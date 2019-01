Die Straßenbahn der Linie 4 fährt von Borgfeld in Richtung Lilienthal. Wer in der Bahn die Flutbrücke und damit die Tarifgrenze überquert, muss mehr zahlen. (Maximilian von Lachner)

Abgeblitzt ist der Borgfelder Beirat beim Verkehrssenator mit seiner Forderung nach einer gemeinsamen Tarifzone Lilienthal/Bremen und häufiger fahrenden Straßenbahnen. Das Antwortschreiben der senatorischen Behörde sorgte im Beirat für Empörung. Wie berichtet, hatte die Borgfelder SPD im Oktober beantragt, den Preis für die Fahrt von Bremen-Borgfeld in die Tarifzone Lilienthal günstiger zu gestalten. Für Pendler aus dem Umland soll es künftig attraktiver sein, bereits in Lilienthal in die Straßenbahnen einzusteigen. Aus der CDU kam der Vorschlag, die Bahnen öfter fahren zu lassen. Der Borgfelder Beirat hatte einen gemeinsamen, modifizierten Antrag verabschiedet.

In der Antwort teilt das Ressort mit, es gelte der Grundsatz: Eine Gemeinde sei eine Tarifzone. Der vom Borgfelder Beirat unterbreitete Vorschlag zur Abschaffung der VBN-Tarifzone Lilienthal widerspreche diesem Grundsatz und greife außerdem in die Zuständigkeit des Landkreises Osterholz ein. Bei einem Wegfall dieser Tarifzone würden zudem Verbindungen zwischen Bremen und den Zonen, die hinter Lilienthal liegen, eine Preisstufe günstiger. Die so entstehenden Einnahmeausfälle müssten den Verkehrsunternehmen erstattet werden. Nach Angaben der Bremer Straßenbahn AG (BSAG) würden Pendler durch die Vereinheitlichung der Tarifzonen beim Monatsticket 2,50 Euro sparen, bei Einzelfahrten wären es jeweils 55 Cent pro Fahrt.

Engere Taktung sei technisch nicht umsetzbar

Eine Verdichtung der Abfahrtszeiten der Straßenbahnen der Linie 4 in Lilienthal auf den in Bremen geltenden Fünf-Minuten-Takt sei indes technisch nicht umsetzbar, argumentiert die Behörde. Der eingleisige Abschnitt zwischen den Haltestellen Auf dem Kamp und Kutscher Behrens lasse eine solch dichte Taktung nicht zu. Zudem müsste die BSAG zwei zusätzliche Straßenbahnen anschaffen, denn in den Hauptverkehrszeiten seien bereits alle verfügbaren Straßenbahnen im Einsatz. Die Nachfrage sei gedeckt.

Für kurze Wege zwischen Borgfeld und Lilienthal empfiehlt das Umweltressort alternativ das Kurzstreckenticket Regio. „Dieses Ticket gilt in den Regionalbussen und in den Fahrzeugen der BSAG im Landkreis, in Bremen und auch tarifzonenübergreifend.“ Damit existiere ein Angebot, das der engen Verbindung zwischen Borgfeld und dem angrenzenden Lilienthal Rechnung trage.

Der Borgfelder Beirat gibt sich mit dieser Abfuhr nicht zufrieden. „Wir erwarten, dass wir eine Perspektive geboten bekommen, um das Bahnfahren attraktiver zu machen“, schimpfte Bernd Vahlenkamp (SPD) unisono mit den Vertretern anderer Fraktionen. In seiner Antwort an den Senator weist der Beirat darauf hin, dass günstigere Tarife und bessere Angebote das Straßenbahnfahren attraktiver machen sollen. „Dabei können höhere Betriebskosten und sinkende Pro-Kopf-Einnahmen durch eine Steigerung der Fahrgastzahlen kompensiert werden“, ist der Beirat sicher. „Auch unter Umweltgesichtspunkten soll aus Sicht des Borgfelder Beirats dieses politische Ziel verfolgt werden.“ Die Borgfelder wollen nach eigenen Angaben alle Fahrten mit dem Auto von Lilienthal nach Borgfeld und zurück überflüssig machen, bei denen es nur darum geht, die Straßenbahn in Borgfeld zu erreichen. Allein deshalb hält der Beirat seinen Antrag aufrecht und fordert den Senator erneut auf, eine Lösung zu finden. Parallel dazu wollen die Borgfelder Gespräche mit der Gemeinde Lilienthal führen, um sich gemeinsam für günstigere Tickets und eine engere Taktung einzusetzen.

Letztlich eine Frage der Kosten

Dass die Lilienthaler und Borgfelder durchaus gemeinsame Interessen verfolgen könnten, sieht man zumindest in der Lilienthaler Kommunalpolitik auch so. „Wir kennen den Park-and-Ride-Platz in Borgfeld und wissen natürlich, dass er von vielen Lilienthalern genutzt wird, weil sie die 55 Cent pro Fahrt extra nicht zahlen wollen. Aber vor allem auch, weil sie ansonsten auf dem Heimweg am Hauptbahnhof nur in jede dritte Straßenbahn einsteigen können, die bis Falkenberg durchfährt“, sagt FDP-Ratsherr John Hansen. Gemeinsame Gespräche begrüßt er, doch letztlich sei alles eine Frage der Kosten, und klar sei auch, dass Lilienthal die sicher nicht übernehmen könne. Die CDU/FDP-Gruppe im Lilienthaler Gemeinderat will demnächst mit dem Zweckverband Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen (ZVBN) ein Gespräch über die Tarifzonen- und Preisgestaltung führen. Es könne nicht angehen, sagt John Hansen, dass ein Extra-Tarif fällig werde, nur um fünf Kilometer weit mit der Straßenbahn zwischen Borgfeld und Falkenberg zu fahren und es zugleich günstiger sei, innerhalb Bremens zwischen Vegesack und Huckelriede unterwegs zu sein.