Die Energiekontor AG möchte das Stadtwerke-Gelände Am Holze kaufen, um dort die neue Konzernzentrale zu errichten. (Lutz Rode)

Die Energiekontor AG will ihre Büros in Bremen, Bremerhaven und Hagen im Bremischen zusammenlegen und in Lilienthal eine neue Konzernzentrale errichten. Das börsennotierte Unternehmen, das Wind- und Solarparks plant, baut und betreibt, möchte den Osterholzer Stadtwerken das rund 20.000 Quadratmeter große Betriebsgelände in der Straße Am Holze in Butendiek abkaufen. Die Verhandlungen darüber laufen. Die Stadtwerke möchten sich mit Hinweis auf den noch ausstehenden Vertrag derzeit nicht äußern.

Bei der Energiekontor AG sind die Vorstellungen über die künftige Nutzung schon so weit gediehen, dass der Konzern nun die baurechtlichen Grundlagen geklärt haben möchte. Bereits im November ging im Rathaus der Antrag zur Aufstellung eines Bebauungsplanes ein, mit dem sich in zwei Wochen nun erstmals die Politiker im Baudienste-Ausschuss in öffentlicher Runde befassen werden. Klar ist, dass nur dort gebaut werden darf, wo sich jetzt der Baubetriebshof und die Verwaltungsgebäude der ehemaligen Gemeindewerke befinden. Der dahinter liegende Wald muss erhalten bleiben, zudem sind rund 5000 Quadratmeter des Geländes vom Landkreis Osterholz als Überschwemmungsgebiet der Wümme festgesetzt worden, womit eine Bebauung ausgeschlossen ist.

Fusion auf der Zielgeraden

Energiekontor war schon längere Zeit auf der Suche nach einem passenden Standort in Lilienthal, doch die Gemeinde konnte keine entsprechenden Flächen anbieten. Die Chance, dass nun doch etwas gehen könnte, ergibt sich aus den Plänen zur Fusion der Baubetriebshöfe der Gemeinde und der Stadtwerke. Vorgesehen ist, dass sie auf dem Gelände im Gewerbegebiet Moorhausen, das bisher ausschließlich von der Gemeinde genutzt wird, künftig gemeinsame Sache machen. Die Vereinbarungen sind auf der Zielgeraden: Der Lilienthaler Gemeinderat stimmt an diesem Donnerstag darüber ab, ob er dem vorgesehenen Verkauf der Bauhof-Gebäude an die Osterholzer Stadtwerke zustimmt und auch der vorbereitete Erbpachtvertrag zwischen den Partnern vom Bürgermeister unterschrieben werden darf. Dass die Fusion grundsätzlich gewollt ist, hatte der Gemeinderat bereits im Dezember entschieden.

Sobald die Stadtwerke ihren Platz in Butendiek verlassen, wäre der Weg für die Energiekontor AG frei, die Pläne für die neue Zentrale zu verwirklichen. „Wir sind zuversichtlich, dass es zu einer Einigung mit den Stadtwerken kommen wird“, sagt Konzernsprecher Peter Alex. Ursprünglich war daran gedacht, dass auf dem Gelände ein campusartiger Bau für rund 100 Mitarbeiter geschaffen wird, plus einer Ausbaureserve für etwa 30 weitere Mitarbeiter. Bedingt durch die Corona-Pandemie und die positiven Erfahrungen mit dem Homeoffice denkt der Konzernvorstand mittlerweile in etwas kleineren Dimensionen. Im Moment gehen die Planungen von etwa der Hälfte der Belegschaft aus, deren Arbeitsplatz in Lilienthal eingerichtet werden soll. „Wir sehen, dass die Möglichkeiten zum Homeoffice auch über die Corona-Zeiten hinaus genutzt werden. Daher wollen wir alles eine Nummer kleiner planen“, sagt Peter Alex. An der grundsätzlichen Ausrichtung ändere das aber nichts.

Die Architektur der künftigen Gebäude sollen sich nahtlos an den vorhandenen Baustil in der Region einfügen, die Rede ist vom „norddeutschen Landhausstil“. Wie es sich für einen Konzern gehört, der sich um Erneuerbare Energien kümmert, soll das Ganze klimaneutral gebaut werden. Das Gebäude soll energieautark errichtet, Strom und Wärme also ohne Zufuhr von außen selbst erzeugt werden. Realistisch, sagt der Konzernsprecher, sei ein Einzug frühestens im Jahr 2025. Läuft die weitere Planung glatt, könnte vielleicht noch in diesem Jahr mit dem Abriss der alten Gebäude begonnen werden, heißt es. Aktuell hat die Energiekontor AG ihren Hauptsitz in einem Bürogebäude an der Mary-Somerville-Straße nahe der Universität. Flächen in einer solchen Lage wie in Lilienthal gebe es in Bremen nicht, heißt es. „Wir wollen Bremen nicht verlassen, weil wir unzufrieden sind, sondern weil es dort keine Möglichkeiten gibt, unsere Vorstellungen zu verwirklichen“, sagt der Konzernsprecher.

Für die Gemeinde interessant

Bürgermeister Kristian Tangermann (CDU) wäre erfreut, wenn es mit der Ansiedlung von Energiekontor klappt. Das Unternehmen könne attraktive Arbeitsplätze nach Lilienthal bringen, und auch als Gewerbesteuerzahler sei ein Konzern dieser Größenordnung sicherlich interessant. Die Nachnutzung des Stadtwerke-Geländes passe zu dem Grundsatz der Gemeinde, vorhandene Gewerbeflächen möglichst weiterhin gewerblich zu nutzen. Von dem Weg, auf eigene Faust Planungen voranzutreiben und um die Ansiedlung von größeren Firmen zu buhlen, die am Ende dann vielleicht doch absagen, hält der Bürgermeister nichts. „Auf dieses Glatteis wollen wir uns in Lilienthal nicht begeben. Die Dinge müssen, so wie jetzt, von allein gehen“, sagt er. Zunächst einmal würden nun die baurechtlichen Fragen Schritt für Schritt geklärt.

Zur Sache

Energiekontor AG

Das Energiekontor ist 1990 in Bremerhaven gegründet worden und zählt heute nach eigenen Angaben zu den führenden deutschen Projektentwicklern im Bereich der Erneuerbaren Energien. Das Unternehmen plant, baut und verkauft Windparks im In- und Ausland und betreibt diese teilweise auch. Vor elf Jahren kam die Solarenergie als Geschäftsfeld dazu. Neben dem Firmensitz in Bremen unterhält Energiekontor Büros in Bremerhaven, Hagen im Bremischen, Aachen, Bernau bei Berlin, Potsdam und Augsburg. Außerdem ist das Unternehmen mit Niederlassungen in England, Schottland, Portugal, den USA, und Frankreich vertreten. Seit Firmengründung hat das Unternehmen 126 Windparks und zehn Solarparks mit einer Gesamtleistung von mehr als einem Gigawatt realisiert. Dabei wurden laut Konzern 1,7 Milliarden Euro investiert. Im Mai 2000 ist das Unternehmen an die Börse gegangen. im vergangenen Jahr wurde es als familienfreundlich ausgezeichnet.