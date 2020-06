Die Niedersachsen liegen beim Sammeln von Biomüll deutschlandweit vorn. Die in Heilshorn geplante Vergärungsanlage soll das nutzen, um bei der Energiegewinnung einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. (Julian Stratenschulte)

Landkreis Osterholz. Alles ist vorbereitet für die Gründung der Kommunalen Entsorgungsanstalt Nord-Niedersachsen (Kenn): Die politischen Beschlüsse für die gemeinsame kommunale Anstalt öffentlichen Rechts können und sollen in den Landkreisen Cuxhaven, Verden und Osterholz sowie in der Stadt Cuxhaven noch vor den Sommerferien gefasst werden. Den Anfang machte jetzt der Osterholzer Ausschuss für Abfallwirtschaft: Einstimmig votierten die Abgeordneten für den öffentlich-rechtlichen Vertrag und für die Unternehmenssatzung, die der Kreistag am 25. Juni verabschieden soll. Ab 1. September, so das Ziel, treibt die Kenn den Bau und Betrieb der in Heilshorn geplanten Bioabfallvergärungsanlage für die Kommunen voran.

Die Produktion von grünem Wasserstoff gilt dabei als mögliche Zusatzoption. Gebaut wird zunächst eine Anlage zur Erzeugung und Aufbereitung von Biogas, das ins Erdgasnetz eingespeist werden soll. Sie könnte im dritten Quartal 2023 in Betrieb gehen. Der zuständige Kreisdezernent Werner Schauer schätzt, dass sich aus den jährlich rund 32 500 Tonnen Bioabfall, der in den Haushalten gesammelt wird, pro Jahr rund zwei Millionen Kubikmeter Biomethan erzeugen lassen. „Wir sparen damit 1900 Tonnen CO2 gegenüber fossilem Erdgas ein“, sagte Schauer.

Ausgelegt für 40 000 Tonnen

Die Anlage werde auf die Behandlung von bis zu 40 000 Tonnen Biomüll ausgelegt sein; fürs Cuxland lässt sich das künftige Aufkommen nur schätzen, da es dort bisher keine regelmäßige Biomüllabfuhr gibt. Und im Kreis Osterholz könnte trotz des Vormarschs der braunen Tonne auch noch etwas Luft nach oben sein. Vorsichtigen Schätzungen zufolge kommen bisher auf drei graue Restmülltonnen zwei braune. Die Kooperation ist nicht befristet und auf mindestens 20 Jahre angelegt.

Nach Schauers Worten hat das Projekt nicht nur ökologische Vorzüge. Es sei zudem auch nachhaltig im Sinne von Entsorgungssicherheit und Gebührenstabilität - und darüber hinaus nicht teurer als die Abfallbehandlung durch Dritte. Gutachter haben errechnet, dass für einen wirtschaftlichen Betrieb mindestens 30 000 Tonnen Bioabfall nötig sind. Wegen knapper Kapazitäten und steigender Umweltauflagen werde der Landkreis Osterholz für seine 11 500 Tonnen Biomüll schon bald viel mehr Geld ausgeben müssen als die bislang 426 000 Euro, die ihn der Inhalt der braunen Tonnen zurzeit ohne Energiegewinnung kostet. Seit diesem Jahr lassen die Osterholzer in Bremen kompostieren, zuvor in Sandstedt.

Für das Stammkapital (200 000 Euro) und um die Investition anzuschieben, hat jeder der vier Anstaltsträger bis zum Jahr 2023 gut 712 500 Euro einzubringen. Die Betriebskosten sollen anteilig nach der gelieferten Bioabfallmenge aufgeteilt werden. Einen Teil ihrer Erlöse aus dem Biogas, das sich bundesweit vermarkten lässt, wird die neue Kommunalfirma in die Weiterbehandlung der wasserhaltigen Gärreste stecken. Aus den voraussichtlich 25 000 Tonnen ließen sich gut 6700 Tonnen Kompost machen, der den strengen Anforderungen des Ökolandbaus genügt.

Zu diesem Zweck soll die Abfallservice Osterholz GmbH ihre sogenannte Kalte Rotte reaktivieren und umbauen. Die ungenutzte Investitionsruine in Pennigbüttel würde von einer 50-prozentigen Tochterfirma der Kenn gepachtet: der sogenannten Nachrotte-GmbH, an der sich der Kreis Osterholz zur anderen Hälfte beteiligt. Mit dieser In-House-Lösung kann die kommunale Anstalt ein aufwendiges Vergabeverfahren umschiffen.

