisgarantie sind es mehr als 2,3 Prozent („Der Clevere“) und in der Grundversorgung gut 3,5 Prozent („Der Einsteiger“). Happig ist die Grundpreis-Erhöhung: von 70 auf 84,87 Euro jährlich (in der Grundversorgung von 51,29 auf 66,16 Euro). Betroffen sind nach Stadtwerke-Angaben rund 11 000 der etwa 25 600 Privatkunden in Osterholz-Scharmbeck, Lilienthal und Ritterhude mit Grundversorgungs- oder Sonderverträgen. Die übrigen Kunden haben eine Preisgarantie, die ihnen je nach Abschlussdatum noch sechs, zwölf oder 18 Monate Schonfrist gewährt. Wie Jörn Leiding, Leiter Geschäftsfeld Markt, mitteilte, seien binnen einer Woche schon 1100 Verträge mit Preisgarantie bis Ende 2021 verlängert oder neu abgeschlossen worden. „Wir haben unsere Kunden schriftlich informiert und erstaunlich wenig negative Rückmeldungen gehabt“, sagte Leiding.