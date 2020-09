Der Bahnübergang am Hans-am-Ende-Weg soll eine Signalanlage bekommen. Die Anwohner Ulrike Diez, Dieter Uttecht, Heiko-Marius Goebel und Heika Grünefeldt (von links) ärgert aber, wie mit ihnen über die Einschränkungen während der Bauzeit kommuniziert wird. (Lars Fischer)

Worpswede. Seit der Corona-Pandemie stehen immer wieder Menschen unter Quarantäne. Ganz so ist es für die Anwohner am Hans-am-Ende- und Carl-Vinnen-Weg in Worpswede ab nächster Woche nicht, aber auch für sie wird es schwierig mit dem Kontakt zur Außenwelt. Ihre Siedlung mit 24 Häusern jenseits des Bahnübergangs wird zur Enklave, die für eine Woche nicht mit dem Auto erreichbar ist. Lediglich ein Feldweg in Richtung Weyerdeelen, der für Autos nicht wirklich befahrbar ist, bleibt offen, wenn die Kreuzung mit dem Schienenstrang des Moorexpress eine Signalanlage bekommt.

Grundsätzlich haben die Anlieger kein Problem mit der Baustelle, versichert Heiko-Marius Goebel, mit der Art und Weise, wie mit ihnen kommuniziert – oder besser: nicht kommuniziert – wird, aber sehr wohl. Das Leben am Bahndamm ist nicht immer ganz konfliktfrei, davon können auch die Nachbarn Ulrike Diez, Heika Grünefeldt und Dieter Uttecht ein Lied singen. Sie sind zum Beispiel gehalten, an dem unbeschrankten Bahnübergang ein sogenanntes Sichtdreieck freizuhalten. Dort darf der Bewuchs nur 80 Zentimeter hoch sein, damit Verkehrsteilnehmer mögliche Züge rechtzeitig sehen können. Über die Größe dieses Dreiecks habe es immer mal wieder Meinungsverschiedenheit mit dem Eisenbahnen- und Verkehrsbetrieb Elbe-Weser (EVB) als Betreiber der Strecke gegeben, berichtet Uttecht. Im Zuge dessen erfuhr er schon vor rund drei Jahren, dass der Übergang mittelfristig ausgebaut werden sollte.

Dann aber war Ruhe am Gleis, bis Goebel Anfang September zufällig von Arbeitern, die Material anlieferten, erfuhr, dass noch in diesem Monat die Signalanlage installiert werden soll. Er fragte nach bei der Gemeinde, die verwies an den Landkreis, der wiederum an die EVB und zurück. Sein Eindruck: „Es wurde viel geredet, nur leider nicht mit uns.“ In der vergangenen Woche, rund zehn Tage vor Beginn der Arbeiten, lag dann ein Zettel in seinem Briefkasten, und die Überraschung war groß: Eine Woche lang, ab Montag, 28. September, ist der Übergang voll gesperrt, die Anwohner kommen auch außerhalb der Arbeitszeiten nicht mit ihren Fahrzeugen durch. Goebel und seine Nachbarn fragten nach und erfuhren: Neben der Ampel selber muss das Gleis am Übergang ausgetauscht werden, 40 Meter Weg sollen in beiden Richtungen anschließend asphaltiert werden.

Die Baustelle soll nur für Fußgänger und Radfahrer, im Notfall auch für Rettungsdienste passierbar sein, sonst für niemanden, „zu hohe Unfallgefahr“ hieß es vom Kreis. Die Anwohner sollen ihre Autos jenseits des abgesperrten Bereichs am Straßenrand parken. Das finden sie schwierig bis unmöglich, denn der Hans-am-Ende-Weg ist schmal, der sowieso knappe Parkraum ist auch so schon belegt. „Darüber hat offenbar aber keiner nachgedacht“, vermutet Goebel und findet, hier wäre auch die Gemeinde gefordert gewesen, Alternativen aufzuzeigen wie etwa den Lidl-Parkplatz, auch wenn sie nicht Bauträger oder Genehmigungsbehörde ist.

Alternative: halbseitige Sperrung

Uttecht hat weiter nachgehakt, mit Eisenbahnern und Bauleitern gesprochen und schließlich herausgefunden, warum die Baustelle nicht mit weniger Beeinträchtigungen für die Anwohner geplant wird. Seinen Recherchen nach hat die EVB die Vollsperrung beim Kreis beantragt, weil es für die Baufirma die einfachere und für sie als Auftraggeber die kostengünstigere Variante sei, als mit einer halbseitigen Sperrung zu operieren. Dies sei technisch durchaus möglich, zwingend notwendig ist eine komplette Stilllegung nur für einen Tag. Dem widerspricht Andrea Klein, Sprecherin der EVB: Eine Begehung im Vorfeld hätte ergeben, dass die Straße für eine halbseitige Bauweise zu eng sei. Die Gemeinde Worpswede, die EVB und die Polizeiinspektion Verden/Osterholz seien sich darin einig gewesen, bestätigt auch der Landkreis auf Nachfrage. Die Betroffenen sind in diese Überlegungen nicht einbezogen worden. Das sorgt bei den Anwohnern für Unmut, mehr noch aber ärgern sie sich darüber, dass sie nicht frühzeitig informiert wurden.

Goebel ist beispielsweise als freiberuflicher Coach tätig, Klienten kommen zu ihm nach Hause. „Hätte ich eher davon erfahren, hätte ich Termine noch umplanen können.“ Wie viele andere Soloselbstständige leidet er sowieso schon unter den Folgen von Corona, nun kommt eine weitere harte Woche obendrauf. Andere Anwohner sind ältere Menschen, nicht jeder kann in so kurzer Zeit seinen Alltag umorganisieren. Wie es mit der Post läuft, wissen die Nachbarn nicht. Diese Woche schrieb ihnen der Müllentsorger, dass sie ihre Tonnen einen Tag eher bis 17 Uhr vor die Grundstücke stellen sollen und Bauarbeiter sie dann zu einem erreichbaren Sammelpunkt und zurück brächten.

Das alles hätte sich mit besserer Kommunikation auch anders regeln lassen, finden die Anwohner. „Es ist immer von Bürgerbeteiligung die Rede, es gibt sogar einen Gemeindeentwicklungsprozess, aber wo tatsächlich Bürgernähe gefragt ist, da passiert nichts oder erst auf zähe Nachfrage“, ärgert sich Goebel. Er und seine Mitstreiter sind nicht gegen die Signalanlage, auch wenn sie sich an keine brenzligen Situationen am Übergang erinnern können, aber sie verstehen beispielsweise nicht, warum über 80 Meter des bislang gepflasterten Wegs nun asphaltiert werden sollen. Erklärt hat es ihnen niemand.