Während die beteiligten Partner bei der Ausgestaltung ihrer Vertragsbeziehungen in Sachen Nachrotte an das öffentliche Preisrecht gebunden sind, ergibt sich daraus für den Landkreis oder den Gebührenzahler kein unmittelbarer Vor- oder Nachteil, wie Dörte Gedat (Grüne) auf Nachfrage erfuhr: Die Halle in Pennigbüttel ist bereits abgeschrieben. Doch immerhin: Für die Nutzung des abgeschriebenen Hallen-Bestandteils dürfen nun keine kalkulatorischen Kosten veranschlagt werden. Und das macht die Nachkompostierung gegenüber einem Hallen-Neubau günstiger, und zwar um rund 100 000 Euro pro Jahr für alle Kenn-Partner gleichermaßen.

Die Verkehrsströme wiederum, so hieß es, seien ökologisch betrachtet ein Wermutstropfen, doch die Wege seien eher kurz und die Zahl der Fahrten überschaubar. Werner Schauer und Aso-Geschäftsführer Christof von Schroetter rechnen mit bis zu sechs Lkw-Ladungen, die tagsüber und werktags in Heilshorn eintreffen werden, sowie mit zweien in Pennigbüttel. „Das wird verkraftbar sein“, sagte Schauer, während von Schroetter darauf hinwies, dass sich der Weg für den Osterholzer Biomüll ja sogar verkürzen werde

Wilfried Pallasch (Bürgerfraktion) lobte den Blick der Verantwortlichen über den Tellerrand. Er rate aber dazu, die Sorgen und Bedenken der Anwohner in Heilshorn und Pennigbüttel ernst zu nehmen. Zwar gebe es in der Nähe keine unmittelbaren Nachbarn, doch könne nicht oft genug betont werden, dass von der Anlage keine nennenswerten Lärm- oder Geruchsbelästigungen ausgehen. „Die Leute konnten ja nicht wissen, was da eines Tages hinkommt“, pflichtete ihm Bernd Rugen von der Linksfraktion bei. „Ich will nicht mäkeln, es ist ein großartiges Projekt, aber kann man den Nachbarn nicht irgendwie entgegenkommen?“ Er denke in Heilshorn an einen Schall- oder Sichtschutz.

Lautlose Bakterien

Von Schroetter erwiderte, da kein Strom produziert werde, sei der Betrieb geräuscharm; und da die Anlage mit einem weitgehend geschlossenen Wasserkreislauf nebst Abluft-Filtern arbeitet, wäre manch andere Nutzung wohl geruchsintensiver. „Die einzigen, die da nachts arbeiten werden, sind die Bakterien, und die hört man nicht“, sagte von Schroetter und setzte hinzu, die Energiewende gebe es aber auch nicht zum Nulltarif. Einzelheiten etwa auch zu den genauen Abständen werde das Baugenehmigungsverfahren zeigen, erklärte Schauer. „Natürlich bauen wir dort nichts Verbotenes und nur nach dem Stand der Technik.“ Auch plädiere er dafür, an der zweiten Stufe einer Wasserstoffproduktion festzuhalten. Pallasch hatte gefordert, diese Option baldmöglichst zu verwirklichen. „Den Trend haben inzwischen viele Nachbarlandkreise erkannt, und auch der Betrieb gegenüber könnte es nutzen“, sagte Pallasch in Anspielung auf den Müllautobauer Faun, der auf serienreife Sammelfahrzeuge mit Brennstoffzelle setzt. Von Schroetter nickte, gab aber zu bedenken: „Es muss auch einen Markt geben und wirtschaftlich sein.“ So sinnvoll die Erzeugung von Biowasserstoff auch sei, so aufwändig sei sie auch. „Klimaneutral sind wir auch schon mit dem Biogas unterwegs.“

Gedat befand, für große Fahrzeuge eigne sich die Brennstoffzelle durchaus; es sollte aber kein Entweder-Oder geben. Generell, darin stimmte ihr Udo Mester (SPD) zu, verdiene das Vorhaben Lob und Anerkennung.